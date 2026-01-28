【 岡山市 × KOBASHI ROBOTICS × eiicon 】岡山市「新規事業創出強化パッケージ」合同成果報告『BLOOM！ INNOVATION OKAYAMA DEMODAY』参加者募集
日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、岡山市内企業と全国のパートナー企業が新規事業創出に取り組む『おかやまオープンイノベーションプログラム（以下、本プログラム）』を実施しています。
KOBASHI ROBOTICS株式会社 が運営する『新規事業創出支援』と共同で、成果報告イベント『BLOOM！ INNOVATION OKAYAMA DEMODAY（以下 BLOOM!）』を、2026年3月9日（月）、杜の街グレース（岡山市北区下石井）にて開催、本日より会場参加者の募集を開始したことをお知らせします。
本事業は、岡山市が実施している新規事業創出強化パッケージ事業の一環として運営しています。
皆さまのご来場・ご参加をお待ちしております。
https://bloom-okayama-2025.peatix.com
■岡山市× KOBASHI ROBOTICS × eiicon
新たな事業の花が咲く！岡山市の中小企業が挑んだ新規事業創出の成果報告
□開催概要
日時：2026年3月9日（月）14:30～17:00 ※開場 14:00
会場：杜の街グレース オフィススクエア3階 ホールA・B
岡山市北区下石井2-10-8
主催：岡山市
運営：KOBASHI ROBOTICS株式会社、株式会社eiicon
参加対象：
・他社の事例を参考にイノベーション創出にチャレンジしたい
・既存ビジネスに課題を感じている
・岡山市の企業と繋がりたい など
参加方法：以下ページよりお申し込みください（参加費無料／事前申込制）。
※参加申込締切 3月8日（日）23:59 【定員：先着８０名様まで】
定員に達した場合は早期に締め切らせていただく場合がございます。
□当日のプログラム ※当日までに変更の可能性がございます。
14:00 （開場）
14:30 オープニング 岡山市長 大森 雅夫 挨拶
14:35 「事業を考え、成長を目指す！イノベーションピッチ」（運営：KOBASHI ROBOTICS）
新規事業を「創る」「伸ばす」「磨く」取り組みとして、ゼロからの立ち上げや、既存事業への波及など、事業に取り組んだ企業のうち３社から進捗および支援のBefore/After等、具体事例を発表します。
＜登壇社（支援企業）＞
１.ゼノー・テック株式会社（解析・コンサルサービス）
２.株式会社ケイズ・ユニット（デザインを通した教育サービス）
３.株式会社植田板金店（新規事業アプローチでの既存事業強化）
15:25 「共創による市内企業の挑戦！オープンイノベーションピッチ」
＋オープンイノベーションに関するミニセミナー（運営：eiicon）
更なる事業成長を目指し、社外のパートナーと意図的に組む
オープンイノベーションという手法を活用し、新規事業を推進した２社の挑戦を発表します。
＜登壇プロジェクト（岡山市内企業×採択企業）＞
１. オカネツ工業株式会社（農業用機械メーカー）×株式会社セック（リアルタイムソフトウェア）
『スマート工場を実現する、構内物流の自動化に向けたAMRの開発』
２. 株式会社ジップ 岡山支社（ダイレクトマーケティング業務代行）
×サインポスト株式会社（システムコンサルティング・DXプロジェクト）
『AIなどの最先端の技術を活用した、顧客業務の効率化を目指すBPOソリューションの開発』
16:05 自社に合った新規事業開発とは？市内企業の実体験のトークセッション
１年半をかけて推進した、新規事業創出支援とオープンイノベーションプログラム。
それぞれに参加した企業の皆様から、
自社のさらなる成長に向けた新規事業創出の生の声をお届けします。
＜登壇者＞
守屋 謙太郎（株式会社ケイズ・ユニット 代表取締役）
安本 智由希（株式会社ジップ 取締役 岡山支社 新規事業開発室 室長）
在本 倫規（オカネツ工業株式会社 常務取締役）
＜モデレーター＞
柏木 淳（株式会社eiicon Account Executive / Consultant）
16:35 クロージング・ネットワーキング（参加者による交流会）
17:00 （終了）
■岡山市新規事業創出強化パッケージについて
不確実性の高い時代において、企業が持続的に発展していくためには、新たな価値を創出する取り組みが必要不可欠です。岡山市では市内企業の皆様のさらなる成長促進に向け、自社での新規事業開発と、オープンイノベーションの活用によるイノベーション創出を目指す企業を支援する取組を進めています。
□参考
「おかやまオープンイノベーションプログラム」（岡山市公式サイト）
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000068128.html
【岡山市】×【eiicon】岡山市内企業における新規事業創出・オープンイノベーション創出支援を始動！（2024年10月7日 プレスリリース）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000639.000037194.html
【 岡山市 × eiicon 】『おかやまオープンイノベーションプログラム』、岡山市内企業2社と共創に取り組むパートナー企業を全国から募集開始！（2025年2月4日 プレスリリース）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000692.000037194.html
■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/
会社名：株式会社eiicon
代表者：代表取締役社長 中村 亜由子
設立日：2023年4月3日
本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F
東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32
静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F
神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F
沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8
沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4
シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912
事業内容：
オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営
事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営
新規事業創出コンサルティングサービス、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、 イベント企画・支援サービスの提供 など
株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。
オープンイノベーションとは
2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。
eiiconが展開するサービス
日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」
累計登録社数37,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。
https://auba.eiicon.net/
国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム
「AUBA for Global」
日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。
https://corp.eiicon.net/forglobal
完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」
社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。
https://corp.eiicon.net/service/enterprise
事業を活性化するメディア「TOMORUBA」
事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。
https://tomoruba.eiicon.net/
主な受賞歴
2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。https://service-award.jp/result04.html
2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html
