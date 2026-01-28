角田光代さんの『ゆうべの食卓』（新潮文庫）1月28日（水）発売！　おなかも心も満たす絶品短編集！

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、『ゆうべの食卓』（角田光代著/新潮文庫）を本日2026年1月28日（水）に刊行いたします。2020年6月から約二年半、雑誌「オレンジページ」にて連載された本作。ストーリーを上下に分け、3か月同じ人物の話を書くという挑戦的な連載でした。”食卓” に焦点を当てて切り取ることで、どんなに平凡な日常も、かけがえのないものであると教えてくれる、心温まる短編集です。

家族も、恋人も、友だちも、永遠には続かないけれど、ともに食卓を囲んだ記憶はいつまでも色褪せない──。彼女との別れがきっかけでできたお弁当仲間、ひとり暮らし初心者の娘に伝授される母のグラタン、コンビニのおでんを分け合ったスイミングの帰り道、夫の前妻が残していったレシピブック。料理はお腹も心も満たしてくれる。大切な人とのかけがえのない時間を綴った心温まる短編集。

■著者紹介：角田光代（かくた・みつよ）

1967（昭和42）年神奈川県生れ。魚座。早稲田大学第一文学部卒業。1990（平成2）年「幸福な遊戯」で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。1996年『まどろむ夜のUFO』で野間文芸新人賞、2003年『空中庭園』で婦人公論文芸賞、2005年『対岸の彼女』で直木賞、2006年「ロック母」で川端康成文学賞、2007年『八日目の蝉』で中央公論文芸賞、2011年『ツリーハウス』で伊藤整文学賞、2012年『紙の月』で柴田錬三郎賞、『かなたの子』で泉鏡花文学賞、2014年『私のなかの彼女』で河合隼雄物語賞、2021（令和3）年『源氏物語』訳で読売文学賞、2025年『方舟を燃やす』で吉川英治文学賞を受賞。著書に『キッドナップ・ツアー』『くまちゃん』『笹の舟で海をわたる』『坂の途中の家』『タラント』他、エッセイなど多数。

■書籍データ

【タイトル】ゆうべの食卓

【著者名】角田光代

【発売日】1月28日

【造本】文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-105839-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/105839/