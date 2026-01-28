＜助成先公募＞第1回「プロジェクトI＜アイ＞ 子ども生活応援基金」募集開始（2026/1/28～2026/3/23）

「プロジェクトI＜アイ＞ 子ども生活応援基金」の目的

公益財団法人日本フィランソロピック財団

日本では、物価の高騰などの影響により、暮らしに困難を感じる家庭が増えています。その結果、次世代を担う子どもたちの中にも、約9人に1人が相対的貧困に直面しているとされています。こうした「衣・食・住」が十分に満たされない環境では、子どもたちが安心して健やかに成長する機会が損なわれる懸念があります。

「プロジェクトＩ＜アイ＞ 子ども生活応援基金」では、日本全国の養育環境に恵まれない子どもたちへ、衣類や食料、居場所を提供する事業に助成します。

以下リンクから募集要項・応募用紙をダウンロードください。

https://np-foundation.or.jp/information/000335.html

■助成対象

主に養育環境に恵まれない子どもたちを対象に「衣・食・住」の支援を行う事業。

※本公募では日本国内で実施する事業が対象です。

※助成対象となる事業例、対象範囲の詳細は、募集要項をご確認ください。

■助成金額

助成総額：1,200万円（予定）

１件あたりの助成金額：50万円～300万円

採択件数：4-10件程度（予定）

スケジュール・応募方法

■募集スケジュール

公募開始：2026年1月28日（木）

公募締切：2026年3月23日（月）17:00

採択結果通知：2026年6月下旬（予定）

助成対象期間：2026年7月１日～2027年6月30日

■応募方法

・基金の募集要項をよく読み、必要書類をご準備ください。

・書類および団体情報の提出は、助成電子申請システム「Graain」を通じて行っていただきます。

※郵送やメール添付での書類提出は受付対象外となります。必ず「Graain」からご応募ください。

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成や奨学金・顕彰事業などを行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

財団ウェブサイト： https://np-foundation.or.jp/

お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレスに事務局宛てにお送りください。

代表メールアドレス： info(アットマーク)np-foundation.or.jp （(アットマーク)は@に変更してください）