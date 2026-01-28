割るだけで、おうちごはんが外食気分！「割るだけスープ 町の中華スープ」新発売

理研ビタミン株式会社

理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：望月敦）は、2026年2月25日（水）、新商品「割るだけスープ 町の中華スープ」を発売します。

継続的な物価上昇や猛暑日の増加により、外出の範囲や頻度が減少する傾向が見られ、内食需要は高まっていると考えられます。また自宅でも簡便に美味しいものを楽しみたいというニーズは依然として強く、外食のような満足感を手軽に得られる商品が求められていると分析しています。

そこで「割るだけスープ 町の中華スープ」では、町中華のスープの味わいを再現しました。お湯で割るだけの簡便性に加え、量や濃さを自由に調整することができます。自宅で食べる頻度が高い中華料理や、こってりした料理のおともにぴったりな商品です。

商品特長

商品概要

- 外食の味を再現！鶏の旨みがたっぷりつまった町の中華スープ- お湯でさっと割るだけで、素材の美味しさを生かしたスープが飲みたい濃さや量で味わえる- 液体なので調味料としても活躍！ 野菜炒めやラーメンもこれ一本で味が決まる！喫食イメージ調味料としての活用例（野菜炒め）調味料としての活用例（ラーメン）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30833/table/121_1_6a28b8e07a62021a06e35df69a79ebbb.jpg?v=202601281221 ]- 発売日：2026年2月25日（水）

「割るだけスープ」シリーズ リニューアル！

2026年2月25日（水）、「割るだけスープ」シリーズの既存品2品をリニューアルします。

「割るだけスープ」シリーズは2024年8月に発売した濃縮タイプのスープです。さらに多くのお客さまに手に取っていただけるよう、ユーザーの声を反映し、パッケージデザインや味を改良しました。

新商品「町の中華スープ」と合わせたシリーズ3品で、自宅での朝食や昼食の満足度アップに貢献します。

リニューアル概要

（左）とうもろこしスープ（右）ホタテチャウダー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30833/table/121_2_c5c8951f71886243ae32a48477299dd7.jpg?v=202601281221 ]- 発売日：2026年2月25日（水）