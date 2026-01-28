AIÉáµÚ¤ÇIT¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¶¥Áè¤¬·ã²½¡¢Ìó3³ä¤Î´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¿ôÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¸«ÄÌ¤·Î©¤¿¤º
¡ÖÆüËÜ¤ò¡¢ITÀè¿Ê¹ñ¤Ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò( https://levtech.jp/(https://levtech.jp/) ) ¤Ï¡¢IT¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô1000Ì¾¤ÈIT¿Íºà3000Ì¾¤ËÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯IT¿ÍºàÇò½ñ2026¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Çò½ñÁ´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://levtech.jp/files/doc/levtech_research_2026.pdf(https://levtech.jp/files/doc/levtech_research_2026.pdf)
¡ãÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー¡ä
- IT¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¡¢Ìó3³ä¤Î´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¿ôÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¸«ÄÌ¤·Î©¤¿¤º
- 4³äÄ¶¤Î´ë¶È¤¬ºòÇ¯¤è¤êIT¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤òÁý²Ã¡¢AIÆ³Æþ¤òÇØ·Ê¤Ë¼ûÍ×¤¬³ÈÂç
- IT¿Íºà¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×·¹¸þ¡¢É¾²Á¡¦Êó½·¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Í×°ø¤Ë
- Å¾¿¦¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡ÖµëÍ¿¡×¤¬1°Ì¡¢Ìó6³ä¤¬Å¾¿¦¤ÇÇ¯¼ýUP¤ò¼Â¸½
1. IT¿ÍºàÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¡¢Ìó3³ä¤Î´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¿ôÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¸«ÄÌ¤·Î©¤¿¤º
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤ÎIT¿ÍºàºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸Ã£À®¾õ¶·¤ò¤ß¤ë¤È¡¢½çÄ´¤ËºÎÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤¬Æñ¤·¤¤¸«¹þ¤ß¡Ê18.3%¡Ë¡×¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤Ï¤Û¤Üº¤Æñ¡Ê9.7%¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤âÌó3³äÂ¸ºß¤·¡¢IT¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤äIT´ØÏ¢¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤Î´ë¶È¤¬½çÄ´¤ËºÎÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÈóIT´ØÏ¢¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¿ÊÄ½¤¬ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤äÃ£À®¤¬Æñ¤·¤¤´ë¶È¤Î³ä¹ç¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢¶ÈÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âºÎÍÑÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¾õ¶·¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
2. 4³äÄ¶¤Î´ë¶È¤¬ºòÇ¯¤è¤êIT¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤òÁý²Ã¡¢AIÆ³Æþ¤òÇØ·Ê¤Ë¼ûÍ×¤¬³ÈÂç
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿IT¿Íºà¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ¿ô¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÁý²Ã¤·¤¿¡Ê41.2%¡Ë¡×¤¬4³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÊÑ²½¤Ê¤·¡Ê50.3%¡Ë¡×¡Ö¸º¾¯¤·¤¿¡Ê8.5%¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4³ä°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¿Í¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢IT¿Íºà¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤µ¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ³Æþ¸ú²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿IT¿Íºà¤ÎÁý¸º¸¡Æ¤¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢9³äÄ¶¤Î´ë¶È¤¬¿Í°÷¿ô¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê47.0¡ó¡Ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öº£¸å¸¡Æ¤Í½Äê¡Ê46.7%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í°÷Áý¸º¤ÎÊý¸þÀ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ìó7³ä¤¬¡ÖÁý°÷Í½Äê¡Ê68.6%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡Ö¸º°÷Í½Äê¡Ê5.8¡ó¡Ë¡×¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AIÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¿Í°÷ºï¸º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÊý¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢IT¿Íºà¤ÎºÎÍÑ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÎÍÑ¤¬¤à¤·¤í³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3. IT¿Íºà¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×·¹¸þ¡¢É¾²Á¡¦Êó½·¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Í×°ø¤Ë
¡¡¼«¿È¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡ÊQuiet Quitting¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢45%¤¬¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡Ê16.5%¡Ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦»×¤¦¡Ê29.1%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¼«¿È¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢µëÍ¿¤ä¾º¿Ê¤ËÀµÅö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡Ê43.5%¡Ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÃ´Åö¤Î¶ÈÌ³ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤«¤é¡Ê37.8%¡Ë¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê32.8%¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤äÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¡¢»Å»ö¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
4. Å¾¿¦¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¾ò·ï¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡ÖµëÍ¿¡×¤¬1°Ì¡¢Ìó6³ä¤¬Å¾¿¦¤ÇÇ¯¼ýUP¤ò¼Â¸½
¡¡Å¾¿¦Àè¤Î´ë¶ÈÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤·¤¿¾ò·ï¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¡ÖµëÍ¿¡Ê57.2%¡Ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿*1¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¾¶á¤ÎÅ¾¿¦¤Ë¤è¤ëÇ¯¼ý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁý¤¨¤¿¡×¤¬59.4%¤È¡¢Ìó6³ä¤ÎIT¿Íºà¤¬¼ÂºÝ¤ËÅ¾¿¦¤Ë¤è¤ëÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¼ý¤ÎÁý²ÃÉý¤Ï¡Ö10Ëü±ß～30Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê27.3¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö100Ëü±ß°Ê¾å¡×¤ÎÁý²Ã¤âÌó2³äÂ¸ºß¤·¡¢Å¾¿¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÉý¤ÊÇ¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
*1
¡¦2024Ç¯1·îÈ¯É½¡Ö¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯ IT ¿ÍºàÇò½ñ 2024¡×
https://leverages.jp/wp-content/uploads/2024/03/3b5e52e5cb52ff2e5093aa58fc02eec7.pdf(https://leverages.jp/wp-content/uploads/2024/03/3b5e52e5cb52ff2e5093aa58fc02eec7.pdf)
¡¦ 2025Ç¯1·îÈ¯É½¡Ö¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯ IT ¿ÍºàÇò½ñ 2025¡×
https://levtech.jp/files/doc/levtech_research_2025.pdf(https://levtech.jp/files/doc/levtech_research_2025.pdf)
¡Ò¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹Àôß·¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ó
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢4³ä°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬¡ÖºòÇ¯¤è¤êºÎÍÑ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê°ìÉô¤Ç¤Ï¿Í°÷ºï¸º¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë´ë¶È¤â¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢IT¿Íºà¤ÎºÎÍÑ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¤à¤·¤íºÎÍÑ¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
°ìÊý¡¢IT¿Íºà¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¤ÎÃû¸õ¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¤ª¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤äÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÎÍÑ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥óÄã²¼¤ä¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ºÎÍÑ¤·¤¿¿Íºà¤â½½Ê¬¤ËÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸»ºÀÄã²¼¤äÎ¥¿¦¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬IT¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑ¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¥¹¥¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀ®Ä¹¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀ°È÷¤¬º£¸å¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Àôß· ¶©´²¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2017Ç¯¡¢¥ì¥Ð¥ì¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¿·µ¬»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ITÆÃ²½·¿½¢¿¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¥ëー¥ー¡×¤ä¡¢Ê£¿ô¥µー¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»ö¶È¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¡£
2021Ç¯¡¢¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯ IT¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉôÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¡¢ºÎÍÑ¡¢¶ÈÌ³ºÇÅ¬²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ê£¿ô¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸£°ú¡£2023Ç¯4·î¤Ë¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2025Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ººÇ¯·î¡§2025Ç¯11·î12Æü～2025Ç¯11·î19Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº¼çÂÎ¡§¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¼Âºº°ÑÂ÷Àè¡§GMO¥ê¥µー¥Á&AI³ô¼°²ñ¼Ò
´ë¶ÈÂ¦Ä´ºº
Í¸ú²óÅú¿ô¡§1000s
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëIT¿ÍºàºÎÍÑÃ´Åö¼Ô 1000 Ì¾
IT ¿ÍºàÂ¦Ä´ºº
Í¸ú²óÅú¿ô¡§3000s
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20 ºÐ～ 59 ºÐ¡¡IT ¿Íºà3000 Ì¾
¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò¡¢ITÀè¿Ê¹ñ¤Ë¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖIT¿Íºà¤È´ë¶È¤òÁý¤ä¤·¡¢¿¤Ð¤·¡¢·Ò¤²¤ë¡×¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¶È³¦ºÇÂç¼ê¤ÎIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÀìÌç¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡×¤Û¤«¡¢IT¿Íºà¤È´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£Îß·×ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï68Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ö¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡×¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÀìÌç¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
https://freelance.levtech.jp/(https://freelance.levtech.jp/)
¢¦¡Ö¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡×¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀìÌç¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
https://creator.levtech.jp/(https://creator.levtech.jp/)
¢¦¡Ö¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀìÌçµá¿Í¥µ¥¤¥È
https://levtech-direct.jp/(https://levtech-direct.jp/)
¢¦¡Ö¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ê¥¢¡×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢/¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀìÌç¤ÎÅ¾¿¦»Ù±ç
https://career.levtech.jp/(https://career.levtech.jp/)
¢¦¡Ö¥ì¥Ð¥Æ¥Ã¥¯¥ëー¥ー¡×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·Â´¸þ¤±½¢¿¦»Ù±ç¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È
https://rookie.levtech.jp/(https://rookie.levtech.jp/)
Leverages Group¡Ê https://leverages.jp/(https://leverages.jp/)¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ´äÄÐ¡¡ÃÎ½¨
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 5,000Ëü±ß
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 2005Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¿Íºà´ØÏ¢»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»ö¶È¡¢DX»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë´ØÏ¢»ö¶È¡¢¶µ°é´ØÏ¢»ö¶È
¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Î¹¬Ê¡¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¿Íºà¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦M&A¤ÎÎÎ°è¤Ç¹ñ¤ä¶È³¦¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÌäÂê²ò·è¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2005Ç¯¤ËÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¹õ»ú·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÏÇ¯¾¦1428²¯¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬½¸¤¦¥ªー¥ë¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁÈ¿¥¹½À®¤È¡¢¶È³¦¤ò¹Ê¤é¤Ê¤¤¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª·Ð±Ä¤Ç¡¢»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£