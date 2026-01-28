「名古屋ラーメンまつり2026」にて当社グループのバガス容器が指定資材として採択されました

株式会社折兼ホールディングス

株式会社折兼(本社：愛知県名古屋市、代表：伊藤崇雄)は、東海地区で開催される大型屋外グルメイベント「名古屋ラーメンまつり2026」において、弊社グループのバガス容器が指定資材として採択されたことをお知らせいたします。

バガス（サトウキビ搾汁後の繊維）を原料とする本容器は、環境負荷の低減と使い勝手の両立が評価され、イベント内の全出店店舗で採用されます。また、今回は使用済容器の一部を回収、洗浄、破砕し、土壌改良剤として使用する実証実験も予定しております。これは、当社が提唱する循環型消費モデル「バガスフードサイクリング」を実現し、CO2排出量削減をはじめとする環境負荷軽減への貢献を前進させる取り組みとなります。

バガスとは

バガスは、砂糖を製造する際にサトウキビから生じる搾りかすのことで、世界では年間1億トン以上発生します。多くはボイラー燃料や家畜飼料、堆肥として利用されますが、余剰分は廃棄されていました。この未利用資源を活かして作られるのがバガス容器です。プラスチックだけでなく、木材パルプの代替にもなるため、森林保護にもつながります。また、生分解性を持ち、CO2排出量の削減にも貢献するなど、環境負荷の低減を多角的に実現できる点が大きな特徴です。

弊社グループのバガス容器

弊社グループのバガス容器は、北九州市立大学による分析において、土壌中では約70日、海水中でも約150日で分解が進むことが証明されています。また、バガス容器としては国内で初めてHACCP認証を取得しており、食品を扱う場面においても高い安全性と品質基準を満たしています。

もともとバガス素材は優れた耐油性・耐水性を備えていますが、今回「名古屋ラーメンまつり2026」で使用されるラーメン丼には、内面にPLA（ポリ乳酸）フィルムをラミネート加工することで、熱いスープ類にも安心してお使いいただける仕様となっています。

イベント概要

今回で記念すべき10回目を迎える、中京テレビ主催の東海エリア最大級のラーメンイベントです。３幕入替制での開催となり、各幕10 店舗、計30 店舗が全国から出店します。

・イベント名：名古屋ラーメンまつり2026

・開催期間：2026年2月3日(火)～23日(月) 10時30分～20時30分（一部変更有）

・会場：久屋大通公園 エディオン久屋広場

（名古屋市中区栄3丁目65）

・料金：入場無料・ラーメン1杯1,000円

・主催：中京テレビ放送株式会社

・公式HP：https://www.ctv.co.jp/nagoya-ramen/