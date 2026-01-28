柔軟剤『ソフラン プレミアム消臭』改良新発売

ライオン株式会社

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、抗菌力を高め、進化した（※1）劇的抗菌（※2）で、「密着干し・部屋干し・夜干し」でもずーっと（※3）ニオわせない（※4）衣料用柔軟仕上げ剤『ソフラン プレミアム消臭』を2026年3月11日(水)から全国にて改良新発売いたします。

（※1）当社従来品比較

（※2）すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。

（※3）干しているときから使うときまで

（※4）すべてのニオイを抑えるわけではありません。

・『ソフラン プレミアム消臭』 改良新発売

・進化した（※1）劇的抗菌（※2）で、生乾きが気になる「密着干し・部屋干し・夜干し」でもずーっと（※3）ニオわせない（※4）！

１．発売の狙い

生活者の衣類に関するニオイ悩みを調査したところ、「生乾きのニオイ」が63％と最も高い悩みであることがわかりました（※5）。この「生乾きのニオイ」については、「密着干し・部屋干し・夜干し」をした衣類でニオイが気になると回答した人が8割以上に達し、多くの生活者が悩みを抱えています（※6）。

こうした「生乾きのニオイ」悩みを解決するため、抗菌力を高め、進化した（※1）劇的抗菌（※2）で、「部屋干し・密着干し・夜干し」で洗濯した衣類でもずーっと（※3）ニオわせない（※4）柔軟剤『ソフラン プレミアム消臭』を改良新発売いたします。

（※5）n=7,885、WEB調査（2025年3月）、当社調べ

（※6）n=1,000、WEB調査（2024年12月）、当社調べ

２．発売日・地域 2026年3月11日（水） 全国

３．商品名・容量・価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39983/table/242_1_c5b726d9fceec1d57e2c63a0ec256ebc.jpg?v=202601281221 ]

４．商品特長

（１）抗菌力アップで劇的抗菌（※2）がさらに進化（※1）。生乾きが気になる「密着干し・部屋干し・夜干し」でもずーっと（※3）ニオわせない（※4）

極小消臭成分と抗菌成分が繊維に吸着。抗菌力を高め、生乾きが気になる洗濯物もニオわせません（※4）。

（２）衣類についた汗臭・体臭・加齢臭・靴下臭も防ぐ

（３）「速乾効果」（※7）で、部屋干し時にも早く乾く

（※7）柔軟剤未使用時との比較（部屋干し条件下）

（４）「静電気防止効果」で、花粉付着も防ぐ

（５）衣類のタバコのニオイ付着を防ぐ

（６）植物生まれの柔軟成分が、繊維の１本１本まで柔らかく仕上げる（赤ちゃんの衣類にも使える）

（７）天然アロマオイル配合

（８）強すぎず甘くない、ナチュラルな香りが続く3つのラインアップ

フローラルアロマの香り｜ベリーやピーチなどの明るいレッドフルーツをアクセントにした、フローラルブーケの華やかな香り

アロマソープの香り｜ベビーパウダーのような甘い香りに、ラベンダーやピンクペッパーをブレンドした、清潔感のある「せっけん」の香り

フレッシュグリーンアロマの香り｜ジャスミンなどフレッシュ感のある香りに、グリーンアップルやリーフィグリーンなどを盛り込んだ、さわやかな香り

■フローラルアロマの香り■アロマソープの香り■フレッシュグリーンアロマの香り

（９）環境に配慮した本体容器

本体ボトルは、環境に配慮し、ボトルの約60%に再生プラスチックを使用しています。

『ソフラン プレミアム消臭』ブランドサイト

https://soflan.lion.co.jp/soflan/