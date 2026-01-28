同じ純米吟醸で、ここまで違う。火入れ・原酒・無濾過生原酒を飲み比べる日本酒体験が登場｜北海道海鮮 にほんいち 福島店
株式会社N・Iが運営する飲食店舗では、N・Iオリジナル日本酒「純米吟醸」を、火入れ・原酒・無濾過生原酒の3つの仕立てで楽しめる「のみくらべ」を提供開始いたしました。同じ酒米・同じ設計をベースにしながらも、仕立ての違いによって生まれる味わいの変化を、一度に体感できる飲み比べ企画となっています。
同じ日本酒であっても、仕立てが変わることで味わいは大きく変化します。その違いを、言葉や数値ではなく、実際に味わいながら感じてほしいという想いから、今回の「のみくらべ」企画は生まれました。日本酒初心者の方にも、日本酒好きの方にも、新たな発見につながる体験を提供したいと考えています。
今回提供するのは、N・Iオリジナル日本酒「純米吟醸」を、火入れ・原酒・無濾過生原酒の3種で構成した飲み比べです。酒米や基本設計は共通でありながら、仕立ての違いによって、香りや口当たり、余韻に明確な違いが生まれます。
火入れはシャープな口当たりと後味のキレが特徴で、料理と合わせた際にその良さが際立ちます。原酒はすっきりとした味わいの中に飲みごたえがあり、無濾過生原酒は生酒ならではのフレッシュ感と、旨味とコクを楽しめる表情豊かな味わいが特徴です。まずは3種を飲み比べて違いを体感し、気に入った一本を単品でじっくり味わうのもおすすめです。
概要
提供内容：N・I 純米吟醸 のみくらべ（火入れ・原酒・無濾過生原酒／各半合）
価格：999円(税込)
単品提供：N・I 純米吟醸（無濾過生原酒・原酒・火入れ）
1合 780円(税込)
※原酒・無濾過生原酒は在庫状況により提供を終了する場合があります。
店舗情報
北海道海鮮 にほんいち 福島店
所在地：大阪府大阪市福島区福島5-11-2
アクセス：JR福島駅より徒歩3分
電話番号：06-6455-6100
営業時間：17:00～24:00(L.O.23:30)
定休日：不定休
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
〈株式会社Ｎ・Ｉ 会社概要〉
■会社名：株式会社Ｎ・Ｉ
■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階
■代表者：代表取締役 河村 則夫
■設立：平成21年9月
■URL：http://ni-290.co.jp/company/
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
〈お問い合わせ〉
株式会社N・I 広報 濱田
MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com
TEL：070-3868-0928