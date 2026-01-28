猿田彦珈琲が京都初出店！「猿田彦珈琲　京都 祗園」2/3先行オープン

猿田彦珈琲株式会社

猿田彦珈琲株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：大塚朝之）が運営するスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、京都初出店となる「猿田彦珈琲 京都 祗園」（以下、京都祗園店）を、漢字ミュージアム１階にて進められている「ZIPANG KYOTO」プロジェクトによる同施設のグランドオープンに先駆け、2026年2月3日（火）より先行オープンいたします。

京都限定ブレンドをはじめ、京都の茶舗「柳桜園茶舗」の香り高い抹茶を使用したメニューや、京菓子司「末富」による上質な和菓子など、京都ならではの限定ラインナップをご用意しました。

さらに、オリジナルグッズの展開に加え、松の絵を配した内装など、京都祗園店でしか体験できないひとときを、メニューと空間の両面からお楽しみいただけます。

心やすらぐ空間で、冬の寒さを癒す温かな一杯を、ぜひご堪能ください。

※漢字ミュージアム１階、ZIPANG KYOTOプロジェクトとして進められている同施設のグランドオープンは、2026年3月7日（土）予定です。

※外観イメージ（館内エントランス部）※内装イメージ

店名：猿田彦珈琲 京都 祗園

英語店舗名：SARUTAHIKO COFFEE Kyoto Gion

住所：〒605-0074

京都府京都市東山区四条通大和大路東入祗園町南側551番地

TEL：075-741-7336

先行オープン：2026年2月3日（火）～2026年3月5日（木）※一般のお客様もご来店可能です。

グランドオープン：2026年3月7日（土） ※「ZIPANG KYOTO」プロジェクトとして進められている同施設全体がグランドオープいたします。

営業時間：8:00～22:00 ※先行オープン期間から左記のとおり営業いたします。

席数：約32席

坪数：31.4坪

■京都祗園店限定メニュー

桜園茶舗の抹茶を使用した「抹茶ショット」

茶臼挽きの抹茶を高濃度で仕立て、エスプレッソのように少量で味わう一杯です。

旨味・渋み・香りが折り重なる、抹茶ならではの余韻をお楽しみください。

※毎日数量限定でご提供します。

柳桜園茶舗について

中京区二条御幸町に店を構える《柳桜園茶舗》。明治８年創業の抹茶を中心とする日本茶専門店であり、茶道の三千家や各寺院の御用を勤めております。

店舗内で抹茶を挽き上げ、新鮮な状態でお客様にお届けします。

柳桜園茶舗 本店

京菓子司 末富の和菓子を楽しむ「和菓子」

末富による上質な和菓子を、季節に合わせてご用意いたします。

コーヒーとともに和の繊細な味わいと、口に広がる余韻をお楽しみください。

京菓子司 末富について

京菓子司 末富は1893年に京都で創業。

創業以来掲げる「夢と楽しさの世界」をお菓子作りの原点とし、お客様に京菓子の素晴らしさを伝えるために昔ながらの格式を守り、大量生産でない心のこもったお菓子を作りつづける。

京菓子司 末富 本店

商品名：抹茶ショット

価格：800円（店内）

商品名：和菓子

価格：※季節によって価格は変動します。

発売日：2026年2月3日（火）～

※予告なしで一時的な欠品、販売終了する場合がございます。

※全て税込

取扱店舗：京都祗園店

■京都でしか味わえない特別なエスプレッソブレンドが登場

猿田彦珈琲では通常、カフェラテなどのエスプレッソドリンクに「TOKYO 'til Infinity」というオリジナルブレンドを使用していますが、京都祗園店では新たに開発した「KYOTO ’til Infinity」を採用します。

このブレンドは、猿田彦珈琲が長年ダイレクトトレードで買い付けているエチオピアのニグセ・ゲメダ氏の豆をベースに、バリスタの世界大会で優勝実績を持つバリスタたちに、二度にわたって選ばれてきた、コロンビア・エルディビソの豆を加えることで完成しました。

ピーチやオレンジなどのフルーツがチョコレートにコーティングされているような、上質な甘さとフルーティーさが調和した、上質で複層的な風味が感じられます。

京都という特別な地でしか体験できない一杯を、ぜひお楽しみください。

※京都祗園店・東京大学店を除く全店舗では、カフェラテなどのエスプレッソドリンクに「TOKYO ’til Infinity」を使用しています。

KYOTO ’til Infinity ※画像はイメージですカフェラテ

商品名：KYOTO ’til Infinity

発売日：2026年2月3日（火）～ ※通年販売予定

価格：豆（100g）/ 1,450円（税込）

販売：京都祗園店

※使用しているドリンクメニュー：ディカフェラテを除く全てのエスプレッソドリンク

■京都限定グッズ

＜ドリップバッグ＞

京都ゲイシャブレンドドリップバッグ 深煎り

瑞々しく鮮やかなブラックカラントのフレーバーと優雅に香る薔薇とダージリンティーのような余韻を感じられます。

京都ゲイシャブレンドドリップバッグ深煎り

京都ゲイシャブレンドドリップバッグ 浅煎り

華やかなジャスミンとマンダリンオレンジの甘さと鮮烈な香水を思わせる印象的な後味をお楽しみいただけます。

京都ゲイシャブレンドドリップバッグ浅煎り

品種「ゲイシャ」について

コーヒーの品種のひとつである「ゲイシャ（Geisha）」は、エチオピア南西部のゲシャ（Gesha）という地域で発見された品種に由来します。1960年代に中米に持ち込まれ、2004年の「Best of Panama」コーヒーコンペティションで高評価を受けたことをきっかけに、世界的に有名になりました。ゲイシャ種の繊細な香りや複雑な風味が特徴となっています。

＜タンブラー2種＞

■京都限定タンブラーのデザインについて

重ねられた「KYOTO」の文字は、漢字・アルファベット・書体の違いをあえて併置することで、京都が育んできた歴史と多様な文化が重なり合う様子を表現しています。

伝統と現代が共存する京都の姿を一つのデザインに落とし込みました。

このデザインコンセプトは2種類のタンブラーに共通しており、京都ならではの風情と普遍的な美しさをお楽しみいただけます。

KINTO 京都トレイルタンブラー

真空二重構造により、ドリンクの温度と風味を長く保つステンレスタンブラー。

握りやすい丸みのあるハンドルを備え、持ち運びしやすく、外出先などさまざまなシーンで活躍します。

KINTO 京都トレイルタンブラー

カラー：ホワイト

サイズ：高さ約24cm / 直径約7.7cm

容量：580ml

材質：本体（18-8ステンレス銅フタ）/ フタ（ポリプロピレン）/ パッキン（シリコーンゴム）

保温効力：6時間（80℃以上）

保冷効力：6時間（6℃以下）

MiiR 京都限定タンブラー

オーセンティックな紙コップの佇まいに着想を得た、真空断熱構造のステンレスタンブラー。

二重層真空断熱により、飲みごろの温度を保ちながら、日常使いしやすいサイズ感。

MiiR 京都タンブラー

カラー：ブルー

サイズ：高さ約13.9cm / 底面直径約6.3cm / 飲み口直径約8.2cm

容量：350ml

材質：本体 / 外・内側（ステンレス銅）/フタ（PTC樹脂）/スライドパーツ（ポリプロピレン）/フタ・パッキン（シリコーンゴム）

保温効力：1.5時間（60℃以上）

保冷効力：3時間（10℃以下）

商品名：京都ゲイシャブレンドドリップバッグ 深煎り

価格：1,450円 / 3枚入り

商品名：京都ゲイシャブレンドドリップバッグ 浅煎り

価格：1,450円 / 3枚入り

商品名：KINTO 京都トレイルタンブラー

価格：4,500円

商品名：MiiR 京都タンブラー

価格：4,250円

発売日：2026年2月3日（火）～

※予告なしで一時的な欠品、販売終了する場合がございます。

※全て税込

取扱店舗：京都祗園店

■内装設計者トクモトデザイン事務所 代表徳本氏からのコメント

空間は『縁側』をイメージしたシンボリックな席を中央に配置することで回遊性を生み出し、まるで『京都の庭』を散策しながらコーヒーを楽しんでいる感覚を味わえるように構成、デザインしました。

素材も各所に京都らしい木格子や自然石、職人の手仕事による名栗材といった無垢材を使用することで空間に奥行きと深みが創出され、その自然素材が落ち着きと共に本格的なコーヒーがより引き立つように検討を重ねました。

京都祗園の地でこの空間が新たなコーヒー文化の醸成の場になることを願っています。

猿田彦珈琲とは

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店。自分たちの目と鼻と経験と味覚で厳選した最高品質のスペシャルティコーヒー豆は、コーヒー農園と良好な関係を築きながら直接調達（ダイレクトトレード）しています。また、焙煎から抽出まで、お客様にお届けする一杯のコーヒーのために徹底的にこだわり、真心を込めて提供します。2026年1月現在、国内に29店舗を展開中。

公式ホームページ(https://brand.sarutahiko.jp/brand)

公式Instagram(https://www.instagram.com/sarutahikocoffee/)