【Anker】Anker初！着脱可能なハブを搭載した「Anker Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」を販売開始

Anker初の着脱可能なUSB-Cハブを搭載した“1台2役”のドッキングステーション「Anker Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」を2026年1月28日（水）より販売開始。デスクの配線を集約でき、オフィスやリモートワーク、外出先でも、これ1台で快適な作業環境をシームレスに実現します。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、5年連続で世界No.1モバイル充電ブランド（※）に認定された「Anker」において、ドッキングステーション「Anker Nano ドッキングステーション（13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」を2026年1月28日（水）よりAnker Japan 公式オンラインストア（製品ページ：https://www.ankerjapan.com/products/a83c3111）、直営店 Anker Store、総合オンラインストアAmazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLD8KKN7）、楽天市場（製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/anker/a83c3111/）および一部家電量販店等にて販売開始いたします。

本製品は、着脱式USB-Cハブを搭載し、外出先でも持ち運んで使える“1台2役”を実現したAnker初のドッキングステーションです。「デスクや会議室、外出先等、環境の変化に合わせてシームレスに作業したい」というお客様のニーズにお応えし、ドッキングステーションと携帯性に優れたUSB-Cハブを一体化したコンパクト設計なので配線もすっきりと整理できます。

ドッキングステーションには、充電やデータ転送用のUSB-Cポートを3つ、USB-Aポートを3つ、HDMIポートを2つ、DisplayPort、イーサネットポート、DC入力ポート、オーディオジャック、SD・microSDカードリーダーの計13のポートを1台にまとめています。最大3画面出力が可能な複製・拡張ディスプレイモードや（※1）、最大10Gbpsの高速データ転送、ノートPCへ最大100Wでのパススルー充電等、作業効率を高める機能を搭載しています。また、製品上部のボタンをスライドして一部分を取り外し、4K高画質での出力や最大5Gbpsのデータ転送に対応したコンパクトな6-in-1のUSB-Cハブとしても使用可能です。なお、本製品に搭載している着脱式USB-Cハブは、同日より「Anker Nano USB-C ハブ（6-in-1, 5Gbps）」として単体での販売も開始いたします。

リモートワークと出社を併用する方や外出時の商談や出張が多い方等、働く場所にとらわれない多様なワークスタイルに最適な一台です。

※1 macOSでは複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません

Anker Nano ドッキングステーション （13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）

製品の特徴

- Anker初、着脱式USB-Cハブ搭載のドッキングステーション：着脱式USB-Cハブを搭載し、外出先でも持ち運んで使える“1台2役”を実現した、Anker初のドッキングステーションです。製品上部のボタンをスライドしてハブ部分を取り外せば、コンパクトな6-in-1のUSB-Cハブとしても使用可能です。ノートPCやその他機器への充電からデータ転送までの接続をこれ1台で完結することができます。

- 最大3台同時に画面出力が可能：ドッキングステーションではHDMIポートを2つ、DisplayPortを1つ使用し最大3画面出力が可能。画面拡張やミラーリングにも対応しています。

- 最大100W出力 & 最大10Gbpsの高速データ転送：最大10Gbpsでの高速データ転送やノートPCへ最大100Wでパススルー充電が可能です。作業効率を高める機能を多数搭載しています。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/620_1_9b7e5e3190c70c727dc666413ceab2f8.jpg?v=202601281221 ]

販売価格

- 税込 16,990円

