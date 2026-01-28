JR博多駅構内「トランドール博多駅店」2月4日改装オープン／九州の名所や特産をモチーフにした「旅する九州クッキー」2種発売

株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所※トランドール博多駅店 イメージ旅する九州クッキー缶／旅する九州クッキーアソート（下）

株式会社トランドール（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：坂本 和久）は、JR博多駅構内のベーカリー「トランドール博多駅店」を2026年2月4日（水）に改装オープンいたします（休業期間：1月29日～2月3日）。あわせて、九州各地の名所や特産をモチーフにした「旅する九州クッキー缶」「旅する九州クッキーアソート」を、トランドール・グレンドール各店で発売いたします。発売日は取扱い店舗で一斉に2月1日（日）、トランドール博多駅店は休業期間のため、2月4日（水）発売となります。

■背景・目的

・JR博多駅構内という利便性の高い立地を活かし、引き戸付き商品ケースの導入、レジ台数増加、回遊性を高めたレイアウトにより、安全・安心とスムーズなお買い物体験の向上を目指します。

・九州各地の名所や特産をモチーフにした新商品を通じて、駅をご利用される多様なお客様へ“旅気分”を味わえる土産選びを提案し、地域の魅力発信に取り組みます。

■トランドール博多駅店 改装概要

・休業期間：2026年1月29日（木）～2月3日（火）

・改装オープン日時：2026年2月4日（水）午前6時半

・改装のポイント：

- 引き戸付き商品ケースの導入により、安全・安心な売場環境の実現を目指します。

- レジ台数増加と回遊性を高めたレイアウトにより、待ち時間の削減とお買い物時間の短縮を目指します。



・店舗名 ：トランドール博多駅店

・所在地 ：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1（JR博多駅構内）

・電話番号：092-471-9482

・営業時間：6:30～22:30

・定休日 ：年中無休

・URL ：https://www.traindor.com/shop/

■「旅する九州クッキー」商品概要

・発売時期：2026年2月1日（日）

・販売店舗：全8店

- トランドール：博多駅店、大分駅店、熊本駅店、吉塚駅店、長崎駅店

- グレンドール：アミュプラザ長崎店、ゆめタウン光の森店、ゆめタウン佐賀店

・商品名、価格、賞味期限：

- 旅する九州クッキー缶／3,700円（税込3,996円）

- 旅する九州クッキーアソート／1,100円（税込1,188円）

・コンセプト：

「九州のおいしいものや、名所を列車に乗って巡る」。楽しい旅の思い出をクッキーにしました。

・開発体制：

本商品は、グループ会社である株式会社アンデルセンと共同で開発しました。

- トランドール・グレンドールの“店頭で映えるビジュアル”と

- アンデルセンの“製菓技術とおいしさの追求”

を掛け合わせることで、見た目にも味わいにもこだわったアイテムに仕上げています。

※販売はトランドール・グレンドール店舗限定、(株)アンデルセンの店舗では取り扱いがございません。

・内容：

旅する九州クッキー缶

- 福岡：野球ボール

- 佐賀：気球

- 長崎：チューリップ

- 熊本：阿蘇山

- 大分：温泉

- 宮崎：ヤシの木

- 鹿児島：黒豚

- 列車

その他8種類のクッキー入り。

旅する九州クッキーアソート

- 長崎：チューリップ

- 熊本：阿蘇山

- 大分：温泉

- 列車

その他3種類のクッキー入り。

株式会社トランドール

九州エリアのJR駅構内を中心に「トランドール」（「黄金の列車」の意味）、九州の駅およびショッピングモールに「グレンドール」（「黄金の穀物」の意味）の2つのベーカリーブランドを展開しています。

2023年5月に、アンデルセングループの事業会社である株式会社タカキベーカリーが、九州旅客鉄道株式会社の新設子会社である「株式会社トランドール」の株式100%を取得し、完全子会社化しました。



■本社所在地：福岡市博多区博多駅前2丁目10-19 福岡ファッションビル4階

■代表取締役社長：坂本 和久

■URL：https://www.traindor.com/

■店舗：トランドール 11店

福岡県：博多駅店、千早駅店、南福岡駅店、吉塚駅店、直方駅店、大橋駅前店、行橋駅店

佐賀県：鳥栖駅店

長崎県：長崎駅店

熊本県：熊本駅店

大分県：大分駅店

グレンドール 6店

福岡県：ゆめタウン筑紫野店、プラス六本松421 店

佐賀県：ゆめタウン佐賀店、フレスポ鳥栖店

長崎県：アミュプラザ長崎店

熊本県：ゆめタウン光の森店

株式会社トランドール公式SNS 情報更新中！

【LINE】https://page.line.me/598ulnme