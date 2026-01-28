ハワイ発のフレンチビストロ『natuRe tokyo』で「苺×薪⽕」をテーマにした期間限定バレンタインコースの予約受付を開始

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業や公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊地大輔）が運営する「natuRe tokyo(ナチュール トウキョウ)」は、2月1日（日）～14日（土）の期間限定で「バレンタインコース」を提供いたします。

natuRe tokyoから、年に一度のバレンタインをお祝いするスペシャルコースがお目見え。旬の紅ほっぺを主役に、季節食材をふんだんに取り入れた目にも⾆にもおいしいメニューがラインアップ。ソムリエ監修のワインペアリングとともに、大切な方と幸せな時間をシェアしませんか。

■Valentine's Day menu

Valentine's Special Amuse

柑橘とマスカルポーネのカプレーゼ

熟成マグロのアヒポケ スパイスショコラ

鶏レバーとショコラニブ エクレア

ショコラニブを合わせたエクレアや、スパイスショコラを効かせたタルタルなど、バレンタインらしい一口アミューズを盛り合わせに。

Valentine's Special Poisson

蕪と鮑のプレゼ

薪焼きした鮑と蕪をメインに、土台のリゾットには蕪の茎と鮑の肝を用いたソースを使用。食材を余すことなく丸ごと使い切ったサステナブルな一⽫。仕上げのスモーキーな演出にもご注目ください。

Valentine's Special Desert

カカオと苺のミルフィーユ

薪⽕で軽く香りづけしたザクザクのパイ生地に、カカオを効かせたクリームと⽢酸っぱい苺を重ねたミルフィーユ。ほのかな薪の香りがプラスされ、大人な味わいに。

■natuRe tokyo Valentine's special Dinner 10,000円（税込）

●Amuse

・柑橘とマスカルポーネのカプレーゼ カカオのチュイール

・熟成マグロのアヒポケ スパイスショコラ

・鶏レバーとショコラニブ エクレア

●Cold Appetizer

・紅ほっぺとブッラータチーズ、鴨ハムのサラダ仕立て

●Vegetable

・季節野菜の薪焼き

●Poisson

・春蕪と鮑のブレゼ 仕上げのスモーク

●Viande

・⿊⽑和牛サーロインの薪⽕グリル

●Dessert（薪⽕仕上げ）

・カカオと苺のミルフィーユ 薪⽕の余韻

■natuRe tokyo Valentine's special Lunch 7,500円(税込)

●Amuse

・アイランドカプレーゼ

・鶏レバーとショコラニブ グジェール

・マグロタルタル チュイル

●Cold

・紅ほっぺとブッラータチーズ、鴨ハムのサラダ仕立て

●Vege

・季節野菜の薪焼き

●Viande

・鴨の薪焼き 熟成アイオリ

（＋1,000円で和牛サーロインに変更可）

●Dessert（薪⽕仕上げ）

・カカオと苺のミルフィーユ 薪⽕の余韻

■natuRe tokyoについて

レストランの繊細さとビストロの気軽さを併せ持つ、公園の中にある自然豊かな一軒家レストラン。ランチはご家族や気の知れた友人と気ままに楽しめる薪⽕調理を活かした御膳などをラインナップ、ディナーは枠にはまらないビストロ料理をカジュアルにお楽しみいただけます。1階にはシェフが目の前で調理するシェフズカウンターや、心地よい喧騒の中で賑やかに楽しめるダイニングテーブル。２階にはテーブル席やBARカウンター、カーテンで区切られたプライベートな個室も。料理は国内外の星付き店で腕を磨き、natuRe waikiki のエグゼクティブシェフを務める小川 苗が監修したビストロメニューをご用意します。

■natuRe tokyo Creative Director 小川 苗（Nae Ogawa）プロフィール

1992年、東京都生まれ。服部栄養専門学校を卒業後、南青山のレストラン「NARISAWA」に就職。21歳で渡米し、ニューヨーク、パリの星付きレストランでの経験を経て、2017年より「PARIS.HAWAII」にてスーシェフに就任。RED U-35 2019ではGOLD EGGおよび岸朝子賞と滝久雄賞を受賞。

■natuRe waikiki（ナチュール ワイキキ）について

natuRe waikikiは、歴史指定建造物を改装したヒストリックな空間で、ハワイならではのアイランドフレンチをお楽しみいただけるファインダイニングです。臨場感たっぷりに調理風景を眺められるシェフズカウンターと、より気軽にお楽しみいただけるバーエリアを併設。ハワイの豊かな“AINA”（＝大地）に育まれた良質かつ環境に配慮された食材を、フレンチの伝統技法で調理し、驚きと喜びに満ちた料理でゲストをお迎えします。

＜HP＞https://www.naturewaikiki.com(https://www.naturewaikiki.com)

■店舗情報

・店舗名：natuRe tokyo （ナチュール トウキョウ）

・住所：東京都新宿区霞ヶ丘町5-7 E棟

・電話番号：03-5860-5288

・営業時間：営業時間 ：11:00～23:00 (LO 22:30)

[ランチ]11:00～15:00 (LO 14:30)

[カフェ]15:00～17:00 (LO 16:30)

[ディナー]17:00～23:00 (LO 22:30)

・定休日：不定休

＜HP＞https://nature-tokyo.zetton.co.jp

＜予約URL＞https://www.tablecheck.com/shops/nature-tokyo/reserve

＜Instagram＞https://www.instagram.com/nature.tokyo

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「店づくりは、人づくり 店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、人気のハワイアン・カフェ＆ダイニング「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜本部所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/