TBS Podcast「人生後半どうする会議だ！」のリアルイベントにRES代表・児玉 一希が登壇

“これからの日本に再現性ある投資を”というミッションを掲げ、金融教育事業を展開する株式会社RES（アールイーエス｜住所：東京都千代田区、代表取締役：児玉 一希、以下：当社）代表の児玉は、2026年1月17日（土）、東京・LOFT9 Shibuyaで開催された青木さやか氏とビビる大木氏によるトークライブ「人生後半どうする会議だ！」に、株式投資の専門家としてゲスト登壇しました。

「人生後半どうする会議だ！」について

本イベントは、2025年10月に配信がスタートしたTBS Podcast「人生後半どうする会議だ！」 のリアルイベントとして企画されたものです。同番組は、タレントの青木さやか氏とビビる大木氏がパーソナリティを務め、人生100年時代を迎える中で「人生後半をどのように生きていくか」をテーマに、リスナー参加型で議論を行うPodcast番組です。

番組内での反響を受け、「人生後半」をより立体的に考える場としてリアルイベントの開催が決定し、今回のトークライブが実施されました。

当日は、人生後半における生き方や価値観の変化に加え、「お金」や「資産形成」といったテーマについてもトークが展開され、ゲストとして株式会社RES代表の児玉が登壇。人生後半を見据えた資産形成の考え方や、金融リテラシーの重要性などについて、来場者とともに考える機会となりました。



【イベント概要】

・イベント名：「人生後半どうする会議だ！」

・開催日時：2026年1月17日（土）12:30開演

・開催形式：トークライブ（リアルイベント）

・開催場所：LOFT9 Shibuya（〒150-0044 東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS 1F）

【番組概要】

・配信日時：Spotify、Apple Podcastなど各種Podcastサービスにて、毎週水曜日、朝7時頃配信

（Spotifyリンクはこちら(https://open.spotify.com/show/2nr5tFrD05firH7McYEnkY)）

・出演者：青木さやか、ビビる大木

・番組メールアドレス：kaigida@tbs.co.jp

・番組X ：https://x.com/kaigida905

・番組ハッシュタグ：#kaigida

トークセッションの内容

当日は「資産形成」をテーマに、投資を特別なものではなく「お金の保存場所を変える行為」として捉える考え方を紹介しました。稼いだお金を現金のまま保有するのではなく、価値が残りやすい資産へ移すことで、将来に向けて増やしたり、価値の目減りを防いだりするという投資の基本的な考え方について解説しました。

あわせて、為替データなどをもとに、現金（円）の価値が長期的に低下している現状に触れ、人生後半を見据えた資産形成の重要性について説明しました。また、投資初心者にも取り組みやすい選択肢として、世界中の企業に分散投資できる投資信託の仕組みを紹介し、長期的な視点で資産形成を行うことの意義について来場者と共有しました。

株式会社RES（アールイーエス）代表取締役 児玉 一希

1991年生まれ、東京都立川市出身。首都大学東京（現、東京都立大学）卒業後、2014年リクルートグループへ入社。2016年に転職をきっかけに金融教育業に携わり、自身も経験ゼロ投資家に。仕事をしながら無理なくできる長期投資スタイルで、経営者・上場企業役員・医師など指導した個人投資家は2万名に及ぶ。運営するYouTubeチャンネル『Trade Labo』は2021年9月の開設から3年半で登録者数26万人を超える。視聴者の半分以上が40～50代。煽らず冷静、倍速再生のように早口だが、短時間で多くの情報が理解できると好評を得ている。子供や主婦に教えるのも得意。2023年からは出版、セミナー登壇、記事寄稿など幅広く活動中。

▼ 代表著書：

『株式投資2年生の教科書(https://www.amazon.co.jp/dp/4054068952)』（出版：Gakken）

1.3万部を突破。「楽天Kobo電子書籍Award 2024」において書籍・写真集部門［人生に役立つ本(国内編)部門］入賞

▼ YouTubeチャンネル：

『Trade Labo』

登録者数29.3万人（2026年1月22日現在）

https://www.youtube.com/@tradelabo2222

▼ X：

フォロワー1.4万人（2026年1月22日現在）

https://twitter.com/kazuki_kodama32

株式会社RES（アールイーエス）について

会社名：株式会社RES（アールイーエス）

代表取締役：児玉一希

設立：平成28年1月

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

連絡先：03-5295-7361 10:00～17:00(土日祝日を除く)

業務内容：

ジョイントベンチャー事業

プロデュース事業

自社メディア運営事業

RES（アールイーエス）コーポレートサイト：https://res-info.co.jp/





