指先から、あなただけの想いを伝えて。韓国発フィンガースーツから、ときめくピンクを纏った「VALENTINE COLLECTION 2026」が登場

TWICE ナヨンがミューズを務める韓国発ネイルウェアブランド「FINGER SUIT（フィンガースーツ）」から、ピンクやハートのアクセントで愛らしいバレンタインムードに包まれる「VALENTINE COLLECTION 2026（全2種）」が登場。1月28日（水）より公式オンラインストアにて販売開始いたします。

・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・

■ COLLECTION CONCEPT

指先まで伝わる、きらめく想い。

VALENTINE COLLECTION

想いを伝える、ドキドキする瞬間。

不安よりも、ときめきのままに恋して。

指先まで伝わる

ありのままで最も輝く、あなたの想い。

・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・

■ LINE UP

\1,958（税込）

GISELLE

ほんのり色づくレッドグラデーションに、

ハートの上に描かれたシルバードローイングが、

キューピッドの矢を連想させます。

#ハートマグネット

\1,958（税込）

HEART TIN

プレゼントを包んだピンクリボンに、

きらめくホログラムを重ね、

愛らしいピンクカラーのときめきを

たっぷり詰め込みました。

#リボンドローイング

・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・┈┈┈┈┈┈┈ ・✦・

■ ABOUT FINGER SUIT

「つけた瞬間、私は無敵。」

韓国発のネイルウェアブランドで、スタイリッシュなデザインと高いクオリティで高評価を得ています。韓国ではスタイリストやKPOPアイドルにも愛用され、日本では2023年5月からオフライン展開を開始し、取扱店舗数は約3年で約1300店舗に急成長。LOFT、PLAZA、ハンズなどのバラエティショップをはじめマツモトキヨシ、ウェルシア、トモズなどのドラッグストアにも展開しています。

