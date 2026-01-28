【にぎり長次郎】ひな祭り限定のちらし寿司を販売！1/28～予約受付開始します

SRSホールディングス株式会社

株式会社フーズネット（本社・大阪府大阪市、代表取締役社長・加藤誠）が運営する「活⿂廻転寿司にぎり長次郎」 「廻転寿司CHOJIRO京都」は、2026年３月1日（日）から3月３日（火）まで、ひな祭り限定ちらし寿司を販売いたします。女の子の健やかな成長を祈る節句。華やかな祝いのお席を彩ります。「活⿂廻転寿司にぎり長次郎」 「廻転寿司CHOJIRO京都」各店舗では2026年1月28日（水）より、長次郎お持ち帰り注文サイトでは受け取り日の28日前より、ひな祭り商品の予約受付を開始いたします。ひな祭りには、縁起の良い山海の幸を彩り良くちらした「にぎり長次郎のひな祭り限定ちらし寿司」で楽しく女の子の成長と幸せを願いましょう。

また、節分「丸かぶり」商品についてもご好評をいただいております。どちらもお引渡しの日の前日までにご予約いただくと5％OFFとなり大変お得ですので、お早めにご予約ください。

・にぎり長次郎「ひな祭り限定ちらし寿司」を販売！

・まだ間に合う！節分「丸かぶり」大好評ご予約受付中！

・お持ち帰りのご予約は長次郎アプリでお得に便利に

ひな祭りって何？

ひな祭りは「女の子の健やかな成長と幸せを願う行事」です。またひな祭りは、「桃の節句」とも呼ばれています。これは桃の花のようにいつまでも若く美しくいられるようにとの願いがこめられているそうです。

お祝いの仕方は？

ひな祭りでは、ちらし寿司や蛤のお吸い物を食べてお祝いをするのが一般的です。ちらし寿司は様々な具材を混ぜ合わせて作りますが、これには将来食べるものに困りませんようにという願いが込められています。長寿祈願の「海老」、見通しの良い人生を願う「れんこん」など、縁起の良い山海の幸を彩り良くちらします。ひな祭りには、ちらし寿司を用意して楽しく女の子の成長と幸せを願いましょう。

「ひな二段ちらし」（数量限定）1,980円（税込）「ひなロール」1,250円（税込）

【ひな祭り限定商品】

・「ひな二段ちらし」（数量限定）1,980円（税込）

・「ひなロール」 1,250円（税込）

【ひな祭り定番商品】

・「春の彩ちらし」（2～3人前）2,580円（税込）

・「江戸前ちらし」 2,280円（税込）

・「北海ちらし」 2,380円（税込）

・「海鮮ちらし」 1,980円（税込）

【お引渡し日】2026年3月1日（日）から3日（火）

※ひな祭り商品はお持ち帰り商品です。

※食材に限りがあり、なくなり次第終了いたします。ご了承ください。

【ご予約方法】

「活⿂廻転寿司にぎり長次郎」 「廻転寿司CHOJIRO京都」各店舗では2026年1月28日（水）より、長次郎お持ち帰り注文サイトでは受け取り日の28日前より、ひな祭り商品のご予約を承ります。

まだ間に合う！節分「丸かぶり」大好評ご予約受付中！

長次郎お持ち帰り注文はこちら :https://takeout.chojiro.jp/top※Web注文は、受取日28日前からご注文いただけます。店舗一覧はこちら :https://www.chojiro.jp/shop/

いよいよ節分「丸かぶり」の時季が間近になりました。

にぎり長次郎の巻き寿司を丸かぶりして、福を巻き込みましょう。

お引渡しの日の前日までにご予約いただくと5％OFFに！

【節分限定商品】

・「福寿巻」 1,980円（税込）

・「本まぐろ贅沢恵方巻」 2,980円（税込）

・「節分にぎり盛り合わせ」（20貫2～3人前） 特別価格 3,800円（税込）

・「ミニかぶり」 1,500円（税込）

【節分定番商品】

・「長次郎巻」 1,580円（税込）

・「丸かぶり 上」 1,380円（税込）

・「丸かぶり 並」 780円（税込）

【お引渡し日】2026年2月1日（日）から2月3日（火）

※2月3日の店内飲食は休止とさせていただきます（CHOJIROを除く）。

※丸かぶりはお持ち帰り商品です。

※食材に限りがあり、なくなり次第終了いたします。ご了承ください。

【ご予約方法】

長次郎お持ち帰り注文からのご予約、または「活⿂廻転寿司にぎり長次郎」 「廻転寿司CHOJIRO京都」各店舗にてご予約を承ります。

お持ち帰りのご予約は長次郎アプリでお得に便利に

長次郎お持ち帰り注文はこちら :https://takeout.chojiro.jp/top店舗一覧はこちら :https://www.chojiro.jp/shop/にぎり長次郎をお得にご利用できる、公式アプリを配信しています。

会員登録をしていただきますと、お得なクーポンが配信されます。お誕生日を登録するとお誕生日当日にバースデークーポンが配信されます。

また、来店の度にスタンプを貯められ、５個貯めると特別なクーポンを手に入れることができます。他にもお得な情報やキャンペーンが配信されます。

iOS版 :https://x.gd/ddZy0Android版 :https://x.gd/nuWmz

長次郎アプリからもご利用いただける長次郎お持ち帰り注文が便利です。

お寿司のお持ち帰りをネットで予約できます。また、事前決済となるので受取日当日は商品を受け取るだけです。

ネット予約でも、受取日前日までの注文なら早割5%OFFは適用されますので、予約でお得にお持ち帰りをご利用いただけます。

※決済方法は、クレジットカードまたはPayPayでのお支払いとなります。

「活⿂廻転寿司 にぎり長次郎」「廻転寿司CHOJIRO京都」について

長次郎お持ち帰り注文はこちら :https://takeout.chojiro.jp/top

にぎり長次郎は、廻転寿司店でありながらお客様の目の前で板前が寿司をにぎり、お客様とのふれあいを大切にしています。「活⿂廻転寿司にぎり長次郎」は郊外や住宅地に、姉妹店の「廻転寿司CHOJIRO京都」は主に商業施設や繁華街に立地し、セットメニューやお酒の品ぞろえなどを工夫することで、それぞれの地域でお客様に愛される店づくりを行っています。

にぎり長次郎は、「いけす」からあげた活きのいい⿂をさばいたり、寿司をにぎったりする時のあふれる躍動感と、活気がありながら落ち着いてお食事いただける店内空間にこだわり、季節ならではの味わいを楽しめる旬の⿂介や野菜を活かしたメニューを提供することで、お客様から「旨い」の一言がいただけるよう技を磨き続けている、本物志向のグルメ廻転寿司店です。

にぎり長次郎・CHOJIRO ブランドホームページ https://chojiro.com/

にぎり長次郎・CHOJIRO 公式X（旧Twitter） https://x.com/nigirichojiro

にぎり長次郎・CHOJIRO 公式Instagram https://www.instagram.com/nigirichojiro/

にぎり長次郎・CHOJIRO YouTube公式チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC_aF1aV9_W5wmVyA4t6XV2g

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。



企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/