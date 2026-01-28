次世代スマホHEMS「Nature Remo E2 / E」が、ECHONET Lite対応の「家庭用エアコン」に対応予定！

Nature株式会社

「自然との共生をドライブする」をミッションに掲げるNature株式会社（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：塩出 晴海、以下「Nature」）は、2026年前半にスマホHEMS「Nature Remo E2」および「Nature Remo E」（以下、「Nature Remo E2 / E」）をアップデートし、ECHONET Lite（※）対応の「家庭用エアコン」を対応機器として追加する予定です。国土交通省、環境省及び経済産業省が実施する住宅の省エネ化を支援する制度「みらいエコ住宅2026事業」では、GX志向型住宅において、空調の制御が高度エネルギーマネジメントの必須要件として盛り込まれました。この度のアップデートにより、「Nature Remo E2 / E」は、必須要件に準拠することが見込まれます。

（※）ECHONET Lite（エコーネットライト）とは、スマートホームを実現する通信プロトコルで、異なるメーカーの家電機器を接続し、遠隔制御/モニタリングするための通信規格。

2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、政府は日本の電源構成の再生可能エネルギー比率を50%以上とする目標を掲げています。国土交通省、環境省及び経済産業省は、令和7年度補正予算で住宅の省エネ化への支援を強化するための補助制度「みらいエコ住宅2026事業」を発表しました。この事業では「GX志向型住宅の新築」「子育て世帯等を対象とする長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築」「住宅の省エネリフォーム等」において、条件を満たすと補助金が各省庁から交付される予定です。なお、今回のアップデートで、「Nature Remo E2 / E」は、GX志向型住宅における高度エネルギーマネジメントに求められる要件を満たす見込みです。

Natureは、再生可能エネルギーの普及と電力の安定供給を実現するため、家庭のエネルギーリソースから調整力を提供することを目指しており、スマートリモコン「Nature Remo 」シリーズ・「Nature Remo E」シリーズを通して、家電・エネルギー機器のスマート化を推進してきました。今回のアップデートは、ECHONET Lite対応の家庭用エアコンの操作を「Nature Remo E2 / E」で可能にするものです。「Nature Remo E2 / E」は、エアコンと赤外線ではなく、ECHONET Liteで通信するため、エアコンの基本的な操作（運転モードの切り替え、温度設定、風量設定）に加えて、稼働状態の確認や電力消費量の取得（対応機種のみ）も可能となります。また、「Nature Remo」を併用すると、風向変更や各メーカーの固有機能等の操作ができ、より便利にご利用いただけます。（現在開発段階のため、仕様は変更となる場合がございます）

Natureは、今後の住宅に求められる高度エネルギーマネジメントの在り方を見据え、HEMSとしての活用の幅を広げるため、対応機器の拡張および制御機能の拡充を進めてまいります。

■「みらいエコ住宅2026事業」について

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の省エネ化の支援を強化するため、国土交通省、環境省及び経済産業省の連携による「住宅省エネ2026キャンペーン」の実施を通じて、「GX志向型住宅の新築」、「子育て世帯等を対象とする長期優良住宅・ZEH水準住宅の新築」、「住宅の省エネリフォーム等」を支援する事業。令和７年 12 月 25 日時点では「注文住宅の新築（GXタイプ）」の支援要件に「高度エネルギーマネジメント（HEMS 等により、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の冷暖房設備、給湯設備等を制御可能な手法）を導入すること」が含まれています。

詳細を見る :https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001323.html

■Natureについて

Natureは「自然との共生をドライブする」をミッションに、IoTプロダクトを活用し、再生可能エネルギーへのシフトを目指しています。2017年にスマートリモコン「Nature Remo」を発売、日本のスマートホーム市場を牽引。2019年にスマホHEMS「Nature Remo E」でエネルギーマネジメント事業に参入し、2022年の電力会社向けの「デマンドレスポンス支援サービス」開始や2025年のEV充電コントローラー「Nature EV Switch」発売によって事業の拡大を続けています。太陽光パネル・蓄電池・EV等の分散型エネルギーリソース（DER）を最適制御する「Nature DER Platform」を構築し、電力インフラのアップデートに貢献することでエネルギーの新しい未来を創造してまいります。

■Nature株式会社 概要

社名：Nature株式会社（ネイチャーカブシキガイシャ）

所在地：〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1

設立：2014年12月10日

代表者：代表取締役 塩出 晴海（しおで はるうみ）

事業概要：IoT機器の開発・製造・販売、及びエネルギーマネジメント事業

URL：https://nature.global/