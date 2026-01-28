G.B.Z株式会社、東京ギフト・ショー春2026に出展。自社ブランド「COVELL」空調服から、magicjohnフィルム・iPadキーボードまで幅広く展示

G.B.Z株式会社

G.B.Z株式会社（本社：愛知県）は、

2026年2月4日（火）～6日（木）に東京ビッグサイトで開催される

「第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」に出展いたします。

ブース番号は東6ホール T26-28です。

本展示会では、G.B.Z株式会社が展開・販売する複数ブランドの製品を一堂に展示いたします。

自社開発製品からデジタルアクセサリーまで、実用性と品質を重視したラインアップをご紹介します。

【出展ブランド一覧】

COVELL

空調冷風服（ファン付き作業服）を中心とした冷暖房機能付きワークウェアブランド。作業現場から日常使いまで対応し、快適性と実用性を重視した製品を展開しています。

iFacemall

iPad アクセサリー専門。思い通りに、自由自在！

bjbt

SWITCHゲームアクセサリ製品カタログ。一点の特別を加え，全ての平凡を減らす。

Artlincor

アートを携え、テクノロジーを装う。

MAGIC JOHN（マジックジョン）

高い耐久性と透明度を兼ね備えた強化ガラスフィルムを展開。貼り付けやすさNO.1で有名、

スマートフォンを日常使いの中でしっかり守る定番ブランドです。

G.B.Z株式会社は、製品開発・製造・貿易を一体化した強みを活かし、機能性・品質・コストバランスに優れた製品を通じて、働く環境と暮らしの快適さ向上に貢献してまいります。

ぜひ会場にて、当社の多彩な製品ラインアップをご体感ください。

ギフトショーの招待状はコチラから登録可能です。

https://giftnet.jp/registration/signup/phoneVerification.html