キース・ヘリングが広島に託した平和への願いを未来へ　約250人の子どもたちの制作風景を記録した映像を公開

株式会社アルテミス

中村キース・ヘリング美術館（山梨県・小淵沢）は、2025年11月に広島市で開催した特別イベント「キース・ヘリングと平和をえがこう」の記録映像を、このたび公開しました。本イベントは、1988年に広島を訪れたキース・ヘリングが遺した平和への思いを、次世代へとつなぐプロジェクトの一環として実施したものです。映像では、イベント期間中に行われたワークショップに焦点を当てます。約250人の子どもたち一人ひとりが、マーカーやカラーシートを手にバナーに向き合う姿や、完成に向かって作品が変化していく過程をご覧いただけます。戦後80年の広島において、子どもたちの自由な発想で鮮やかに描き出される「平和」の姿を捉え、伝える映像です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sfXAMtVI6Ws ]

本映像は、中村キース・ヘリング美術館公式YouTubeにて公開しています。映像URL：https:(https://youtu.be/sfXAMtVI6Ws)//youtu.be/sfXAMtVI6Ws(https://youtu.be/sfXAMtVI6Ws)

本イベントの会場では、1988年にキース・ヘリングが広島を訪れた際の様子を、写真や資料を通じてパネル展示で紹介しました。当時、原爆擁護ホーム建設のためのチャリティコンサート「HIROSHIMA ’88」のメインビジュアルを任されたヘリングは、つがいの鳥のような姿をした「広島コンサート・バーズ」を描きました。広島に壁画を制作することを熱望したヘリングは、同年7月に広島市を訪れ、壁画候補地の視察や関係者との打ち合わせを行いました。しかし、訪問からまもなくエイズを発症し、構想していたプロジェクトを実現することなくこの世を去りました。

中村キース・ヘリング美術館では、その意思を継ぎ、戦後80年を生きる子どもたちとともに、5.4×2.4メートルの大きなバナーに「つがいの鳥」を描くワークショップを実施しました。3日間で約250人の18歳以下の子どもたちが参加し、一人ひとりの自由な表現が重なり合うことで、平和への願いが込められた作品が完成しました。本映像では、「つがいの鳥」を描く意味を子どもたちとともに考えながら、それぞれが思い描く「平和」を表現していく過程を記録しています。

完成したバナー作品は、今後、広島市内での展示を検討しております。より多くの方にご覧いただくために、学校や商業施設の公共スペースなど、展示にご協力いただける施設を募集しております。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22359/table/86_1_ce86c04e424d3344b08ff873399f808c.jpg?v=202601281221 ]

バナー作品の展示協力施設・団体の募集について

約250人の子どもたちによる大型作品の展示にご協力いただける施設・団体を募集しております。

本映像でご紹介している子どもたちが制作した大型バナー作品を、より多くの方にご覧いただきたく、作品展示にご協力いただける広島市内の公共空間、学校、文化施設、商業施設などの施設・団体を募集しています。ご協力をご検討いただける際は、下記のメールアドレス宛にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

中村キース・ヘリング美術館 museum@keith.jp

中村キース・ヘリング美術館のミッション

1980年代のアメリカ美術を代表するアーティスト、キース・ヘリング。ヘリングはアートを通じて社会に問題提起を続け、わずか31年という短い生涯を駆け抜けました。自身がゲイであることに誇りを持ち、エイズ・アクティビズムやLGBTQ＋コミュニティの権利獲得に向けた取り組みを積極的に行いました。

さらに、子どもたちの未来に大きな希望を託し、世界各国で子どもたちのための制作やワークショップを行うなど、多くのプロジェクトを通じて子どもたちと関わり続けました。

中村キース・ヘリング美術館では、創設者・中村和男が蒐集したヘリングの作品を公開するだけでなく、ヘリングの遺志を受け継ぐ活動にも取り組んでいます。

八ヶ岳の美しい自然の中で、ヘリングの作品と向き合い、そのエネルギーを感じると同時に、HIV・エイズを取り巻く差別やスティグマ、LGBTQ＋コミュニティの権利や平等、環境保護に向けたサステナビリティ、戦争や自由といった課題について共に考えられる場となることを目指しています。

私たちは、現在の社会問題に向き合い続けるインクルーシブな「新時代の美術館」です。

近年の当館の平和と自由の実現に向けた取り組み例

2025年

・中国新聞コラム「緑地帯」での連載

https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=150925

・中村キース・ヘリング美術館、戦後80年の夏、平和を描くキース・ヘリングの想いを伝える特別企画を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000022359.html

・キース・ヘリングの平和への願いを未来へつなぐ特別イベントを開催！広島で250人の子どもたちが描いた「平和のバナー」が完成

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000022359.html

2024年

・「キース・ヘリング、幻となった広島での壁画 1988年に訪問「涙が止まらない」 学芸員ら証言や資料集め進める」（中国新聞）

https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/417092

・展覧会「Keith Haring: Into 2025 誰がそれをのぞむのか」開催

https://www.nakamura-haring.com/exhibition/11694/

・ワークブック『キース・ヘリングと平和をえがこう』刊行

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000022359.html

・旧日本銀行広島支店でのイベント「キース・ヘリングが見た広島」の開催

https://2024exhibition.nakamura-haring.com/bojhiroshima2024

・第16回中村キース・ヘリング美術館国際児童絵画コンクール授賞式《シティキッズ自由について語る》再現ワークショップの実施

https://youtu.be/DSeex7XJ1CQ?si=_Iqravjr29F1aS-y

・第33回多摩市平和展でのワークブック配布イベントの開催

https://www.nakamura-haring.com/blog/10270/

中村キース・ヘリング美術館について

2007年4月、当館はニューヨークを拠点に活躍したアーティスト、キース・ヘリングを紹介する世界で唯一の美術館として、八ヶ岳の麓に位置する小淵沢に開館しました。コレクターであり館長を務める中村和男によって蒐集されたおよそ300点の作品のほか、記録写真や映像、生前に制作されたグッズなど700点以上の資料を収蔵。国際的建築家である北川原温により設計された建築は、傾斜した地形に沿って「闇から希望へ」というテーマのもとにキース・ヘリングの作品を体感できる場であり、毎年異なるテーマによるコレクション展や現代を代表するアーティストを迎えての企画展などを開催し国内外から多くの来館者を迎えています。

さらに、当館はコレクションを公開する場としてだけではなく、アートを通して社会に問題提起を行い続けたアーティスト、キース・ヘリングの作品と遺志を引き継いだ活動を行うことを目標に、国際児童絵画コンクールの開催やHIV／エイズや感染症、SDGsやLGBTQ+に関すること、戦争と平和や環境問題についての啓発活動を展示やイベント、YouTubeやインスタグラムを活用したweb上での発信などさまざまな形で行い続けています。

公式サイト：https://www.nakamura-haring.com

Instagram：https://www.instagram.com/thekeithharingmuseum

Facebook：https://www.facebook.com/nakamuraharing

X：https://twitter.com/nakamura_haring

Youtube：https://www.youtube.com/@NKHCMedia