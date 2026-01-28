今年はネコのいたずら心をレコードやヘッドフォンで表現したアイテムが登場！Cat′s ISSUE×Afternoon Teaのコラボレーション第12弾

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、ネコ好きクリエイターとともにネコへの偏愛を発信する『Cat’s ISSUE(キャッツイシュー)』とコラボレーションしたプロジェクト「Cat’s NapTime produced by Cat’s ISSUE」の第12弾アイテムを、2月18日(水)よりアフタヌーンティー・リビング一部店舗※、および公式オンラインストアにて発売いたします。

ネコのいたずら心と、レコードの溝をなぞる動きが相性よく結びついて生まれたテーマ「Cat's Nap Time RECORDS」は、レコードやヘッドフォンなど、思い思いに音楽をたのしむネコたちが勢ぞろいします。また、Instagram企画にてモデルネコを大募集し、応募総数約700匹の中から選ばれた9匹のネコたちが、コラボレーションアイテムへ登場します。さらに、本コラボレーションを記念し、アトレ恵比寿本館4階フォンテーヌ広場にて、「モデルネコ」応募約700匹の中から選出された120匹のネコたちが登場する、特別展示イベントを開催します。個性あふれるネコたちの魅力とともに、音楽の世界をぜひお楽しみください。

※商品展開は店舗により異なる場合がございます

詳しくはこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-catsnaptime/

■商品一覧

ティーコージー \3,080、マグカップ \2,200コースターセット \1,760

ダイカットクッション 各\3,520アクリルチャーム 各\660

クッキー缶 \2,376、TEA缶 各\972アートボード \3,300、プレート \2,420

シームレスボトル \3,740、TEA缶 \972プレート \2,420、マグカップ \2,200、ステンレスマグ \3,080

コインケース \990、ボールペン \660、レコードキーホルダー 各\1,320※公式オンラインストアでの取り扱いなしオルゴール \7,700

ミニミラー \770、ステッカー 各\330小物入れ \3,850、レコードキーホルダー \1,320

クッション \3,300※公式オンラインストア限定ショッピングバッグM \2,200、ジャバラポーチ\2,860、ジャカードミニタオル \880

プリントTシャツ 各\5,500※一部店舗および公式オンラインストア限定メッセージカード 各\660

ショッピングバッグM \2,200、リール付きパスケース \2,640クリアファイル3枚セット \880

スマホグリップ 各\1,760ミニタオル \880、ハンカチ \1,540

※価格は全て税込み

■120匹のネコたちが大集合！特別展示イベント

2月18日(水)より、アトレ恵比寿にて「モデルネコ」応募約700匹の中から厳選された120匹のネコたちが登場する、特別展示イベントを期間限定で開催します。

【開催場所】

アトレ恵比寿 本館4階 フォンテーヌ広場

【開催期間】

2026年2月18日(水)～2月26日(木)

■Cat’s ISSUEについて

Cat’s ISSUEは、ネコ好きクリエイターと共にネコへの「偏愛」を発信するプロジェクトとして発足。これまで、溢れるネコへの愛情を抑えきれないクリエイターたちと共に様々なネコ企画を展開し、それぞれの過剰なネコ愛を爆発させ表現して来ました。

2025年には12周年を迎え「ネコ」だけでなく、ネコと共に暮らす人を軸に、ネコとの暮らしをもっと面白く、もっと心地よくするコトやモノを計画中！ 2026年2月21、22、23日の3連休に、ネコ好きが集うクリエイティブなイベント〈THE Cat’s ISSUE FES〉を開催。

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)