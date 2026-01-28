ジムニー専門パーツブランド BEYOND JAPAN、新カスタムスタイル「CODE31」を発表！

株式会社ラスター

株式会社ラスターは、BeyondJAPANブランドの最新デモカー「CODE31」を発表しました。

詳細はこちら https://beyond-jpn.com/jp/code31/

CODE31の特徴

悪路走破性を高めながら、視覚的な強靱さも演出するビヨンドジャパンのフロント＆リアバンパー。

スパルタンなブラックに加え、もうひとつの選択肢として用意されているのが、周囲の景色まで精細に映し出す鏡面仕上げモデルです。

素材には、磨けば磨くほど美しい輝きを放つステンレスを採用。

その特性を最大限に生かした鏡面バンパーは、存在感と高級感を兼ね備え、ジムニーシエラの表情を一段と印象的なものへと変化させます。

フロントバンパーは、付属のフォグランプブラケットとスキッドプレートまで鏡面仕上げとし、高い一体感を実現。

パーツ単体ではなく、フロントまわり全体で完成されたスタイルを楽しめる点も大きな魅力です。

また、シエラ専用設計のボルトオン仕様となっており、車体への加工は不要。

新車購入直後のユーザーでも安心して装着できる点も、現代のニーズに即したポイントと言えるでしょう。

そしてもうひとつの注目ポイントが、「クラシカルグリル」の存在です。

JA11ジムニー1型を彷彿とさせる格子状デザインを採用し、真新しいジムニーシエラにどこか懐かしい雰囲気を与えます。

FRP素材の特性を生かし、センター開口部やヘッドライトまわりに立体的なフチを設けるなど、細部の造形にも徹底的にこだわりました。

単なる懐古ではなく、現行モデルに自然に溶け込む完成度の高さが特長です。

長い歴史を積み重ねてきたジムニーとともに歩み続けてきた“王道のカスタム”。

その魅力を、現行ジムニーシエラで存分に味わえる一台となっています。

クラシカルグリル

レーヴ フロントバンパー

詳細・購入はこちら

https://beyond-jpn.com/jp/code31/

【展示・公開情報】 CODE31に使用しているパーツは、BeyondJAPANの公式ウェブサイトおよびショールームで公開中。詳細なカスタム情報や関連パーツの購入方法については公式サイトをご覧ください。

【お問い合わせ先】

BEYOND JAPAN ショールーム

所在地：千葉県富津市青木1-5-1 イオンモール富津 1階

電話番号：070-1573-1716

通販部門：048-971-5096

公式HP：https://beyond-jpn.com/jp/

公式ショップ：https://beyondjapan.base.ec/

株式会社ラスター

所在地：埼玉県越谷市大房921-1

代表者：吉田実

電話番号：048-970-2821