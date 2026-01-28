バッグの企画・製造および自社ブランド「Rainbowgirl」を展開する株式会社きつつき工房（本社：東京都中央区、代表取締役：青嶋晋平）は、2026年1月23日より、EC事業者に特化した「ファクタリング事前与信サービス」を開始いたしました。自社でのEC運営で培った知見を活かし、従来の審査では評価されにくかった「ECプラットフォームの売上データ」を資産として可視化。提携ファクタリング会社への条件交渉を代行することで、手数料の大幅削減と迅速な資金調達を実現します。

成功事例：資金調達の劇的ビフォーアフター

https://kitutuki-kobo.co.jp/service/ec-factoring/

【成功事例：資金調達の劇的ビフォーアフター】バッグ販売を行うEC事業者の事例では、本サービスの活用により調達コストを3分の1以下に抑えることに成功しました。

※審査結果により条件は異なります。※2社間ファクタリング

サービス概要：EC特化型「事前与信」の仕組み

本サービスは、EC事業者がファクタリングを利用する際、当社が第三者機関として「事前与信」を行い、最適な条件を勝ち取るためのサービスです。

30分のオンライン面談で完了

EC実務に精通した担当者が、売上・在庫・広告費・レビュー等の多角的なデータをヒアリングします。

独自の「将来債権確認済証」を発行

請求書の代わりに、ECの売上データを「検品」し、信頼性の高い資産データとしてまとめます。

匿名性を保った条件交渉

事業者を特定できない形で提携会社へ打診。利用者はリスクを抑えたまま、最良の条件を比較検討できます。

背景：EC事業者が直面する「資金調達の壁」

EC事業は広告費や仕入代金などの「先出し」が多く、成長期ほどキャッシュフローが圧迫されます。従来の金融機関からの融資だけではカバーするのが難しい場面も多く、ファクタリングでの資金調達が注目を集めているがEC事業者特有の事情によりこれも難しいのが現状です。

EC事業者がファクタリングで資金調達することを難しくする４つの理由

①請求書が存在しない

プラットフォーム入金のため「請求書」が存在せず、審査で不利になる。

②評価のミスマッチ

在庫やショップレビューといったEC特有の資産が評価されない。

③高額な手数料

相場5～20%の手数料は、利益率10%程度のEC事業者にとって致命的。

④悪質業者のリスク

法整備が不十分な分野ゆえ、不当な取り立てを行う業者も存在。

きつつき工房が提供する解決策

①請求書不要で将来債権の正当性を証明

ECプラットフォームで発行される資料をもとに売上データを数値化し独自の評価スコアと将来債権の証明データを作成します。 請求書がなくても将来債権を資産として正当性に証明できます。

②EC資産を正当に評価

従来のファクタリング会社では評価をすることが難しかった、ショップの「アクセス数」「レビュー点数」「在庫状況」「原価率」など、EC事業者だからこそみえるEC資産を「評価スコア」に加算できます。

③ 手数料の圧倒的低減

信頼スコアの向上により、業界平均を大きく下回る低料率を実現します。2026年1月27日事前、当サービスを利用したユーザーのファクタリング手数料の平均は4.75%と業界平均を大きく下回っています。

④厳選された優良パートナー

反社チェック、面談、利用実績に基づき当社が厳選したファクタリング会社のみと提携しておりますので違法業者と契約してしまうリスクはありません。また、事前与信の段階でファクタリング会社に共有する情報は事業者を特定できない範囲に留めますため、不必要に情報が流出することも防ぐことができます。

【現在の実績（2026年1月27日時点）】

受付件数：8件手数料：平均4.75%（最小3%～）可決率：100%※サービス開始直後ながら、すべての相談案件で成約・手数料低減を実現しています。

株式会社きつつき工房 代表取締役・青嶋晋平の想い

当社はバッグのOEMメーカーであり、自社ブランド「Rainbowgirl」を運営する現役のEC事業者でもあります。今でこそ、モノづくり企業として活躍の場を頂いている当社ではありますが、2020年から始まったコロナ禍では甚大な打撃を受けて苦しい経営状態に陥りました。極端に外出が減ったことでバッグの売上は激減。OEMの受注は急減、自社ブランド製品の売上も低迷しました。2020年末に発出されたGoToトラベル。旅行需要の高まりを予想して大量のスーツケースを仕入れたものの、コロナ感染の勢いは収まらずわずか数ヶ月で実質停止に。大量の不良在庫と追加投資した倉庫の家賃だけが手元に残りました。上海のロックダウンでは大幅に納期が遅延。ようやくOEMの受注も元に戻ってきたと感じた最中、上海のロックダウン。製品の納品が大幅に遅れたことで一部の注文はキャンセルになってしまいました。次々と押し寄せる危機的な出来事。もはや「倒産」の2文字は現実的に目前まで迫っていました。そんな時に、間一髪で助けてくれたのが「ファクタリング」による資金調達でした。「あの時の自分と同じように資金繰りに窮しているEC事業者がいるなら支えたい」「ファクタリングという資金調達方法をEC事業者が安全に使えるようにしたい」そんな想いでこのサービスをこのサービスを立ち上げました。ECの将来債権の価値を正しく評価し、健全な資金循環をサポートすることで、EC業界全体の活性化に寄与して生きたいと思っております。

【会社概要】

社名：株式会社きつつき工房 所在地：東京都中央区（以下、詳細住所を記載） 代表者：代表取締役 青嶋晋平 事業内容：バッグ・鞄のOEM、自社ブランド運営、EC支援事業 サービスURL：https://kitutuki-kobo.co.jp/service/ec-factoring/公式Xアカウント：https://x.com/funding_ki

※注意点

事前与信で提示した条件はご契約時に変更される場合があります。ご契約時に必ずご確認下さいませ。