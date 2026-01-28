Adidasのムードフレグランス「Vibes」シリーズに新たな2つの香りが登場。

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション（東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、コティがライセンスを持つ「adidas（アディダス）」よりフレグランスライン「Vibes（バイブス）」シリーズから新作の香り「Wonder Force（ワンダーフォース）」「Smooth Pace（スムースペース）」の2種を2026年3月27日（金）より発売いたします。また一般発売に先立ち、2月27日（金）より全国のハンズ（一部店舗除く）にて先行発売を順次開始いたします。

アディダスのムードフレグランス「Vibes」シリーズに今回登場する新作「Vibes」オードパルファムは、活力感を与えるホワイトムスク、ミネラル感のあるチャコールソルトなど、常識にとらわれない大胆なノートを取り入れ、香りの可能性を一段と広げています。

新ラインナップは Wonder Force、Smooth Paceの2種。世界的な調香師たちとともに創り上げられたこれらの香りは、独創的な素材と香りのアートが融合した、新しい感覚体験を提供します。

・Wonder Force：フレッシュなルバーブと柔らかなホワイトムスクがエネルギッシュな印象を描く香り

・Smooth Pace：カシミアウッドのぬくもりに、ソルテッドチャコールのミネラル感が重なる心地よい香り

＜LINE UP＞

新2種 ： 各1,980円（税込）、各30ml

アディダス バイブス オードパルファム ワンダーフォース

希望と喜びに満ちた気分へ。何でも成し遂げられる感覚を宿す香り

【ノート】

グレープフルーツ、ルバーブ、ピンクペッパー、ローズエッセンス、

ゼラニウム、ベチバー、パチュリ、アンブレットアブソリュート、ホワイトムスク

調香師：ジャン＝クリストフ・エロー

アディダス バイブス オードパルファム スムースペース

ゆったりとした穏やかな瞬間、深い心の安らぎを感じる香り

【ノート】

ベルガモット、塩焼き炭、お香、エバーラスティングフラワー、フェヌグリーク、

アンバー、カシミアウッド

調香師: コラリー・スピシェ

「Vibes」シリーズの核である“ムードを高める香り”というコンセプトはそのままに、今回の2つの香りも感覚を刺激するだけでなく、気分を前向きに高めてくれます。アクティビティ後のリラックス、朝のスイッチオン、喜びの瞬間を彩る、どんなシーンでもその時の“バイブス”に寄り添うフレグランスです。

アディダスのVibesフレグランスは、ただまとうだけでなく、心で“感じる”香りへと進化しています。

＜Vibesについて＞

単なる香りにとどまらず、現代のライフスタイルや空気感、そして今を生きる感覚＝「Vibes」を表現するコレクションです。

香りと感情の密接な関係に着目しながら、世界トップクラスのパフューマーと共に作り上げられ、リラックスタイムを満喫するアスリートから、アクティブなライフスタイルを送るファッション感度の高い消費者まで、様々なシーンやニーズにマッチします。

UPLIFTING：気分転換したい時・新しいことに挑戦する時・自信が欲しい時

フルリチャージ：日常の喧騒を忘れて森の中へとエスケープするような、シダーリーフとクラリセー

ジの大地を感じる香り。

ハッピーフィールズ：爽やかで幸福感に満ちた、ジューシーなグレープフルーツとジャスミンの香

り。

COMFORTING：プレッシャーやストレスから解放されて、リラックスタイムを楽しみたい時

チルゾーン：おだやかな温かみを感じる、ラベンダーとヴァニラの香り。

ゲットコンフィー：心地よい甘さのヴァニラとマンダリンの香り。

ENERGIZING：挑戦や変化が欲しい時、アクティブでいたい時、ベストな自分でいたい時

エナジードライブ：力強くスパイシーなカルダモンとピンクペッパーの香り。

スパークアップ：ポジティブムードあふれる、フレッシュなスウィートオレンジとブラックペッパー

の香り。

＜アンバサダー＞

現代にふさわしい、新たな多様性を香りの世界にも広げるため、アンバサダーとして歌手のエイバ・マックス、体操選手のニア・デニス、アスリートのサシャ・ジョヤの3名の起用を継続しています。彼らは単なる広告塔としてだけでなく、ユニークなフレグランスとブランドの価値観を体現します。エイバの生き生きとしたエネルギー、ニアの人の心を動かすポジティブさ、そしてサシャの粘り強さと情熱は、Vibesのスピリットそのものです。

＜ADIDASについて＞

adidasは、スポーツブランドにおけるグローバルリーダーです。ドイツのヘルツォーゲンアウラッハに本社を置き、全世界で59,000人以上の従業員を抱えるadidasは2023年には225億ユーロの売上を達成しています。