軽さと収納力を兼ね備えたソフトラゲージ「ace. ロックペイントSS」に、シックな新色ネイビー＆ダークグリーンが登場

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下 宏明）は、バッグ＆ラゲージブランド「ace.」（エース）より、軽さと収納力を兼ね備えたソフトラゲージシリーズ「ロックペイントSS」に、シックな新色ネイビーおよびダークグリーンを追加。

直営店、公式オンラインストアならびに全国の主要百貨店・専門店にて、2026年1月28日（水）より順次販売を開始しました。

【商品紹介】

「ロックペイントSS」は、軽さと高い収納力を備えたシンプルデザインのソフトラゲージシリーズです。布製ならではの軽量性や収納利便性を備えたソフトラゲージは、移動時の扱いやすさを重視する方に支持されています。

2026年春夏シーズンでは、機内持込サイズ（No.35701）と預け入れサイズ（No.35702）に、落ち着いた印象のネイビーとダークグリーンを新たにラインアップ。旅のスタイルやシーンを選ばず使いやすい、シックなカラー展開となっています。

【機能紹介】

※機能カットは定番カラーで撮影しています

素材

ポリエステル840dn2トーンオックス。軽量かつ丈夫な素材で、耐久性と軽量性を両立しました。

TSロック

施錠したまま預けることができるTravel Sentry(R) 認可ロックを搭載。キーを必要としない3ケタのダイヤル式です。

プルドライブハンドル

手になじみ、力が伝わりやすいデザイン。身長や持ち方に合わせて多段階調整が可能です。

キャスター

自由な走行・旋回を可能にする4輪自在キャスターを採用しています。

フロントポケット

細々とした荷物の出し入れに便利な、大きなフロントポケットを備えます。

フロントポケット内には、ペンや手帳、ガイドブックなどの様々なツールを分類・収納することができるオーガナイザーポケットを配置しました。

内装デザイン

奥行きを活かした広々としたメインスペースを備え、ふた側には小物類を整理しやすい大型ポケットを配置。

中身が確認しやすいメッシュポケットや荷物を固定するベルトに加え、機内持込サイズ（No.35701）には、移動中に開けても衣類が人目に触れにくい目隠しフラップを備えています。

【商品詳細】

ブランド：ace.

モデル：ロックペイントSS

素材：ポリエステル

カラー：ブラック、ネイビー、ダークグリーン（ネイビーとダークグリーンはNo.35701・35702のみ展開）

形状／品番／サイズ（H×W×D）／重量／容量／税込価格：

機内持込／35701／54×37×23cm／2.3kg／31L／19,800円

預け入れ／35702／63×45×27cm／2.8kg／58L／22,000円

預け入れ／35703／73×53×31cm／3.1kg／91L／24,200円

預け入れ／35704／79×53×31cm／3.3kg／99L／26,400円

エースオンラインストア商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c40601/

【ace.（エース）とは】

1940年創業の日本のバッグメーカー『エース株式会社』が手掛けるバッグ＆ラゲージブランド。

「すべての移動を旅と捉え、その移動を快適にする最適なカタチを提供する」ことをコンセプトに、トラベルからカジュアル、ビジネスまで幅広い種類のバッグを提供。

日本含むアジアマーケット中心に展開中。

ブランドサイト：https://www.ace-dot.com/

エースオンラインストア：https://store.ace.jp/shop/