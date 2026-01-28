FORCES開発の非対称型対戦ホラーゲーム『かくれ鬼』クローズドβテスト実施決定！
株式会社FORCESは、現在開発中の非対称型対戦ホラーゲーム『かくれ鬼』について、クローズドβテストの実施が決定したことを発表いたします。
本期間中、開発中のインディーゲーム『かくれ鬼』を手がけるVtuberユニット「ぴくせれ～ど！」による特別企画「第一回 CBTお試しプレイ」生放送の実施を予定しています。
配信中は、開発メンバーとテスターが同じ場でプレイし、リアルタイムに寄せられる感想や指摘をもとに、ゲームの改善点を議論。インディーゲームならではの距離感とスピード感を活かした、双方向型の開発コミュニケーションを実現します。
なお、配信中のコメントに加え、より率直で踏み込んだフィードバックをお寄せいただける仕組みについても現在検討中です。詳細は後日、公式SNS等にて改めてご案内いたします。
◆クローズドβテスト（CBT）概要
● 応募：https://store.steampowered.com/app/3988220
● 応募期間：2026年1月28日（水）11:00～
● 実施期間：2026年２月頭から2週間ほどを予定
● 対応言語：日本語
◆『かくれ鬼』について
『かくれ鬼』は、深夜の廃校や廃村を舞台にした、3分間で決着する高速非対称対戦ホラーゲームです。
プレイヤーは「隠れる側（ヒト）」と「捕まえる側（鬼）」に分かれ、懐中電灯ひとつを頼りに、光・音・気配を読み合う緊張感あふれる鬼ごっこを繰り返します。
本作は、短時間で何度も遊べるテンポの良さと、役割ごとに異なる恐怖体験が特徴です。
隠れる側は「トランシーバー」で会話も可能ですが、その音は当然鬼側にも届く場合があります。そんな緊張感も魅力の１つです。
さらに、マップを徘徊する人ならざる“第三の存在”により、単なるヒトvs鬼以上の「盤面の撹乱」を楽しむことができます。
※開発中のゲーム画面
今回実施されるクローズドβテストでは、昨年11月に開催されたHORROR GAME SHOW Vol.1にて展示した体験版をベースに、新機能の追加を中心とした複数のアップデートを反映したバージョンを試遊いただけます。鬼とヒトそれぞれの行動選択がより重要となり、駆け引きや戦略性が向上した『かくれ鬼』ならではの緊張感を味わうことができます。
◆かくれ鬼はゲーム開発Vtuberが開発しています！
※画像左から、ニャンディ・ステラ、朱珠ウララ、うーたまぽよ、七縹ななは、詩々音ちる
ゲーム開発Vtuberは２チームあります
「自分たちのゲームを、たくさんの人に楽しんでもらいたい」という思いのもと、元々ゲーム開発をしていたアーティストたちがVtuberとなりました。
・ぴくせれ～ど！
新米グラフィックアーティストたち
朱珠（しゅしゅ）ウララ
VFXアーティスト
うーたまぽよ
2Dアーティスト
七縹（ななはな）ななは
VFXアーティストでアートディレクション勉強中
ぶらっくぴくせれ～ど！
ぴくせれ～ど！の先輩アーティスト
ニャンディ・ステラ
3Dアニメーターでアートディレクション勉強中
詩々音（うたたね）ちる
アートディレクターとVFXアーティスト
かくれ鬼の開発においては、5人それぞれ以下の作業を担当。
- 朱珠ウララ…世界観設定、エフェクト作成
- うーたまぽよ…キャラクターデザイン、背景レベルデザイン
- 七縹ななは…アートディレクション、エフェクト作成
- ニャンディ・ステラ…モーション作成
- 詩々鼠ちる…アートディレクション、エフェクト作成
メンバーだけでは制作が難しい分野では、エンジニアさんや先輩アーティストさんをはじめ
たくさんの方に手伝っていただきながら開発を進めています！
※ぴくせれ～ど！のメンバーが本作を実際にプレイする生配信の様子
本CBT期間中には、ゲーム開発Vtuberユニット『ぴくせれ～ど！』による「CBT体験会」生放送を実施予定。
配信はYouTubeにて行われ、視聴者・参加者が実際に『かくれ鬼』のオンラインマッチに参加し、ぴくせれ～ど！のメンバーと一緒にプレイできます。
また配信中は、コメントを通じてゲームの感想や気になった点、改善してほしい部分などをリアルタイムで共有することができ、プレイヤーの声が直接届く場となっています。
● 開催場所：ぴくせれ～ど！YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@pixelade_channel)
● 開催日時：後日公式Xにて発表予定
steamページやXでは、最新のニュースやコンテンツを一早くご覧いただけます。
・『かくれ鬼』steamページ
https://store.steampowered.com/app/3988220(https://store.steampowered.com/app/3988220/_/)
・『かくれ鬼』公式X
https://x.com/kakureoni_gam