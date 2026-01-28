犯罪小説の巨匠が生んだ最強バディ。思わぬ展開で編んだ、騙りと企みのタペストリー！ロス・トーマスの大傑作犯罪小説『悪党たちのシチュー』（松本剛史訳）が、1月28日（水）、新潮文庫より刊行！

株式会社新潮社

「ミステリーが読みたい！ 2024年版」海外編大賞作『愚者の街』著者による、一気読み必至のクライム・ノヴェル『悪党たちのシチュー』（松本剛史訳）が、1月28日（水）、新潮文庫より刊行となります。

“ライターズ・ライター”とも言うべき、犯罪小説の巨匠ロス・トーマスには、最近まで邦訳紹介されていなかった傑作がいくつかあります。なかでも、初期作ながら最高傑作とされる『愚者の街』は別格の面白さですが、それに比肩するリーダビリティを持った中期の傑作が、この『悪党たちのシチュー』です。次期大統領候補をバックアップする選挙仕掛け人が、ピューリッツァー賞候補にまでなった辣腕記者という最強のバディを得て、ＣＩＡをはじめとするさまざまな妨害をかいくぐりながら、アメリカ現政府の過去の醜聞を暴こうとするストーリー。複雑なプロットと人間関係を、そのスピーディな展開と軽妙な対話とで、一気読み必至の面白小説に仕上げた、まさに“大傑作”と言える作品です。

■書籍内容

落ちぶれていた辣腕ジャーナリストのシトロンは、くせ者政治屋ヘールに雇われる。現政権の大きな弱みともなるスキャンダル情報を入手すべく、協力を求められたのだった。勇躍、中米の軍事国家へと調査に向かったシトロンは、隠蔽されていた同国での過去の不祥事の内実を探りにかかるが……。あらゆる面白さをごった煮【スープ】にし、思わぬ展開と粋な対話で編み上げた、騙りと企みのタペストリー！

■著者紹介：ロス・トーマス Ross Thomas（1926-1995）

オクラホマシティ出身の作家、脚本家。アメリカ、ヨーロッパ、アフリカの各地で、ラジオ局員、国家機関職員、政治記者、編集者などを務めた後、1966年に『冷戦交換ゲーム』で作家デビュー。翌年、同作でアメリカ探偵作家クラブ（ＭＷＡ）最優秀処女長篇賞を、'85年には『女刑事の死』（'84年）で同最優秀長篇賞を受賞。『強盗心理学』（'71年）など、オリヴァー・ブリーク名義でも作品を発表している。

■訳者紹介：松本剛史 Matsumoto Tsuyoshi

1959年和歌山市生れ。東京大学文学部社会学科卒。ブース『暗闇の蝶』、フリーマントル『クラウド・テロリスト』、クーンツ『ミステリアム』『これほど昏い場所に』、ティンティ『父を撃った12の銃弾』、トーマス『愚者の街』『狂った宴』など、訳書多数。

■書籍データ

【タイトル】悪党たちのシチュー

【著者名】ロス・トーマス／松本剛史訳

【発売日】2026年1月28日

【造本】文庫

【定価】1,155円（税込）

【ISBN】978-4-10-240314-3

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/240314/