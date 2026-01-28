資生堂パーラーより、お客さまへの感謝を込めてーーオリジナル3連アクリルキーホルダー プレゼントキャンペーンを実施！

株式会社 資生堂パーラー

資生堂パーラーは2015年、「世界中のお客さまへ、銀座から“美しい生活文化”の新たなかたちを発信したい」という思いのもと、“銀座の前衛”を目指す「銀座アヴァンギャルド」をコンセプトに、当時では25年ぶりに「洋菓子シリーズ」と合わせて「ハンディバッグ」と「ギフト包装」のデザインも刷新しました。

デザインを手がけたのは、グラフィックデザイナーの仲條正義氏。「ハンディバック」や「ギフト包装」のデザインは、「健康的で明るい色と黒のインパクト」と「新しい唐草文様」で表現しています。そしてリニューアルから10年が経った今、このデザインは資生堂パーラーのアイコンとして、多くのお客さまに親しまれています。

ご愛顧への感謝の気持ちを込めて、この「ハンディバッグ」と「ギフト包装」そして資生堂パーラーのロゴをモチーフにした3連のオリジナルアクリルキーホルダーをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。また、合わせてSNSプレゼントキャンペーンも開催いたします。

ぜひバッグやポーチに付けて、資生堂パーラーの彩りをお持ち歩きください。

◆キャンペーン概要

販売期間：2026年2月17日(火)～* 数量限定、無くなり次第終了

販売店舗：百貨店を中心とする資生堂パーラー一部店舗

生ケーキを除く物販商品を、１会計につき3,240円(税込)以上ご購入のお客さまに「資生堂パーラー連結アクリルキーホルダー」1つをプレゼントいたします。

*横浜高島屋店は2/17は全館休業日のため2/18からとなります

◆SNSプレゼントキャンペーン

実施期間：2026年2月17日(火)～3月19日(木)

公式アカウントのフォローの上、指定のハッシュタグ「#資生堂パーラーと私」と、資生堂パーラーに関する写真とコメント(またはコメントのみ)とともにご投稿いただくと、アクリルキーホルダーをプレゼントいたします。

〈投稿方法およびプレゼント内容〉

・指定のハッシュタグ+写真+コメント：抽選で30名さまにアクリルキーホルダーとおすすめ商品

・指定のハッシュタグ+コメント ：抽選で30名さまにアクリルキーホルダー

※詳細は、資生堂パーラー公式Xの2月17日の投稿をご覧ください。

*写真はイメージです。商品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2026年1月28日時点のものです。予告なく内容等を変更する場合がございます。

【資生堂パーラー お客さま窓口】

住所：東京都中央区銀座8-8-3

電話番号：0120-4710-04

受付時間：月～土曜日 10：00～17：00（祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/shiseido_parlour/

X：https://twitter.com/shiseidoparlour

Facebook： https://www.facebook.com/shiseidoparlour

note：https://note.com/shiseido_parlour/