「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表取締役 榑松大剛、以下当社）は、当社が運営する「TKTS(ティーケーティーエス)」を大阪のシンボルタワーである通天閣の地下フロアー「わくわくランド」に出店し、2026年2月1日（日）より営業開始いたします。

「TKTS（ティーケーティーエス）」は、ライブエンタテインメントのチケットを公演１週間前から最大50%offで購入することができる、公式のディスカウントチケットストアです。演劇やミュージカルをはじめ、伝統芸能である能や歌舞伎、音楽ライブ、スポーツ、美術展まで、幅広いジャンルのチケットを販売しています。 この「開演直前までの販売」「割引価格」という特長を通して、どんな方にもライブエンタテインメントをもっと気軽に楽しんでいただける世の中を作り、「今日観劇しよう」を当たり前にすることをミッションとしています。 当社はニューヨークで「TKTS」を運営する「Theatre Development Fund」から2019年に公認を受け、同年8月29日（木）にこの日本版「TKTS」の運営を開始しました。現在は渋谷駅ハチ公前広場、南海難波駅１階難波観光案内所内など全国に7店舗（東京5店舗・大阪1店舗・福岡1店舗）を展開しています。 そしてこのたび、大阪のシンボルタワーとして愛される「通天閣」にTKTSを出店いたします。通天閣展望台への入口でもある地下フロアーの「わくわくランド」にて、観光客の皆さまはもとより地域の方々にも気軽にお立ち寄りいただける店舗として、エンタメの魅力を発信してまいります。 皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

出店 概要

店舗名：TKTS 大阪通天閣出店場所：通天閣地下わくわくランド（大阪市浪速区恵美須東1-18-6）営業時間：10:00～19:30URL：https://tkts.tokyo/

店舗でのチケット購入の流れ

店頭のモニターに販売ラインナップが表示されておりますので、ご希望の公演をスタッフまでお申し付けください。代金のお支払い後、その場でチケットをお渡しいたします。なおラインナップはウェブサイト、ならびに公式SNSアカウントでもご覧いただけます。

会社概要

ロングランプランニング株式会社

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)設立年：2004年2月20日資本金：3千万円主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行チケット販売サイト「カンフェティ」の運営その他興行支援、イベント主催者のサポート業務旅行業ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営URL：https://longrun.biz/

【参考：ニューヨークのTKTSについて】

1973年にNYタイムズスクエアにオープン、現在ではタイムズスクエア、リンカーン・センター、フィラデルフィアの3店舗を展開しており、ブロードウェイやオフブロードウェイのミュージカル・演劇の公演チケットを当日・翌日分限定で割引販売しています。繁忙期にはオープン2時間前から店舗前に行列ができ、1日 7,000 枚ものチケットが売れる日もあるほど、観劇のインフラとして根付いている、ブロードウェイ・ミュージカルを語るには欠かせないサービスです。