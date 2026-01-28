1996年の放送開始から30周年を迎えた伝説のミニ四駆アニメ『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』の劇伴および関連楽曲を、本日より各音楽ストリーミングサービスおよび主要ダウンロードサイトにて一斉配信開始いたします。 30年の時を経て、フルカウルミニ四駆の鼓動がデジタルで蘇る 「ミニ四駆ブーム」の社会現象を巻き起こしたアニメ『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』。これまでCDでしか聴くことのできなかった伝説の楽曲たちが、30周年のアニバーサリーイヤーに満を持してデジタル解禁されます。山形ユキオ氏が熱く歌い上げる初代OPテーマ「ウィニング・ラン！-風になりたい-」をはじめ、星馬烈・豪の兄弟やライバルたちの熱きバトルを彩った劇中BGM（サウンドトラック）まで、当時の熱狂をそのままにラインナップ。スマートフォンやPCで、あの日の「ゴー！」という叫びと共に、いつでもどこでも楽曲をお楽しみいただけます。ついに、伝説のレースがデジタルで加速する■ 配信概要• 配信開始日： 2026年1月28日（水）より順次• 配信プラットフォーム： Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSIC、iTunes Store、レコチョク ほかhttps://lnk.to/letsgo_anime■作品概要オープニングテーマ・挿入歌o 「ウィニング・ラン！-風になりたい-」（歌：山形ユキオ）o 「風をつかまえて」（歌：渕崎ゆり子,池澤春菜）オリジナルサウンドトラックo 『爆走兄弟レッツ＆ゴー!! オリジナルサウンドトラック集』■ アニメ『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』について こしたてつひろ氏による漫画を原作としたTVアニメーション。1996年に放送を開始し、ミニ四駆を愛する星馬烈と豪の兄弟が、ライバルたちと切磋琢磨しながら世界を目指す物語は当時の子供たちを熱狂させました。今なお、国内外で根強いファンを持つ。――――――――――――アニメ「爆走兄弟レッツ＆ゴー‼」は下記サイトで配信中！U-NEXThttps://video.unext.jp/title/SID0002283バンダイチャンネルhttps://www.b-ch.com/titles/3365/――――――――――――