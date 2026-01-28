【新店情報】『焼き鳥おでん　坊っちゃん　名古屋駅南口店』が1月28日(水)にオープン！

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也/以下、ダブル）は、2026年1月28日(水)に「焼き鳥おでん 坊っちゃん 名古屋駅南口店」をオープンします。オープン記念として、1月28日から2月1日の5日間終日ドリンク全品99円(税込109円)のキャンペーンを開催します。（https://www.instagram.com/p/DTKY4U_CZZG/）

■名古屋駅から徒歩７分 広小路通に焼き鳥おでん 坊っちゃんがオープン！

“肉汁製作所 餃子のかっちゃん”を全国展開するダブルの新業態である“焼き鳥おでん 坊っちゃん”が名古屋へ初上陸します。愛知県名古屋市の中心に位置する東海地方最大のターミナル駅として知られている名古屋駅は、東海道新幹線、JR在来線、あおなみ線、名鉄、近鉄、地下鉄が乗り入れ多くの人々が行き交います。名古屋駅すぐそばにある大通り沿いに出店することで、ビジネスパーソンや学生の皆さまはもちろん、お子さま連れでのお食事や休日の家族団らんの場として、地域の多様なライフスタイルに寄り添った店舗づくりをめざします。

焼き鳥おでん 坊っちゃん 名古屋駅店 詳細

【店舗名】

焼き鳥おでん 坊っちゃん 名古屋駅店

【所在地】

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目17-2 K・Tビル １F

（近鉄名古屋駅より徒歩約7分/名古屋市営地下鉄名古屋駅より徒歩約9分/名鉄名古屋駅南口より徒歩約10分）

【電話番号】

080-4499-1361

【営業時間】

月～金、祝前日: 16:00～翌0:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）

土、日、祝日: 12:00～翌0:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:00）

【店舗席数】

40席

【定休日】

なし

【オープン記念キャンペーン】

2026年1月28日(水)～2月1日(日)まで

・ドリンク全品99円（税込109円）にて提供

※お一人さまお通し＋２オーダー制

※瓶ドリンク対象外

※他クーポンとの併用不可

参考画像

■鶏白湯おでん

深い旨味とコク、まろやかで優しい味わいの鶏白湯の出汁で作る坊っちゃんおでん！是非ご賞味くださいませ。

■骨付鶏もも焼き

強力な炭火を用い、一気に鶏本来の旨みを凝縮！香ばしい香りとジューシーな味わいがたまらない♪お酒のおともにもぴったり◎

■こだわり『焼き鳥』

新名古屋最安値１本109円～

一本一本備長炭で焼き上げるこだわり『焼き鳥』。新鮮な鶏を、注文ごとに丁寧に焼き上げて提供しています。焼き師にしか許されない迫力たっぷりの炭火焼きは、少人数ならぜひカウンターでお楽しみください。

■牛タンレア串

外側はこんがり、中はしっとりやわらかと絶妙な焼き加減！厚みのある牛タンはプリプリで、噛めば噛むほど旨みが口いっぱいに広がります。

■豚バラ串『坊っちゃん串』

一度食べたらヤミツキになる事間違いなしの絶品料理◎極厚の肉感がたまらないです！噛めば噛むほど肉汁が溢れ出す極上の味。

今後もダブルは、全国展開200店舗をめざし、多くのお客さまから愛される店舗運営をめざしてまいります。

■株式会社doubleについて

◼︎会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/