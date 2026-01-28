Jackery Japan、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて「海外販売事業者賞」「タイムセール賞」の2部門を受賞

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery（ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利/東京都中央区）は、Amazon.co.jpが主催する「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」において、「海外販売事業者賞」および「タイムセール賞」の2部門を受賞しました。

「海外販売事業者賞」は今回が初受賞となり、日本市場における商品提案力や運営体制、ユーザーからの高い支持が総合的に評価されました。「タイムセール賞」は3年連続の受賞となり、継続的な販売実績と顧客満足度が評価されたものです。

※Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■受賞概要

受賞店舗：Jackery Japan

受賞アワード名：Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025

受賞部門：

・海外販売事業者賞（初受賞）

・タイムセール賞（3年連続受賞）

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」とは

Amazonの販売事業者の中から、お客様満足度や売上、地域貢献などの指標において、成功をおさめた販売事業者に贈られます。

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についての詳細は、下記URLからご確認ください。https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051)

・海外販売事業者賞

日本国外を拠点としながらも、Amazon.co.jpを通じて事業を成長させ、日本のお客様に価値を提供している販売事業者様に贈られる賞です。

・タイムセール賞

Amazonで開催している「プライムデー」、「プライム感謝祭」、「ブラックフライデー」、「タイムセール祭り」などのセールイベントにて、品揃え・売上などの観点で活躍した販売事業者に贈られる賞です。

＜受賞を受けてのコメント＞

この度、2部門で同時受賞できましたのは、日頃からご愛顧いただいているお客様のおかげでございます。引き続き、安心で革新的な製品をお届けし、日本のお客様の生活に貢献できるよう、より一層努めてまいります。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackeryは「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

これからもJackeryは、太陽光をいかした製品づくりを続け、地球への負担をおさえながら、多くの人がより豊かな時間を過ごすためのサポートをしていきます。クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ。私たちの歩みは、これからも続いていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp

X ：https://x.com/jackeryjapan

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook：https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok：https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE：https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube：https://www.youtube.com/JackeryJapan