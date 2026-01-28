FORCES開発の非対称型対戦ホラーゲーム『かくれ鬼』クローズドβテスト実施決定！

株式会社FORCES

株式会社FORCESは、現在開発中の非対称型対戦ホラーゲーム『かくれ鬼』について、クローズドβテストの実施が決定したことを発表いたします。

本期間中、開発中のインディーゲーム『かくれ鬼』を手がけるVtuberユニット「ぴくせれ～ど！」による特別企画「第一回 CBTお試しプレイ」生放送の実施を予定しています。





本配信では、あえて“未完成”の状態にある開発中ビルドを公開し、リスナーやCBT参加者とともに実際にプレイしながら、ゲームの手触りやバランス、アップデート内容について率直に意見を交わしていきます。一般的なゲーム開発では、完成度を高めた段階での情報公開が主流ですが、本作では開発の過程そのものをコンテンツとして発信。「日本のゲームをもっと盛り上げたい！」を目標に、プレイヤーさん達に“等身大の開発現場”を共有することで、「一緒に作り上げる」体験を目指しています。

配信中は、開発メンバーとテスターが同じ場でプレイし、リアルタイムに寄せられる感想や指摘をもとに、ゲームの改善点を議論。インディーゲームならではの距離感とスピード感を活かした、双方向型の開発コミュニケーションを実現します。

なお、配信中のコメントに加え、より率直で踏み込んだフィードバックをお寄せいただける仕組みについても現在検討中です。詳細は後日、公式SNS等にて改めてご案内いたします。

◆クローズドβテスト（CBT）概要

● 応募：https://store.steampowered.com/app/3988220

● 応募期間：2026年1月28日（水）11:00～

● 実施期間：2026年２月頭から2週間ほどを予定

● 対応言語：日本語

◆『かくれ鬼』について

『かくれ鬼』は、深夜の廃校や廃村を舞台にした、3分間で決着する高速非対称対戦ホラーゲームです。

プレイヤーは「隠れる側（ヒト）」と「捕まえる側（鬼）」に分かれ、懐中電灯ひとつを頼りに、光・音・気配を読み合う緊張感あふれる鬼ごっこを繰り返します。

本作は、短時間で何度も遊べるテンポの良さと、役割ごとに異なる恐怖体験が特徴です。

隠れる側は「トランシーバー」で会話も可能ですが、その音は当然鬼側にも届く場合があります。そんな緊張感も魅力の１つです。

さらに、マップを徘徊する人ならざる“第三の存在”により、単なるヒトvs鬼以上の「盤面の撹乱」を楽しむことができます。

※開発中のゲーム画面

今回実施されるクローズドβテストでは、昨年11月に開催されたHORROR GAME SHOW Vol.1にて展示した体験版をベースに、新機能の追加を中心とした複数のアップデートを反映したバージョンを試遊いただけます。鬼とヒトそれぞれの行動選択がより重要となり、駆け引きや戦略性が向上した『かくれ鬼』ならではの緊張感を味わうことができます。

◆かくれ鬼はゲーム開発Vtuberが開発しています！

※画像左から、ニャンディ・ステラ、朱珠ウララ、うーたまぽよ、七縹ななは、詩々音ちる

ゲーム開発Vtuberは２チームあります

「自分たちのゲームを、たくさんの人に楽しんでもらいたい」という思いのもと、元々ゲーム開発をしていたアーティストたちがVtuberとなりました。

・ぴくせれ～ど！

新米グラフィックアーティストたち

朱珠（しゅしゅ）ウララ

VFXアーティスト

うーたまぽよ

2Dアーティスト

七縹（ななはな）ななは

VFXアーティストでアートディレクション勉強中

ぶらっくぴくせれ～ど！

ぴくせれ～ど！の先輩アーティスト

ニャンディ・ステラ

3Dアニメーターでアートディレクション勉強中

詩々音（うたたね）ちる

アートディレクターとVFXアーティスト

かくれ鬼の開発においては、5人それぞれ以下の作業を担当。

- 朱珠ウララ…世界観設定、エフェクト作成- うーたまぽよ…キャラクターデザイン、背景レベルデザイン- 七縹ななは…アートディレクション、エフェクト作成- ニャンディ・ステラ…モーション作成- 詩々鼠ちる…アートディレクション、エフェクト作成

メンバーだけでは制作が難しい分野では、エンジニアさんや先輩アーティストさんをはじめ

たくさんの方に手伝っていただきながら開発を進めています！

※ぴくせれ～ど！のメンバーが本作を実際にプレイする生配信の様子

本CBT期間中には、ゲーム開発Vtuberユニット『ぴくせれ～ど！』による「CBT体験会」生放送を実施予定。

配信はYouTubeにて行われ、視聴者・参加者が実際に『かくれ鬼』のオンラインマッチに参加し、ぴくせれ～ど！のメンバーと一緒にプレイできます。

また配信中は、コメントを通じてゲームの感想や気になった点、改善してほしい部分などをリアルタイムで共有することができ、プレイヤーの声が直接届く場となっています。

● 開催場所：ぴくせれ～ど！YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@pixelade_channel)

● 開催日時：後日公式Xにて発表予定

steamページやXでは、最新のニュースやコンテンツを一早くご覧いただけます。

・『かくれ鬼』steamページ

https://store.steampowered.com/app/3988220(https://store.steampowered.com/app/3988220/_/)

・『かくれ鬼』公式X

https://x.com/kakureoni_gam