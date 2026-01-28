クラウド勤怠管理システム「RecoRu(レコル)」がITreview Grid Award 2026 Winterで「Leader」を7期連続受賞

中央システム株式会社

中央システム株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：本間 匡、以下中央システム）クラウド勤怠管理システム「RecoRu(レコル)」がITreview Grid Award 2026 Winterで最高位の「Leader」を7期連続受賞したことをお知らせいたします。また、勤怠管理システム部門において、満足度No.1を獲得したほか、「機能への満足度」「使いやすさ」「価格への満足度」「導入のしやすさ（※中堅企業部門）」「管理のしやすさ（※中小企業部門）」「サポート品質（※中小企業部門）」でもNo.1を獲得しています。

レコルのレビュー一覧はこちらをご覧ください。

https://www.itreview.jp/products/recoru/reviews

ITreview Grid Awardとは

アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

1月に発表された「ITreview Grid Award 2026 winter」では、ITreviewに集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。

ITreviewのLeaderは、既に多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号とされております。



・「勤怠管理システム」部門はこちら

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/attendance-management.html

・勤怠管理システム「レコル」の受賞カテゴリー

勤怠管理システム：https://www.itreview.jp/categories/attendance-management

月額ひとり100円のクラウド勤怠管理システム「RecoRu(レコル)」

レコルは導入のしやすさと使いやすさを追求したクラウド勤怠管理システムです。初期設定なしでも使い始めることができるため、初めてシステムを導入する場合でも操作を覚えながら設定を進めることができます。そのため、どこよりも簡単に導入でき、毎日の使いやすさと充実した機能により、勤怠管理における「作業の効率化」「管理コスト削減」を実現します。

利用料金は月額ひとり100円で、有休管理機能や申請機能、36協定における残業時間の管理ができる勤怠分析機能など、全ての機能が追加料金なしで利用可能です。

また、2025年2月に「給与計算オプション」をリリースいたしました。勤怠管理から給与計算、Web給与明細、年末調整を1つのシステムで完結できます。勤怠管理＋給与計算プランの利用料金は月額ひとり300円となります。

製品ホームページ https://www.recoru.in/

給与計算オプション https://www.recoru.in/lp/payroll-calculation/

中央システム株式会社について

中央システム株式会社は、1981年の創業以来、時代の変化に対応する技術力で幅広い業種のお客様にシステム設計、開発を中心としたITサービスを提供。「お客様を業界No.1にするITソリューション」をミッションに掲げクラウド領域も含めた総合的なITソリューションをスピーディーかつタイムリーにご提供します。

https://www.chuosystem.co.jp