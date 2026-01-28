イケア、子どもと親の心を動かす遊び心いっぱいの新コレクションを2026年2月4日（水）より順次発売

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締 役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、家での暮らしに遊び心を添える「GREJSIMOJS/グレイシモイス」コレクションから30点を2026年2月4日（水）より先行で全国のイケア店舗にて、2月9日（月）よりIKEAオンラインストアで販売を開始します。

ストレスを減らし、創造性を高め、人々を集める、遊びの力がテーマのGREJSIMOJS/グレイシモイス（「家での暮らしで名前を意識せずに使っている身近なもの」という意味のスウェーデン語の口語表現）コレクションは、家での毎日の暮らしに楽しさをもたらす、イケアらしいホームファニッシングアイテムが揃っています。遊びはすべての人のためのものであり、遊び心はイケアのアイデンティティの中心として家をただ機能的な場所ではなく、個性や楽しさを感じられる空間に変えることを目指しています。本コレクションは、大胆で人間味のあるデザインと、新しい解決策を生み出す「イケアらしい遊び」を体現しています。

さらにイケアは、2010年より家での遊びや遊び心が家庭や社会にどのような影響を与えるかを探る国際的な調査「IKEA Play Report」を実施しています。最新調査「IKEA Play Report 2024(https://www.ikea.com/jp/ja/files/pdf/21/48/2148c2a5/ikea_play_report_2024_jp.pdf)」では日本を含め、7カ国の子どもと親7,000人を対象に実施し、その調査結果によると、「遊びの革命」が広がっていて、子どものウェルビーイングに対する遊びの重要性を認識する親が増えていることが明らかになりました。一方で親の54％（世界平均）はもっと一緒に遊びたいと思っているものの、時間やスペース、アイデア、お金の面が課題として挙げられました。GREJSIMOJS/グレイシモイスはそうした障壁を破って、遊びを手軽に楽しめるものにし、毎日の家での暮らしに組み込めるようにとデザインされました。

GREJSIMOJS/グレイシモイス デザイナー Marta Krupińskaは、コレクションについて次のように述べています。

「遊び心は、どんなことでも可能だと信じさせてくれるレンズです。若くても年をとっていても、日常の中にある創造性に気づかせてくれるようなものがあります」

また、レンジアイデンティティマネジャー Anna Granathは、次のように述べています。

「GREJSIMOJS/グレイシモイスはホームファニッシングとして目立つようにつくられていて、家になじむデザインで、子どもが寝たあとも部屋を彩るアイテムがそろっています。このコレクションでは、デザイナーたちが自由に『遊び心』を働かせ、大人と子どもの双方の視点を盛り込みました。たとえば、緑豊かな風景が描かれたラグは大人には存在感のあるラグとして映り、同時に子どもにとってはハイハイしながら探検できる野原のような世界にもなるにはどうすればよいか。そんな発想から生まれています」

そのほかにも、30年前に建築家のMorten KjelstrupとファッションデザイナーのAllan ØstgaardによってデザインされたMAMMUT/マンムット 子ども用チェア(https://www.ikea.com/jp/ja/p/mammut-childrens-chair-in-outdoor-white-90365364/)にあう、鮮やかなピンクやブルーのフワフワのチェアカバーが登場します。子どもたちが相談役として積極的に関わり誕生した子ども用チェアは、1999年に耐紫外線プラスチックを用いることで軽量化され、屋内外で使える家具へと進化し、多くの家庭に親しまれる存在となりました。そこで今回は新たなチェアを作るのではなく、今も使われているMAMMUT/マンムット 子ども用チェアを活用することでサステナブルかつ、かわいく生まれ変わらせるように開発しました。

さらに天然素材ならではの手ざわりや遊びの中で生まれる心地よい音が、子どもの創造性や自律性を育むと考え制作された木材へこだわった積み木や、子どもに自分専用の収納スペースができて、おかたづけを「モンスターに食べさせる」ゲームとして遊べる時間となるような交流を生み出し、機能性と楽しさを組み合わせた収納付きプーフなどのアイテムが勢ぞろい。

遊び心を育む5つのスタイル、サステナブルで安全性の高い素材

イケアは、あらゆる世代がさまざまな遊び方を理解しやすくするための独自の枠組みとして「イケア・プレイタイプ」を採用しています。これに基づき、GREJSIMOJS/グレイシモイスでは以下の5つのスタイルを活かしたアイテムを展開しています。

1. 探る（Explore）

2. 創造する（Create）

3. 想像する（Imagine）

4. 体を動かす（Move）

5. 競う（Compete）

これらの要素を取り入れることで、コレクションに触れたくなる質感、抱きしめたくなるデザイン、人々を引きつける楽しい仕掛けを実現しています。日常の中に明るさをもたらしてくれます。部屋に新たな彩りを加え、家族全員が集い、遊び、笑顔になれる空間を演出してくれます。

また、GREJSIMOJS/グレイシモイスでは、ポリプロピレン、バーチ材、ポリエステル、ABS樹脂といった、耐久性や安全性、魅力を兼ね備えた素材を使用しています。さらに、コレクション全体でサステナビリティを重視し、快適さと頑丈さを両立させた、よりサステナブルな製品づくりを実現しています。

詳しい内容は、下記のリンクをご参照ください。

■GREJSIMOJS/グレイシモイス：

https://www.ikea.com/jp/ja/cat/baby-children-bc001/

【一部商品のご紹介（価格は税込み）】

GREJSIMOJS/グレイシモイス

カバー 子どもチェア用

\2,000

子どもチェアとして長年人気のあるMAMMUT/マンムット 子ども用チェア(https://www.ikea.com/jp/ja/p/mammut-childrens-chair-in-outdoor-white-90365364/)に、まったく新しい、ふわふわした遊び心のある表情を簡単にプラスできるカバーです。フェイクファーは生き物を思わせ、好奇心や想像力を刺激します。ピンクとブルーの2色展開で、素材にはリサイクルポリエステルを90％以上使用しています。洗濯機で洗えるのでお手入れも簡単です。

GREJSIMOJS/グレイシモイス

LEDデコレーション照明 フロア

\4,999

首を少し曲げて座っている優しそうなキリンのフロアランプで、子どもが眠っているときに優しく見守ります。昼間は子ども部屋のデコレーションとしてかわいらしく、夜はまぶしくないやさしい明かりで読み聞かせの時間を心地よく照らします。キリンの頭は少し左右に動かせるので、明かりの向きを調整できます。埋め込み式LEDで電池式のため好きな場所に置けますが、安全上、必ず床に置いてください。

GREJSIMOJS/グレイシモイス

収納 ふた付き

\799

この小さなお友達は、遊び心があるただのデコレーションではありません。 大切な宝物や鍵、充電ケーブル、ペンといった小物の便利な隠し場所にもなります。 耐久性に優れたプラスチック製で、リサイクルプラスチックを50％以上使用しています。

GREJSIMOJS/グレイシモイス

プーフ 収納付き

\7,999

おなかをすかせたキュートなモンスターのようなデザインのプーフ 収納付きは、子ども部屋にもリビングルームにもぴったり。子ども用のチェアや、大人用のオットマンになるうえ、おもちゃを食べ尽くしてくれるので便利です。 足を内向きに取り付ければ、遊び心のある見た目から、落ち着いたスタイルに変わります

GREJSIMOJS/グレイシモイス

積み木20個

\2,499

大人と子どもが楽しい空想上の生き物をいろいろつくれる積み木。形や大きさ、バランス、組み合わせ方について、遊びながら学べ、いろいろな形を組み合わせて試しているときに、子どものデザインセンスや美的センスが養われます。無限の創造力で楽しみましょう。

GREJSIMOJS/グレイシモイス

ラグ パイル長

\16,990

なだらかな草原、小川、森、曲がりくねった道が広がる緑豊かな風景が描かれたラグは、遊びや想像力を広げる魔法の場所です。積み木のフィギュアで森を探検したり、湖で泳いだり、野原でハイキングを楽しむ冒険が待っています。毛足の長さを変えたパイルで心地よい立体感を演出し、子ども部屋だけでなくリビングルームにもぴったりです。

GREJSIMOJS/グレイシモイス

ぬいぐるみ

\1,499

人なつっこい顔と柔らかいフワフワの体が特徴のクマは、遊びの時間や読み聞かせ、親友にそばにいてほしいときに、子どもの心を優しく包み込みます。洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単で、いつでも清潔な状態で抱きしめることができます。色はグリーンとオフホワイトの2色からお選びいただけます。

GREJSIMOJS/グレイシモイス

ぬいぐるみ

\4,999

身長100cmの特大サイズで手ざわりのいいクマのぬいぐるみは、遊びという魔法の世界で一緒に思い出をつくる友達です。 とびきり柔らかくて、何度もぎゅっと抱きしめたくなります。洗濯機で洗えるのでお手入れも簡単で、いつでも清潔なクマを抱きしめることができます。

GREJSIMOJS/グレイシモイス

フロアクッション 3点セット

\9,990

カラフルなフロアクッション3点セットは、塔をつくったり、床に置いてジャンプしたり、座って休んだりと、さまざまな使い方ができます。ひとりでも友達と一緒でも楽しめるデザインです。子どもの安全を考えたファスナー付きで、安心して使えます。カバーは取り外して洗濯機で簡単に洗えるので、いつでも清潔に保てます。

GREJSIMOJS/グレイシモイス

LEDテーブルランプ

\3,999

イヌのようなデザインのLEDランプは、遊び心のあるユニークなデコレーションでもあり、昼も夜もそばにいてくれる子どもに安全な友だちでもあります。まぶしさのない光は目にやさしく、調光機能付きなので簡単に明るさを調節できます。

GREJSIMOJS/グレイシモイス

子ども用スツール

\3,999

角、しっぽ、目が付いたこの子ども用スツールは、曲げ加工した突き板製。子ども部屋でのあらゆる冒険で活躍する楽しいムース（ヘラジカ）の友だちです。柔らかな曲線、遊び心のあるディテール、なめらかな表面が特徴のスツールは、美しく、楽しく、座るのに最適で、リビングルームの装飾的なディテールにもなります。角としっぽを入れ替えられるので、想像の世界では、ムースはどんな見た目にもなれます！

GREJSIMOJS/グレイシモイス

洋服スタンド

\8,999

子ども部屋は、どこかに収納したり掛けたりする必要のある洋服であふれていることがよくあります。 この遊び心のある洋服スタンドは、小さな子どもたちにぴったりの高さで、簡単に楽しく自分たちで整理整頓ができます。靴下や下着などの小さくて軽いアイテムを鉢の中に収納できます。お子さまが衣類の整理や分類を身に付けられる楽しい方法です。

イケアの商品開発

よいデザインならば価格は高くて当たり前という考えはイケアにはありません。優れた品質とデザインこそ、多くの人が手に入れられる価格であるべきだとイケアは信じています。製品開発者、デザイナーは、イケア独自の製品開発哲学である「デモクラティックデザイン」の5つの要素（優れたデザイン、機能性、低価格、品質、サステナビリティ）のバランスを考慮し、製品をデザインします。

