Soup Stock Tokyo大井町トラックス店が3月28日オープン

株式会社スープストックトーキョー

株式会社スープストックトーキョー（本社所在地：東京都目黒区、取締役社長：工藤萌）は、2026年3月28日に「Soup Stock Tokyo大井町トラックス店」をオープンいたします。

手軽なランチに、お買い物の合間に、帰宅前のお食事に。お客さまそれぞれの生活に寄り添い、心まであたたかくなるようなおもてなしをお届けしてまいります。

デザインコンセプトは、Relay point

車両基地が隣接する大井町トラックス。人々の日常を支える電車が集まる、どこか都会の奥深さを感じられるこの場所で、流れゆく日常を優しく照らし繋いでくれる中継地点、リレーポイントになりたいとイメージしました。

落ち着いた素材感のあるタイルをふんだんに採用し、柔らかい光が高低差のある天井と有機的なラインを引き立てます。どこか電車の客席を思わせるベンチのデザインで、席に座るとほっと一息つける雰囲気。日々の慌ただしい生活の中で、訪れる度スープとゆっくり向き合いながら、ふとリラックスした自分を取り戻せるような場所になれることを願っています。

大井町の皆さまへご挨拶

大井町の皆さま、はじめましてSoup Stock Tokyoです。

駅を降り立ちこの町を歩くと、長年親しまれてきた横丁のあたたかい風景と、新しく立ち並ぶビル群の現代的な活気が、心地よく交差しているのを感じます。

私たちは、そんな活気と未来への期待に満ちたこの町で、立ち止まり、ほっと一息つけるあたたかな拠点を提供したい。

そして、お客さまの日常に寄り添う「ぬくもりの待合空間」でありたいと願っています。

朝は、お仕事や旅に向かう方へ「いってらっしゃい」と気持ちの良い一日を願って。

一日の終わりには、ほっと一息つく方々へ「お帰りなさい」と温もりを込めて。

誰にでも良い日もあればそうでない日もあります。

お客さまの晴れの日も、雨の日も、どんな一日にも寄り添ったおもてなしができるよう、心を尽くしてまいります。

私たちがこの街を行き交う皆さまにとって、一日の始まりと終わりを共に分かち合える、優しくあたたかな待合空間となりますように。

皆さまに末永く愛されるお店を目指し、スタッフ一同お客さまのご来店を心よりお待ちしております。

≪店舗概要≫

Soup Stock Tokyo 大井町トラックス店

オープン日：2026年3月28日

営業時間：10：00～21：00

休業日：館に準ずる

サービス：店内飲食、テイクアウト、モバイルオーダー、デリバリー

設備：完全禁煙、電源席あり

株式会社スープストックトーキョーについて

首都圏を中心に全国60店舗以上を展開する食べるスープの専門店「Soup Stock Tokyo」、冷凍スープの専門店「家で食べるスープストックトーキョー」や大人も子どももわくわくするファミリーレストラン「100 本のスプーン」など、個性と誠実さを大切にする食のブランドを複数経営しています。企業理念である「世の中の体温をあげる」を軸に事業運営を行っています。

・会社名 株式会社スープストックトーキョー

・代表者 取締役社長 工藤萌

・所在地 東京都目黒区中目黒1-10-23 シティホームズ中目黒203

・公式HP： https://www.soup-stock-tokyo.co.jp/