呉服総合卸(婚礼衣裳 製造 創作 販売・産着、七五三・十三参り・成人式用着物・製造販売・美術品複製・能装束の製造、販売・和風インテリア(几帳、テーブルセンター)製造販売)を行う株式会社幸和(本社：京都市北区、代表取締役：野村 幸一郎)は、このたび原宿系動画クリエイターのしなこによる新作振袖、七五三ブランド「Shinako Collection」を2026年2月1日(日)京都市：京都市勧業館(みやこめっせ)にて発表いたします。

※業者発表会につき一般のお客様のご来場はご遠慮ください。









■ブランドコンセプト

パステルカラーが彩る『しなこワールド』へようこそ★

特別な日がキラキラになる、しなこオリジナルのユニコーンや自画像イラストを散りばめた、

唯一無二のドリーミーな一着です。

誰よりも最高でハッピーな「なりたい自分」に変身しよう！





■販売日：

全国の呉服店、貸衣装店、写真館等で2026年2月末より順次(3～4月頃本格展開予定)販売またはレンタル開始。









■取扱店舗：

最寄りの取扱店の情報につきましては、下記ブランド公式アカウントより順次お知らせいたします。

https://www.instagram.com/kowa_shinakocollection/

営業時間および定休日等は取扱店各店に準じます。









■商品概要

※すべて価格は未定です。取り扱い各店にてご確認ください。

※店舗ごとに取り扱い商品および取り扱い開始日が異なります。事前に最寄りの取扱各店舗までお問い合わせください。

※商品画像はイメージです。実際のものとは若干異なる場合がございます。

※その他、商品に関するお問い合わせは株式会社幸和までお願いいたします。





■ブランドモデル

しなこ

1996年3月11日生まれ、東京都出身。

YouTuber、インフルエンサー、歌手、ファッションモデル、スイーツプロデューサー。

バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！

YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。

原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとしても活動している。

2024年3月からはアーティストとしても活動している。





HP ： https://shinako-music-official.com/

Instagram： https://www.instagram.com/ssshinako/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@ssshinako?lang=ja-JP

YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCSPkmZyeHlDNE-6YMSg5Fbg

X ： https://x.com/ssshinako









■会社概要

商号 ： 株式会社幸和

代表者 ： 代表取締役 野村 幸一郎

所在地 ： 〒603-8165 京都市北区紫野西御所田町65-1

設立 ： 1971年10月

事業内容： 呉服総合卸

資本金 ： 80,000,000円

URL ： http://kowa-ltd.co.jp/index.html

HP ： http://kowa-ltd.co.jp/index.html





Instagram(ブランド公式) ： https://www.instagram.com/kowa_shinakocollection/

Instagram(株式会社幸和 公式)： https://www.instagram.com/kowa_waso_official/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社幸和

担当 ： 服部・中井

TEL ： 075-415-0800 平日10:00-17:00

お問い合せフォーム： info@kowa-ltd.co.jp