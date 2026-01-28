ビアードパパと人気声優の江口拓也さん・高橋李依さんによる没入体験をあなたに！オリジナルボイス付きカードが選べる“耳でもとろけるシュータイムセット”が2月1日より数量限定で登場

株式会社DAY TO LIFE

株式会社DAY TO LIFE（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：杉内健吉）が展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、2026年2月1日（日）より、人気声優の江口拓也さんと高橋李依さんのオリジナルボイス付きカード（「応援編」「癒し編」「推し編」の全3種）が1枚お選びいただける“耳でもとろけるシュータイムセット”を数量限定で販売いたします。

“耳でもとろけるシュータイムセット”は、王道の“パイシュークリーム（カスタード）”、期間限定商品で一番人気の“贅沢いちご”、バレンタインシーズンにもぴったりな“生チョコシュー”を組み合わせた合計3個入りのセットで、ビアードパパ自慢のシュークリームとともに、ここでしか聴けないお二人の魅力的なオリジナルボイスが紡ぐ物語をお楽しみいただけます。

ビアードパパと人気声優が贈る、耳でもとろける特別なシュークリーム体験をぜひご堪能くださいませ。

▽beard papaブランドサイト（ https://www.beardpapa.jp/ ）▽

■数量限定“耳でもとろけるシュータイムセット”

商品内容：パイシュークリーム（カスタード）×1個

贅沢いちご×1個

生チョコシュー×1個 合計3個入り

オリジナルボイス付きカード×1枚（全3種）※視聴可能期間：2026年2月1日～2026年3月31日

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）※なくなり次第終了

販売価格：880円（税込）

販売店舗：全国のビアードパパ

※画像・イラストはイメージです。

※店舗により販売期間や品目の変更、取扱いのない場合がございます。

※一部店舗でのイートイン利用の場合は税率が10％となり販売価格が異なります。

※一部店舗及びデリバリーでは販売価格が異なります。

※売り切れの際はご容赦ください。

※クリーム内の黒い粒はバニラビーンズ、または果実の顆粒です。

※生チョコシューはチョコカスタードとホイップクリームを合わせ、生チョコの濃厚さと口どけ感をイメージしたクリームを使用しています。

※対象セットをお買い上げのお客様に、オリジナルボイス付きカードを1枚お渡しいたします。

※カードは数量限定のため、なくなり次第配布終了となります。

※オリジナルボイスは、お客様ご自身のスマートフォン等で、カードに記載の2次元コードを読み取り、再生してお楽しみいただけます。

※その際、通信にかかる費用はお客様のご負担となります。

※お客様の端末の仕様やご利用状況により、オリジナルボイスが再生できない場合があります。

※視聴方法に関するご不明点には、店頭スタッフではお答えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。

■江口拓也さんプロフィール

81プロデュース所属。

主な出演作品は、「SPY×FAMILY」ロイド・フォージャー、「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!」ズウィージョウなど。

アーティストとしても活躍中。

■高橋李依さんプロフィール

81プロデュース所属。

主な出演作品は、「【推しの子】」アイ、「Re:ゼロから始める異世界生活」エミリアなど。

アーティストとしても活躍中。

■ビアードパパについて

「いつも できたて 作りたて」

ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ～リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。私たちは、そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。

https://www.beardpapa.jp/

■株式会社DAY TO LIFEについて

主力ブランドであるシュークリーム専門店「ビアードパパ」をはじめとしたスイーツブランドを展開。"スイーツから、「よりよく生きる」を世界へ。"をビジョンに掲げ、私たちに関わるすべての人へ、新しい価値と感動をお届けすることに挑戦し続けるプロフェッショナル集団です。

会社名称：株式会社DAY TO LIFE（旧会社名称：株式会社麦の穂）

代表者：代表取締役 杉内健吉

従業員数：正社員202名 アルバイト2,601名 グループ正社員464名（2025年2月時点）

所在地：〒530-0047 大阪市北区西天満3-13-20 ASビル 2F

TEL：06-6361-7000

URL：https://daytolife.co.jp

【事業内容】

飲食店の経営/飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店の指導業務/菓子の製造、販売