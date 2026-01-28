エアスパン、Space Compassと提携し、高高度海上監視に5G接続を導入

エアスパンの5G ATGテクノロジーが高信頼性でミッションクリティカルな接続を実現

米テキサス州プラノ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ワイヤレスネットワークソリューションの大手プロバイダーであるエアスパン・ネットワークス・ホールディングスLLC（「エアスパン」）は、Space Compassの高高度プラットフォーム ステーション（HAPS）向けに5G空対地（ATG）通信システムを導入し、成層圏からの新世代の海洋状況把握（MDA）を可能にする計画を発表しました。

このプロジェクトでは、高度16～18kmからの5G接続により、HAPS機体と最大300km離れた地上局の間でセキュアな指揮統制とリアルタイムのミッションデータを配信できることを実証します。

エアスパンの5G In-Motion ATG技術を活用したこのシステムは、高度なビームフォーミングとハイゲイン アンテナ システムにより、高速データレート、広域海上カバレッジ、そして360度連続接続を実現します。このユースケースは、従来のネットワークの到達範囲外にある天候に左右されない航路、沿岸地域、遠隔海域の継続的な監視をサポートするように設計されています。

このシステムには、航空機搭載無線機とアンテナ、機内5G処理ユニット、完全な地上ベースの5G RAN、コアネットワーク、管理システムが含まれており、すべては成層圏飛行における電力、重量、環境要件を満たすエンドツーエンドのソリューションとして最適化されています。

このシステムは、広範囲にわたる実験室テストと飛行前テストを経て、2027年の成層圏飛行試験に先立ち、2026年に軽飛行機での運用が検証される予定となっています。

Space CompassのCTOである森田靖彦氏は、「今回の提携は、Space Compassの高高度海洋監視に関するビジョンと、エアスパンの5G空対地技術におけるリーダーシップを融合させるものです。信頼性の高いブロードバンド接続を成層圏まで拡張することで、セキュリティ、安全、そして環境保護を支える、新たなレベルの持続型海洋領域監視を実現します」と述べています。

エアスパンの最高営業責任者であるヘンリック・スミス＝ピーターセンは、「エアスパンは、この画期的なHAPSプログラムを当社の5G ATGプラットフォームでサポートできることを誇りに思います。当社の技術は、要件の最も厳しい環境においてもキャリアグレードの性能を提供できるように設計されており、このプロジェクトは、5Gが高高度飛行や広域監視におけるこの新しく有望なアプリケーションをどのように実現できるかを実証するものです」と述べています。

エアスパンのワイヤレス ソリューションについての詳細は、https://airspan.com/をご覧ください。エアスパンは、3月2日から5日までバルセロナで開催されるモバイル・ワールド・コングレスにも出展し、最新のATG、ORAN、Digital DAS、5G製品とソリューションを紹介します。

エアスパンについて

エアスパン・ネットワークス・ホールディングスLLCは、米国を拠点としグローバルに事業を展開する革新的なワイヤレスネットワーク分野のソリューションプロバイダーです。エアスパンは、キャリアグレードの5Gおよび高度なワイヤレス接続の提供に注力しており、その製品ポートフォリオは、インビルディング、屋外、および空対地の3つの主要ソリューション領域にわたり、公衆・民間ネットワークの双方に向けたDAS、Open RAN、小型基地局向けの市場をリードする製品群を提供しています。エアスパンは、モバイル ネットワーク オペレーター、ニュートラル ホスト プロバイダー、企業、公共部門の組織、およびその他のテクノロジー プロバイダーをサポートし、カバレッジと伝送容量を強化するとともに、迅速かつ効率的な導入を可能にする、信頼性が高くスケーラブルなワイヤレスネットワークの構築を支援しています。

詳細は、https://airspan.com/をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260127107394/ja/

