【ホテル日航つくば】『クラフトビールと中国料理の饗宴』を3月7日（土）に開催

ホテル日航つくば（所在地：茨城県つくば市、総支配人：古澤 聡）は、2026年3月7日（土）にアップサイクルしたクラフトビールと中国料理のペアリングディナー『クラフトビールと中国料理の饗宴』を「中国料理 桃李」にて開催いたします。

『クラフトビールと中国料理の饗宴』イメージ

本イベントでは、ロス食材や規格外食材を活用したアップサイクル・クラフトビールを中心に、ビア＆スピリッツアドバイザー協会認定 ビアナビゲーターとして活躍するホップひろ氏が全国各地から厳選した7種の銘柄を、「中国料理 桃李」のコース料理と共にお楽しみいただけます。愛媛県産の規格外のユズの皮や七福芋を使用した愛媛のクラフトビール「ヒメビール セゾン ユズ」と地元つくばの規格外野菜を活用した春巻きとのペアリングをはじめ、多彩なメニューをご用意。ホップひろ氏と中国料理 桃李調理長 茂筑竜也の二人が繰り広げる“おいしい循環”の物語をお楽しみください。

なお、当日ご用意するコース料理は、イベント翌日の3月8日（日）より、期間限定の『クラフトビールフェアコース』として「中国料理 桃李」のランチおよびディナータイムにご提供します。

- 『クラフトビールと中国料理の饗宴』 開催概要

【開催日】 2026年3月7日（土）

【時間】 18:00～20:00 （受付：17:45）

【会場】 ホテル日航つくば 別館2階 中国料理 桃李

【料金】 お一人様11,000円（消費税・サービス料込）

※One Harmony会員割引対象外（ご利用ポイントは積算されます）

【定員】 24名

※相席になる場合がございます。

【内容】 コース料理（7品）、クラフトビール（7銘柄／アップルシナモンエール、ヒメビール セゾン ユズ、アウタ、ウィンターフルーツタルトエール ほか）※1杯あたり約100ml

【ご予約・お問い合わせ】

ホテル日航つくば 中国料理 桃李

TEL.029-852-6001（11:30～19:30） ※水曜定休

公式サイト：https://www.nikko-tsukuba.com/restaurant/tohlee/

※One Harmonyは、オークラ ニッコー ホテルズでご利用いただける入会金・年会費無料の会員プログラムです。

■ ホップひろ／ビア＆スピリッツアドバイザー協会認定 ビアナビゲーター

料理とクラフトビールの至高のペアリングを追求し、SNSでの発信やレストランイベントの監修を手掛ける。単においしく飲むだけでなく、ビールを通じて地域や未来とつながる「アップサイクル」という新しい価値に着目し、その可能性を届けるべく、奮闘中。産地の想いが詰まった価値ある一杯を、一人でも多くの人に繋ぐための架け橋を目指している。

ビアナビゲーター ホップひろ氏

■ 茂筑 竜也（もちく たつや）／「中国料理 桃李」調理長

2003年オークラフロンティアホテルつくば（現 ホテル日航つくば）に入社。中国調理部門で研鑽を積み、2016年4月より調理長に就任。厳選素材の旨味・香り・食感を引き出す繊細な一皿を追求。地元つくばの食材を多く取り入れる「地産地消」をテーマに、伝統技術に独自の感性を加えたオリジナリティあふれる中国料理を提供している。

桃李 調理長 茂筑 竜也- 『クラフトビールフェアコース』提供概要

【期間】 2026年3月8日（日）～3月22日（日）※水曜定休

【時間】 ランチ 11:30～14:00（L.O. 13:30）／ディナー 17:30～21:00（L.O. 19:30）

【料金】 お一人様7,000円（消費税・サービス料込）

※コース料理にクラフトビールは含まれておりません。別途ご注文をお願いします。

※One Harmony会員割引対象外（ご利用ポイントは積算されます）

【ご予約・お問い合わせ】ホテル日航つくば 中国料理 桃李 TEL.029-852-6001（11:30～19:30）

ホテル日航つくばについて

筑波山を望む、 四季の自然もお楽しみいただける国際都市「つくば」の中心に位置する洗練された次世代型ホテル。ビジネスはもちろん、レジャーや観光の拠点にもなるホテルです。国際都市にふさわしく多様な会議施設をはじめ、婚礼施設や和・洋・中のレストラン施設も充実。贅沢なひとときと忘れられないステイをお約束します。また、当ホテルは、SDGsの活動に賛同し「育てようSDGsの木」という取り組みを推進しています。小さく芽吹いた双葉が、お客様、地域、社員からの栄養を受けながらたくさんの取り組みの枝葉を備えた大樹となるよう、私どもは多くの方に支えられた大きな“SDGsの木”を未来のために育てていきます。

所在地：〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-1364-1 TEL：029-852-1112（代）

ホテル公式サイト ： https://www.nikko-tsukuba.com/

育てようSDGsの木 ： https://www.nikko-tsukuba.com/sdgs/