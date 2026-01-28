株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、1月28日（水）12時より、[新編]叛逆の物語リリース記念キャンペーンとして、最大100連まで引ける無料ガチャを開始いたしました。本ガチャは、100連まで引くと、対象の★5キオクから1体を選んで獲得いただくことができます。さらに1月30日（金）12時より、「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語」を全編フルボイスでメインクエストに追加＆イベント前編開催、悪魔ほむらが登場するピックアップガチャ、初日ログインでマギカストーン3,000個がもらえるなど、豪華キャンペーンを開催いたします。

[新編]叛逆の物語リリース記念！最大100連無料ガチャ開始！100連まで引くと★5キオクもらえる！

2026年1月28日（水）12時より、最大100連まで引くことができる、1日1回無料10連ガチャを開始いたしました。さらに、無料ガチャを期間中100連まで引くことで、以下の★5キオクの中から好きなキオクを選んで1体獲得することができます。▼対象キャラクター・[プルウィア☆マギカ]鹿目まどか・[ミサイルによる集中砲火]暁美ほむら・[ティロ・フィナーレ]巴マミ・[盟神抉槍]佐倉杏子・[バルダメンテ・フォルティッシモ]美樹さやか・[時間停止攻撃]暁美ほむら期間：2026/01/28 (水) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59※ガチャの更新は毎日5:00となります。

1月30日より、「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」実装決定！メインクエスト追加&イベント開催！

2026年1月30日（金）12時より、メインクエストに「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語 前編/後編」を追加し、同時にイベント前編を開催いたします。ストーリーについては、全てフルボイスでお読みいただけるようになっております。

1月30日より、限定★5キオク「悪魔ほむら」実装！

2026年1月30日（金）12時より、「魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」 リリースに合わせて、新限定★5キオク [事象の改竄]悪魔ほむら が実装となり、ピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたします。10連目は★4以上のキオクが確定で出現します。

期間：2026/01/30 (金) 12:00～2026/02/28 (土) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

1月30日より、[新編]叛逆の物語リリース記念の豪華キャンペーン開催！初回ログインでマギカストーン3,000個もらえる！

2026年1月30日（金）12時より、[新編]叛逆の物語のリリースを記念し、様々なキャンペーンを開催いたします。初回ログインだけでマギカストーン3,000個がもらえるなど、豪華な内容盛りだくさんとなっております。

▼1月30日（金）より開催・初回ログインでマギカストーン3,000個プレゼント・[新編]叛逆の物語までのMainのBOSSを全てクリアで、マギアキー15個＆★5キオク確定マギアキーもらえる・キオク超育成キャンペーン第1弾で、エンハンスグロウやオーブを獲得・1日１回プレイヤー経験値がたくさんもらえるクエスト、キオク超育成キャンペーン経験値クエストが開催・Chaosモードチャレンジミッションで、S確定プラントフローレットが10個、プリズムオーブなど獲得・#まどドラ叛逆の物語実装 記念キャンペーンでマギカストーン最大1,000個、マギアキー10連分もらえる・[新編]叛逆の物語リリース記念パックマギカストーンと悪魔ほむらピックアップガチャ専用マギアキーセットが手に入るお得なパック登場・[新編]叛逆の物語リリース記念 ステップアップガチャ悪魔ほむらがピックアップで登場し、STEP3を引くと悪魔ほむら10%ピックアップの★5キオク確定マギアキー(紫)獲得など他にも盛りだくさんのキャンペーンを予定しております。▼2月6日（金）より開催・期間中、ログインでマギカストーン3,000個、ガチャ10連分のマギアキーがもらえる

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。【ストアURL】App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNOSteam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP