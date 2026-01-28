株式会社シップス（代表取締役 社長：原裕章 本社：東京都中央区）は、2026年春夏コレクションのスタートに先駆け、「2026年春夏アイテム先行予約会」を開催いたします。本イベントでは、メンズ・ウィメンズのバイヤー厳選のインポートブランドを多数取り揃え、最新アイテムをいち早くご覧いただけます。期間中は、展示アイテムのサンプルを実際にご試着いただけるほか、ご入金いただいたお客様は、対象商品を特別価格（10％OFF）でご購入いただけます。春夏アイテムをいち早くご覧いただけるこの特別な機会に、ぜひ店舗へお立ち寄りください。

INFORMATION

SHIPS 銀座店（MEN）

開催日程：2月13日（金）～2月15日（日）バイヤー来店日程：〈MEN'S CASUAL〉2月14日（土）〈MEN'S DRESS〉2月13日（金）・2月14日（土）［MEN］［MEN］adidas / BARACUTA / Barbour / BATONER / Belvest / BIELO / Bigi / Boglioli / C.P. COMPANY / CAMISAS MANOLO / Caruso / Cinquanta / Clarks / D.C.WHITE / DE BONNE FACTURE / Drumohr / ENGINEERED GARMENTS / Errico Formicola / extreme cashmere / Guy Rover / Levi's® BLUETAB™ / MERRELL / ORIGINAL MADRAS TRADING COMPANY / Outil / Pelemele / POST O'ALLS / PT TORINO / PUMA / Salvatore Piccolo / SEEALL / SKEWed / Southwick / Tagliatore / ts(s) / Valditaro / YCHAI ... and more

SHIPS 新宿フラッグス店（WOMEN）

開催日程：2月13日（金）～2月15日（日）バイヤー来店日程：〈WOMEN〉2月14日（土）・2月15日（日）［WOMEN］A VACATION / BIELO / crinkle crinkle crinkle / GGG / INES BRESSAND / JANE SMITH / Levi's® / NEIROMAI / NEPLA / ORSETTO / PORSELLI / PUNTOVITA / SLOANE / SZ BLOCKPRINTS / Uhr / unfil / upper hights / YONA KOHEN ... and more

SHIPS グランフロント大阪店（MEN & WOMEN）

開催日程：2月20日（金）～2月23日（月・祝）バイヤー来店日程：〈MEN'S CASUAL〉2月21日（土）・2月22日（日）〈MEN'S DRESS〉2月21日（土）・2月22日（日）［MEN］adidas / BARACUTA / Barbour / BATONER / Belvest / BIELO / Bigi / Boglioli / C.P. COMPANY / CAMISAS MANOLO / Caruso / Cinquanta / Clarks / D.C.WHITE / DE BONNE FACTURE / Drumohr / ENGINEERED GARMENTS / Errico Formicola / extreme cashmere / Guy Rover / Levi's® BLUETAB™ / MERRELL / ORIGINAL MADRAS TRADING COMPANY / Outil / Pelemele / POST O'ALLS / PT TORINO / PUMA / Salvatore Piccolo / SEEALL / SKEWed / Southwick / Tagliatore / ts(s) / Valditaro / YCHAI ... and more［WOMEN］A VACATION / BIELO / crinkle crinkle crinkle / GGG / INES BRESSAND / JANE SMITH / Levi's® / NEIROMAI / NEPLA / ORSETTO / PORSELLI / PUNTOVITA / SLOANE / SZ BLOCKPRINTS / Uhr / unfil / upper hights / YONA KOHEN ... and more

入金特典

予約時にご入金いただいたお客様には、対象商品を特別価格（10％OFF）でご提供いたします。

https://www.shipsltd.co.jp/news/detail.aspx?news=shop260128

株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

https://www.shipsltd.co.jp/