【(一社)国際ホリスティックセラピー協会（IHTA）】シニア世代に特化したヨガプログラムが学べる！『シニアヨガ［ベーシック］インストラクター養成講座』を3月1日(日)より5日間開催

一般社団法人 国際ホリスティックセラピー協会※（事務局：東京都千代田区、代表理事長：太田 敦士、以下 IHTA）は、2026年3月1日(日)より5日間、オンラインにて『シニアヨガ［ベーシック］インストラクター養成講座』を開催いたします。

IHTA認定資格 シニアヨガ BASIC インストラクター養成講座

IHTAは、ホリスティック医学の普及とセラピー業界の発展を通して、皆さまの健康増進に貢献することを目的として設立され、これまでに多数『カラダ』と『ココロ』の健康について“正しい知識”を広げる活動を行っております。

本オンライン講座は、IHTA認定ヨガインストラクター1級/2級資格保有者や、RYT200/500受講中または資格取得者などヨガの基礎を習得されている方を対象としております。解剖学に基づいた「シニアヨガ」の専門知識と安全な指導法を体系的に学び、心に寄り添うコミュニケーションまで、実践的なスキルを習得します。シニア世代を対象としたヨガのプロフェッショナルとして活躍を希望するヨガインストラクターを育成します。

■「シニアヨガ」とは

椅子を活用し、無理なく安全に体を動かし、心身の健康をサポートする「深い思いやりのあるヨガ」です。受講者一人ひとりの、その日の体調やペースに合わせ、心と体の声を聴きながらゆっくりと進めます。運動が苦手な方や体力に自信がない方も、心地よくリフレッシュしながら、健康な体づくりを目指せます。

■講座の特長

シニア世代が気になる身体のこと（筋力低下、柔軟性の低下など）を理解し、椅子に座りながら安全に配慮したカリキュラムが学べます。

- 即戦力となる指導スキル

実際のクラスを想定したシークエンス（ポーズの流れ）作成や、指導練習を通じて、即戦力となる実践力を養えます。

- IHTA資格認定証で信頼性を証明

実技・学科試験に合格すると「IHTA認定 シニア［ベーシック］ヨガインストラクター」の資格が授与され、プロとして活動する際の信頼性を高めます。

IHTA認定 ヨガインストラクター 宮崎 由里佳

≪担当講師 プロフィール≫

宮崎 由里佳

IHTA認定 ヨガインストラクター

福岡県在住。2018年よりインストラクター養成スクールで講師として500名以上のヨガインストラクターを輩出。多くの人々にヨガの魅力と心のケアを伝え続けています。2024年にフリーランスとして転向し、より多くの方々にヨガを通じて心と身体のバランスを整えるサポートに尽力しています。

■担当講座

・ 全米ヨガアライアンス RYT500・RYT200（講師）

・ IHTAヨガインストラクター 1級・2級 養成（講師）

・ IHTAマタニティヨガインストラクター 養成（講師）

・ IHTAキッズヨガインストラクター 養成（講師）

・ IHTAリストラティブヨガインストラクター養成（講師）

・ IHTAシニアヨガベーシックヨガインストラクター養成（講師）

・ IHTAシニアヨガアドバンスヨガインストラクター養成（講師）

・ IHTA小顔フェイシャルヨガインストラクター養成（講師）

≪担当講師コメント≫

シニアヨガは、単なる体操ではなく、一人ひとりの人生に寄り添う、深く温かい時間です。これまでの指導経験を活かし、シニア世代の心と体の両方をサポートできる知識とスキルを、安心してお伝えできるよう、丁寧にサポートいたします。

■オンラインセミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21263/table/182_1_f65266503d2d56611d90488c14b4e128.jpg?v=202601281221 ]

