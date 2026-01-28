JR博多駅構内「トランドール博多駅店」2月4日改装オープン／九州の名所や特産をモチーフにした「旅する九州クッキー」2種発売

写真拡大 (全5枚)

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所

※トランドール博多駅店　イメージ

旅する九州クッキー缶／旅する九州クッキーアソート（下）


株式会社トランドール（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：坂本 和久）は、JR博多駅構内のベーカリー「トランドール博多駅店」を2026年2月4日（水）に改装オープンいたします（休業期間：1月29日～2月3日）。あわせて、九州各地の名所や特産をモチーフにした「旅する九州クッキー缶」「旅する九州クッキーアソート」を、トランドール・グレンドール各店で発売いたします。発売日は取扱い店舗で一斉に2月1日（日）、トランドール博多駅店は休業期間のため、2月4日（水）発売となります。


■背景・目的

・JR博多駅構内という利便性の高い立地を活かし、引き戸付き商品ケースの導入、レジ台数増加、回遊性を高めたレイアウトにより、安全・安心とスムーズなお買い物体験の向上を目指します。


・九州各地の名所や特産をモチーフにした新商品を通じて、駅をご利用される多様なお客様へ“旅気分”を味わえる土産選びを提案し、地域の魅力発信に取り組みます。


■トランドール博多駅店　改装概要

・休業期間：2026年1月29日（木）～2月3日（火）


・改装オープン日時：2026年2月4日（水）午前6時半


・改装のポイント：


　　- 引き戸付き商品ケースの導入により、安全・安心な売場環境の実現を目指します。
　　- レジ台数増加と回遊性を高めたレイアウトにより、待ち時間の削減とお買い物時間の短縮を目指します。



・店舗名　：トランドール博多駅店
・所在地　：〒812-0012　福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1（JR博多駅構内）
・電話番号：092-471-9482
・営業時間：6:30～22:30
・定休日　：年中無休
・URL　　：https://www.traindor.com/shop/


■「旅する九州クッキー」商品概要

・発売時期：2026年2月1日（日）


・販売店舗：全8店


　　- トランドール：博多駅店、大分駅店、熊本駅店、吉塚駅店、長崎駅店


　　- グレンドール：アミュプラザ長崎店、ゆめタウン光の森店、ゆめタウン佐賀店


・商品名、価格、賞味期限：


　　- 旅する九州クッキー缶／3,700円（税込3,996円）


　　- 旅する九州クッキーアソート／1,100円（税込1,188円）


・コンセプト：


　　「九州のおいしいものや、名所を列車に乗って巡る」。楽しい旅の思い出をクッキーにしました。
・開発体制：
　　本商品は、グループ会社である株式会社アンデルセンと共同で開発しました。
　　- トランドール・グレンドールの“店頭で映えるビジュアル”と
　　- アンデルセンの“製菓技術とおいしさの追求”
　　を掛け合わせることで、見た目にも味わいにもこだわったアイテムに仕上げています。
　　※販売はトランドール・グレンドール店舗限定、(株)アンデルセンの店舗では取り扱いがございません。


・内容：



旅する九州クッキー缶

　　- 福岡：野球ボール


　　- 佐賀：気球


　　- 長崎：チューリップ


　　- 熊本：阿蘇山


　　- 大分：温泉


　　- 宮崎：ヤシの木


　　- 鹿児島：黒豚


　　- 列車


　　その他8種類のクッキー入り。







旅する九州クッキーアソート

　　- 長崎：チューリップ


　　- 熊本：阿蘇山


　　- 大分：温泉


　　- 列車


　　その他3種類のクッキー入り。





株式会社トランドール
株式会社トランドール

九州エリアのJR駅構内を中心に「トランドール」（「黄金の列車」の意味）、九州の駅およびショッピングモールに「グレンドール」（「黄金の穀物」の意味）の2つのベーカリーブランドを展開しています。
2023年5月に、アンデルセングループの事業会社である株式会社タカキベーカリーが、九州旅客鉄道株式会社の新設子会社である「株式会社トランドール」の株式100%を取得し、完全子会社化しました。

■本社所在地：福岡市博多区博多駅前2丁目10-19 福岡ファッションビル4階
■代表取締役社長：坂本 和久
■URL：https://www.traindor.com/
■店舗：トランドール　11店
　　　　　福岡県：博多駅店、千早駅店、南福岡駅店、吉塚駅店、直方駅店、大橋駅前店、行橋駅店
　　　　　佐賀県：鳥栖駅店
　　　　　長崎県：長崎駅店
　　　　　熊本県：熊本駅店
　　　　　大分県：大分駅店
　　　　グレンドール　6店
　　　　　福岡県：ゆめタウン筑紫野店、プラス六本松421 店
　　　　　佐賀県：ゆめタウン佐賀店、フレスポ鳥栖店
　　　　　長崎県：アミュプラザ長崎店
　　　　　熊本県：ゆめタウン光の森店



株式会社トランドール公式SNS　情報更新中！


【LINE】https://page.line.me/598ulnme