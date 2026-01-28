「World Cancer Dayオンラインフィットネスフェス」開催のお知らせ

株式会社ルネサンス

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長執行役員：望月 美佐緒、以下「当社」）は、2026年2月4日（水）の「世界対がんデー／ワールドキャンサーデー」に合わせ、がんを経験するすべての方に向け、フィットネスを通じて応援するイベント「World Cancer Dayオンラインフィットネスフェス」を開催いたします。本イベントは、当社が提供するオンラインレッスンサービス「RENAISSANCE Online Livestream（以下「ROL」）」にて実施し、ご自宅や外出先など、お好きな場所からご参加いただけます。

なお、本イベントは大阪府の後援を受けて開催します。

■「World Cancer Dayオンラインフィットネスフェス」の開催目的・背景

現在、日本では「2人に1人が一生のうちにがんを経験する」と言われており、がんとの共生は患者本人だけでなく家族、医療機関、地域、そして企業を含めた社会全体で取り組むべき重要なテーマです。そのため当社は、患者さんを支えるご家族・支援を必要とする人々の日々の生活を支え、世話をするケアギバーの方々にも、運動を通じた心身のリフレッシュの時間を提供したいと考えています。

今回のイベントでは、気軽に参加できるオンラインフィットネスを通して、QOL（生活の質）の向上、心身のリラックス、運動習慣の形成をサポートすることを目的としています。

■「World Cancer Dayオンラインフィットネスフェス」イベント概要

・期間：2026年２月４日（水）～７日（土）

・開催方法：ROLを通じたオンライン配信

・クラス：

・定員： 980名/１クラス

・参加費：無料

（イベント参加にはROLの登録が必要です。

ROLのアカウントをお持ちでない方は初期会員登録をお願いします。）

■当社のがん患者支援について

当社は、疾病予防だけでなく、がんをはじめとする病と共に生きる方々の治療前・中・後におけるQOLの維持・向上を支援しております。がんによる身体機能の低下や、手術など治療の過程で起こる身体の不調改善には、継続的なリハビリが必要となる一方で、充分にリハビリサービスが行き届いていない現状があります※。

当社は、2019年６月に大阪国際がんセンター敷地内にある患者交流棟に「がん特化型運動施設 ルネサンス運動支援センター」を開設し、運動を通じてがん患者の方々のQOLの向上に取り組んでおります。また、がんと身体運動に関する知識を持った「大阪国際がんセンター認定がん専門運動指導士」が、オンラインでの個別指導やグループ指導を展開しています。

※ 出典：国立がん研究センターがん情報サービス

■がん特化型運動施設ルネサンス運動支援センターについて

大阪国際がんセンター患者交流棟に開設している「がん特化型運動施設ルネサンス運動支援センター」は、がん経験者を対象とした運動セミナーを定期的にて開催しています。

■会社概要

株式会社ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案します」という企業理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ施設など296施設(2025年９月末現 在)を運営しています。また、企業や健康保険組合の健康づくり支援や全国の自治体の介護予防事業の受託、オンライン事業、ホームフィットネス事業、海外市場へ向けた取組など、長期ビジョンである「人生100年時代を豊かにする健康のソリューションカンパニー」を目指し、健康分野におけるサービスを多岐にわたって展開しています。

株式会社ルネサンス

本社所在地：〒130‑0026 東京都墨田区両国２‑10‑14 両国シティコア

代表者：代表取締役社長執行役員 最高健康責任者 望月 美佐緒

設立：1982年８月13日

