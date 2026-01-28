【川崎日航ホテル】川崎競馬場を貸し切る特別な結婚式「かわさきファンファーレウエディング」を1組限定で販売

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

川崎日航ホテル（所在地：神奈川県川崎市川崎区／総支配人 土谷文明）は、地域コラボレーション企画として、県内唯一の競馬場である川崎競馬場を挙式会場にした、貸切の結婚式プラン「ここから駆け出すふたりへのはなむけ かわさきファンファーレウエディング」を、2026年9月23日（水・祝）に1組限定で販売します。本プランは2026年2月1日（日）～3月31日（火）の期間に申し込みを受け付け、応募多数の場合は選考のうえ1組を決定します。

近年、結婚式に対する価値観は多様化し、「形式にとらわれない」「自分たちらしさを大切にしたい」「ゲストに驚きと感動を届けたい」といったニーズが高まっています。あわせて、ロケーションやストーリー性、地域とのつながりを重視したウエディングへの関心も年々広がっています。

こうした中、地域に根ざした取り組みを行う川崎日航ホテルでは、長年にわたり川崎の街とともに歩み、川崎を象徴する場所の一つである川崎競馬場と連携し、広大な芝生広場や歴史あるスタンド、非日常感あふれる空間を舞台としたウエディングの実現に至りました。競馬場が持つ「高揚感」「ドラマ性」「祝祭感」は、人生の節目である結婚式との親和性が高く、川崎という街の魅力やストーリーを体感できる、唯一無二のウエディングステージになると考えています。

地域に根ざし、川崎の魅力を発信してきた川崎日航ホテルと川崎競馬場が、川崎を愛するおふたりはもちろん、ゲストの皆さまにも「川崎らしさ」を感じていただける、特別な一日を演出します。

■川崎競馬場ならではの特別演出

本プランでは、競馬場ならではのスケール感と演出による、人前結婚式を行います。

- 川崎ドリームビジョンで上映するオープニングムービー2010年に当時のギネス・ワールド・レコーズにも認定された、幅72m・高さ16mを誇る日本最大級の大型映像ビジョン。お二人のオープニングムービーを映し出し、記憶に残るセレモニーの幕開けを演出します。- セレモニーホース（誘導馬）演出レース前に誘導馬が各馬を先導するように、挙式ではセレモニーホースの後に続いて新郎新婦がご入場。ここでしか叶わない、競馬場ならではの特別な演出です。- 川崎競馬場専属「ファンファーレ隊」による生演奏発走の瞬間を彩るファンファーレで知られる、川崎競馬場専属のファンファーレ隊が、人前式を生演奏で華やかに盛り上げます。- ロケーションフォトウィナーズサークルでの挙式に加え、内馬場芝生広場など競馬場ならではのロケーションを活かし、ここでしか撮影できない写真を残します。ウィナーズサークルセレモニーホース（誘導馬）川崎競馬場専属ファンファーレ隊内馬場広場

ここから駆け出すふたりへのはなむけ「かわさきファンファーレウエディング」プラン概要

川崎日航ホテル かわさきファンファーレウエディング特設サイト：

https://www.kawasaki-nikko-hotel.com/wedding-plan/kawasakifanfarewedding2026

■挙式日：2026年9月23日（水・祝）1組限定

■挙式会場：川崎競馬場

■挙式時間：10時00分より

■プラン料金：980,000円（消費税込）

＜料金に含まれる内容＞

川崎競馬場 貸切使用料（ウィナーズサークル、内馬場芝生広場、音響設備、ドリームビジョン）、人前式司式者、ファンファーレ生演奏、オープニングムービー、挙式＆ロケーションフォト（約80～100カット／データ渡し）、新郎新婦用ジャンボタクシー（ホテル・川崎競馬場間）、貴賓室（列席者控室）、新郎新婦控室、アテンド料

＜特典＞

・セレモニーホース（誘導馬）演出

・川崎競馬マスコットキャラクター「カツマルくん」が祝福に登場

・貴賓室にてウェルカムドリンクサービス（ソフトドリンク）

【申し込み概要】

■申込期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

■申込条件：

・指定日時で挙式が可能なこと

・挙式後、川崎日航ホテルで披露宴（30名以上）を実施できること

・広告・取材（写真撮影含む）にご協力いただけること

・事前打ち合わせでご来館可能なこと

※挙式は屋外のため、悪天候時は競馬場内ラウンジ（室内）での実施となり、内容が一部変更になる場合があります。

■選考結果発表：2026年4月上旬

※応募多数の場合には、企画趣旨に沿って、ホテルにて厳正なる総合選考を行い、1組を決定いたします。

■お申し込み方法：ホテル公式サイトの来館予約フォームよりご予約のうえ、お申し込み期間中にホテルへご来館ください。フォームの「お問い合わせ欄」には、「かわさきファンファーレウエディング」とご入力をお願いします。

＜お申し込み来館フォーム＞

https://www.kawasaki-nikko-hotel.com/wedding/reservation

【かわさきファンファーレウエディング限定 披露宴プラン】

挙式後は、川崎日航ホテルにて披露宴を実施することが条件となります。

披露宴は30名様から最大150名様まで対応可能で、本プラン限定の特別プランを用意しています。

■披露宴プラン料金

新郎新婦：300,000円（サービス料・消費税込）

列席者：1名あたり 25,000円（サービス料・消費税込）

※新郎新婦2名分の基本料金に、列席者の人数分が加算されます。

＜料金に含まれる内容＞

【新郎新婦】

衣裳（洋装各1点）、美容着付料、披露宴プラン2名分（料理、飲物、席料、卓上装花、席札、メニュー表、テーブルコーディネート）、音響照明基本料、アテンド料

【列席者】

料理、飲物（フリードリンク）、席料（披露宴会場＆控室）、卓上装花、席札、メニュー表、テーブルコーディネート

＜特典＞

・新郎新婦 宿泊ご招待（挙式前日または当日／朝食付き・ルームアップグレード）

・列席者 5名様宿泊ご招待

・ウェルカムドリンクサービス（ソフトドリンク）

・乾杯用スパークリングワインサービス

・お色直し衣裳 30％OFF

・美容着付追加 10％OFF

・スタジオ写真 10%OFF（1ポーズ2枚セット）

■お問い合わせ

川崎日航ホテル ブライダルサロン TEL. 044-244-4441（10:00～17:00）

【川崎競馬場について】

川崎競馬場は、1950年に開設された現存する県内唯一の競馬場で、70年以上にわたり川崎の街とともに歩んできた歴史ある施設です。

場内には、日本最大級の大型映像ビジョン「川崎ドリームビジョン」をはじめ、映像や音響設備を活用した演出が整備され、レースの臨場感や高揚感を会場全体で体感できる空間が広がります。

近年では競馬開催にとどまらず、場内イベント等を通じて、川崎の地域の魅力発信に貢献しています。

川崎日航ホテル

川崎日航ホテルはJR川崎駅に隣接しており、ビジネス・レジャーに利便性の良いホテルです。羽田空港からわずか15分、JR川崎駅より徒歩1分という格好の場所に位置しています。東京・横浜の人気スポットにも好アクセスで最適なロケーションです。



客室184室／大小7つの宴会場／各種レストラン＆バー完備

最寄駅：JR川崎駅東口徒歩1分

所在地：〒210-0024神奈川県川崎市川崎区日進町1番地

TEL：044-244-5941（代表）

ホテル公式サイトURL http://www.kawasaki-nikko-hotel.com