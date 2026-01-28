NEC Orchestrating Future Fund、AI従業員プラットフォーム「Supervity AI」を提供する米国Digitamize社へ出資

日本電気株式会社

NECが出資するエコシステム型コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）ファンド「NEC Orchestrating Future Fund」（以下NOFF、注1）は、AI従業員プラットフォーム「Supervity AI」を提供するスタートアップ、Digitamize,Inc.（以下Digitamize、注2）へ出資しました。今回の出資を契機として、NECとDigitamizeは、企業の業務自動化や高度化といったAI活用推進領域における事業連携に向けた協議を開始します。

企業のDX推進において、生成AIの活用が急速に進展しています。特に近年は、AIが人間のように業務を遂行する「AI従業員」（AI Employee / AI Agent）が注目されており、定型業務の効率化や企業内横断オペレーションの合理化、さらには深刻化する人手不足への対応などに大きな期待が寄せられています。一方で、生成AIと企業固有データとの統合、ガバナンスの整備、利用者にとっての操作性、安全性の担保といった課題が残されており、これらはAI従業員の本格導入に向けた重要なポイントとなっています。

Digitamizeは業務プロセスを理解した上で多様なシステムと連携できるエージェントアーキテクチャをはじめ、企業独自データを安全に取り扱うためのガバナンス設計、AI従業員が自律的にタスクを遂行し調整できるオーケストレーション技術、そして透明性と説明性を備えたダッシュボードなど、企業がAI従業員を実運用する上で必要となる機能群を統合したプラットフォーム「Supervity AI」を提供しています。

「Supervity AI」の先進性と、自治体、金融、流通、製造など多様な産業領域においてAI活用を推進するNECが長年培ってきた業務知見と顧客基盤を組み合わせることで、国内外の幅広い分野における事業連携に向けた検討を進めていきます。

なお、本件に対する両社のコメントは以下のとおりです。

Digitamize Co-Founder & CEO Siva Moduga

「Supervity AI」は、「AIが人の仕事を拡張し、組織の信頼できる一員として機能する未来」の実現をミッションとしています。「Supervity AI」は、ヒューマン・イン・ザ・ループ（Human-in-the-Loop）アーキテクチャおよびAI Command Centerを通じて、AIエージェントのセキュリティという課題に独自に取り組んでおり、急速に進化するAI業界の中で明確な差別化を実現しています。

NOFFからの出資を受け、日本市場における「AI従業員」の導入を加速させていきます。本協業により、NECが有する豊富な業務知見と強固な顧客基盤を活かし、企業の生産性向上および持続可能な働き方の実現に貢献してまいります。

NEC Corporate SVP 和田 茂己

AI従業員プラットフォーム「Supervity AI」は、企業の働き方そのものをAIネイティブへと進化させる重要な基盤になると考えています。AIが組織の一員として自律的に働く世界は、今後の企業オペレーションの標準となり、人とAIが協調しながら価値を創出する新たな社会像を形作っていきます。

(注1) NECが描く未来の社会像「NEC 2030VISION」に共感した複数の出資企業が参画するエコシステム型Corporate Venture Capital

https://jpn.nec.com/noff/

(注2) 本社：北米バージニア州、CEO：Siva Moduga

https://www.supervity.ai/

