振袖、七五三、新ブランドの登場！～新作振袖、七五三ブランド「Shinako Collection」を発表～
呉服総合卸(婚礼衣裳 製造 創作 販売・産着、七五三・十三参り・成人式用着物・製造販売・美術品複製・能装束の製造、販売・和風インテリア(几帳、テーブルセンター)製造販売)を行う株式会社幸和(本社：京都市北区、代表取締役：野村 幸一郎)は、このたび原宿系動画クリエイターのしなこによる新作振袖、七五三ブランド「Shinako Collection」を2026年2月1日(日)京都市：京都市勧業館(みやこめっせ)にて発表いたします。
※業者発表会につき一般のお客様のご来場はご遠慮ください。
■ブランドコンセプト
パステルカラーが彩る『しなこワールド』へようこそ★
特別な日がキラキラになる、しなこオリジナルのユニコーンや自画像イラストを散りばめた、
唯一無二のドリーミーな一着です。
誰よりも最高でハッピーな「なりたい自分」に変身しよう！
■販売日：
全国の呉服店、貸衣装店、写真館等で2026年2月末より順次(3～4月頃本格展開予定)販売またはレンタル開始。
■取扱店舗：
最寄りの取扱店の情報につきましては、下記ブランド公式アカウントより順次お知らせいたします。
https://www.instagram.com/kowa_shinakocollection/
営業時間および定休日等は取扱店各店に準じます。
■商品概要
※すべて価格は未定です。取り扱い各店にてご確認ください。
※店舗ごとに取り扱い商品および取り扱い開始日が異なります。事前に最寄りの取扱各店舗までお問い合わせください。
※商品画像はイメージです。実際のものとは若干異なる場合がございます。
※その他、商品に関するお問い合わせは株式会社幸和までお願いいたします。
■ブランドモデル
しなこ
1996年3月11日生まれ、東京都出身。
YouTuber、インフルエンサー、歌手、ファッションモデル、スイーツプロデューサー。
バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！
YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。
原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとしても活動している。
2024年3月からはアーティストとしても活動している。
HP ： https://shinako-music-official.com/
Instagram： https://www.instagram.com/ssshinako/
TikTok ： https://www.tiktok.com/@ssshinako?lang=ja-JP
YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCSPkmZyeHlDNE-6YMSg5Fbg
X ： https://x.com/ssshinako
■会社概要
商号 ： 株式会社幸和
代表者 ： 代表取締役 野村 幸一郎
所在地 ： 〒603-8165 京都市北区紫野西御所田町65-1
設立 ： 1971年10月
事業内容： 呉服総合卸
資本金 ： 80,000,000円
URL ： http://kowa-ltd.co.jp/index.html
Instagram(ブランド公式) ： https://www.instagram.com/kowa_shinakocollection/
Instagram(株式会社幸和 公式)： https://www.instagram.com/kowa_waso_official/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社幸和
担当 ： 服部・中井
TEL ： 075-415-0800 平日10:00-17:00
お問い合せフォーム： info@kowa-ltd.co.jp