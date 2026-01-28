【SES/受託開発会社向け】新規事業立ち上げのススメ｜2026年1月版

株式会社TorchUp

株式会社TorchUp（本社：東京都品川区、以下「TorchUp」）は、SES/受託開発会社の新規事業立ち上げについてのレポート「【SES/受託開発会社向け】新規事業立ち上げのススメ」（全37ページ）を無料公開いたしました。

無料ダウンロードする :https://torchup.co.jp/white-paper/white-paper-1

1. なぜ今、新規事業が必要なのか

2. 新規事業立ち上げの成功事例

3. 新規事業立ち上げによくある課題

4. よくある課題を乗り越えるために

5. まとめ

6. 新規事業を進めたい方へ

本レポートでは、案件ごとのフロー型の収益である受託ビジネスモデルの構造上の限界や市場の課題について解説したのちに、更なる会社の成長を目指しストック型の収益の柱をつくるための新規事業立ち上げの進め方を解説しています。

新規事業は、ゼロから奇抜なアイデアを生み出すことが目的ではなく、SES/受託開発で培った現場知見や強みを起点に再現性高く形にしていくことが重要です。

本レポートでは

・自社の仕組みをSaaSとして外販化したケース

・受託開発の1案件を起点に業界課題を捉えてSaaS化・プラットフォーム化へ発展させたケース

・教育・コミュニティを事業化し採用や育成とも相乗効果を生んだケース

などの受託開発会社の新規事業立ち上げの成功事例を通じて具体的な道筋を示します。

一方で、新規事業は「必要性は分かるが進まない」状態に陥りがちです。

・差別化やターゲット・価格設計など戦略を立てた経験が薄い

・営業・マーケティングの体制が不足して市場に届けられない

・PoCやテストマーケの設計・実行ノウハウがなく検証が進まない

本レポートではこれらの課題をふまえ、新規事業立ち上げのロードマップと外部パートナー活用や少額で始める検証の定石をまとめています。

本レポートは、以下のような課題を抱えているSES/受託開発会社の担当者に特におすすめです

・受託事業の売上が人月に依存し成長の上限を感じている方

・フロー型収益の不安定さを補う第二の収益の柱を作りたい方

・新規事業に着手したいものの戦略・マーケ・検証の壁で手が止まっている方

新規事業を「構想」で終わらせず、最短距離で検証と前進につなげるための実務的なヒントとしてご活用ください。

無料ダウンロードする :https://torchup.co.jp/white-paper/white-paper-1

TorchUpでは、SES/受託開発会社の新規事業立ち上げを、戦略策定から事業推進まで一気通貫で支援しています。

・市場リサーチ/競合分析サポート

・テストマーケの設計・実行サポート

・事業戦略/事業計画の策定サポート

・広告運用・営業活動の実行支援

広告やSNSなど特定の打ち手に縛られず、事業に合わせたマーケティングや営業方法をご提案いたします。ご相談は、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

▼▼▼株式会社TorchUpについて▼▼▼

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田8-2-12 アール五反田7A

HP：https://torchup.co.jp/

2025年創業。代表取締役永田真聖。一橋大学社会学部24年度卒業。2022年よりITベンチャー企業でで年間売上4億円のオンライン診療事業の責任者を歴任し、2023年には経営幹部として大手PR会社へのM&Aにも同行。再生医療クリニックの経営とM&A業務に従事したのちに独立し、株式会社TorchUpを立ち上げた。社名の由来でもある「先の見えぬ旅路に灯をもたらす挑戦者の松明に」というビジョンのもと、経営コンサルティング・マーケティング・営業支援事業を展開。プライム上場企業から中小企業まで幅広いクライアントを対象に、戦略策定から実行まで一貫した支援を提供している。

▼▼▼本件に関するお問い合わせ先▼▼▼

株式会社TorchUp

担当：板野昌磨

Mail：torchup-info@torchup.co.jp