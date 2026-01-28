人気お笑いコンビ「ママタルト」がゲスト審査員に登場！ “旅行・おでかけ”をテーマにした特別賞も新設 「夫が社長」妻のつぶやき川柳 2026　募集開始

エヌエヌ生命保険株式会社

生命保険を通じて日本の中小企業を応援するエヌエヌ生命保険株式会社（代表取締役社長：マリウス・ポペスク、本社：東京都渋谷区、以下「エヌエヌ生命」）が運営する「経営者の妻のための情報サイト つぐのわ」（以下「つぐのわ」）は、2026年1月28日（水）より2026年3月31日（火）の期間、「夫が社長」妻のつぶやき川柳を募集します。

つぐのわは、経営者の妻が突然の事業承継に備えるために役立つ情報を発信しています。自営業を含む中小企業経営者の妻の方々にお話を伺うなかで、同じ境遇や立場の人と知り合い、話し、悩みを打ち明ける機会が少ない実情を知りました。そこで、経営者の妻の方が気持ちを共有したり、経営者の妻の方を応援したりする場をつくりたいという思いから、2022年に開始したのが「夫が社長」妻のつぶやき川柳です。過去3回の開催では、経営者の妻の視点で日常のエピソードを詠んだ句を中心に総計6,000点近い作品をご応募いただきました。

特別賞その１：ゲスト審査員「ママタルト」が“推し川柳”を選定！

2026年のゲスト審査員として、人気お笑いコンビ「ママタルト」のお二人をお迎えします。ボケを担当する大鶴肥満氏のご実家は、過去に惣菜店を営んでおり、幼少期の思い出を振り返りながら、応募作品から心に刺さった一句を“推し川柳”として選定いただきます。さらに、2026年7月頃にママタルトの公式YouTubeチャンネルで「夫が社長」妻のつぶやき川柳と受賞作品に関する期間限定コンテンツを公開予定です※。

※実施内容は予告なく変更になる場合があります。

特別賞その２：経営者の妻の「旅行・おでかけ」にまつわるエピソード川柳を募集！

つぐのわが中小企業経営者の妻618名を対象に、2024年8月に実施した調査によると、最も興味・関心があることの1位は「旅行・おでかけ」という回答でした。また、これまで3回にわたる開催においても、「定年後に念願の夫婦旅に行きたい」や「旅先で急遽テレワーク。本当はゆっくりしてほしい！」など、経営者家族ならではの旅行エピソードやその思いを詠んだ川柳が数多く寄せられています。そこで2026年は、「旅行・おでかけ」をテーマとした特別賞を設け、作品を募集します。「家族との思い出」はもちろん、「いつか行きたい夢の旅」など、自由な発想でご応募ください。

ご応募いただいた作品の中から、「最優秀賞」（1点）のほか、優秀賞として「審査委員長賞」、「つぐのわ賞」、「女性社長のココトモひろば賞※」（各1点）、特別賞「ママタルトの“推し川柳”賞」（1点）、特別賞「旅行・おでかけ川柳賞」（1点）、「奨励賞」（5点）、「中小企業応援賞」（５点）、「佳作」（15点）の計31点を選出します。受賞作品は「『夫が社長』妻のつぶやき川柳2026」特設サイト（https://www.nnlife.co.jp/wife-succession/senryu2026/(https://www.nnlife.co.jp/wife-succession/senryu2026/)）で2026年7月上旬に発表し、受賞者に賞品を贈呈します。

※「女性社長のココトモひろば」（https://kokotomohiroba.com(https://kokotomohiroba.com)）は、夫やご家族の逝去により、突然、事業を継ぐことになった女性経営者のためのコミュニティサイトです。

■ 川柳の作品例

「AIに 負けず正確 妻チェック」「社長推し 心の中で うちわ振る」

（ご参考：前回受賞作品：https://www.nnlife.co.jp/wife-succession/senryu2025/(https://www.nnlife.co.jp/wife-succession/senryu2025/)）

■ 賞品

特別賞「ママタルトの“推し川柳”賞」（1点）

関東や関西の劇場の中から、ミュージカル・バレエ・能・歌舞伎・文楽などお好きな公演のペアチケットを選べる体験ギフトを贈呈します。

特別賞「旅行・おでかけ川柳賞」（1点）

全国規模の種類豊富な宿泊旅行、伝統の逸品、絶品グルメなどから、お好みで選べるカタログギフトを贈呈します。

奨励賞（5点）

中小企業応援賞（5点）

フルプロ農園「葉とらずりんごで作った信州りんごジュース4本・りんごバター2点・ざくざくドライりんご2点・りんごスパイスのセット」を贈呈します。

佳作（15点）

2026年で創業75周年の酒田米菓「国産のうるち米を100％使用した、オランダせんべい人気味4種類ギフトセット」を贈呈します。

※賞品の内容は予告なく変更になる場合があります。画像はすべてイメージです。

■ 募集概要

【応募方法】

特設サイト（https://www.nnlife.co.jp/wife-succession/senryu2026/(https://www.nnlife.co.jp/wife-succession/senryu2026/)）より、必要事項をご記入のうえご応募ください。応募期間中は何作品でも応募できます。

【スケジュール】

・応募期間： 2026年1月28日(水)～2026年3月31日(火)まで

・受賞者発表： 2026年7月上旬（※特設サイトで受賞作品を発表します）

【応募資格】

どなたでも応募可。

経営者の妻はもちろん、ご家族、ご友人、従業員、夫の事業を承継した妻の方など、さまざまな立場の方からのご参加をお待ちしています。

【審査員】

・川柳作家 やすみりえ 氏

大学卒業後、本格的に川柳の道へ。抒情的川柳を提唱し、恋を詠んだ作品が幅広い世代から支持を得て現在に至る。多数の公募川柳の選者・監修をつとめるかたわら、各地でワークショップを開催するなど川柳の魅力を様々なメディアで発信。テレビ・ラジオ出演も多数。句集に「召しませ、川柳」（新葉館出版）、監修・共著「俳句・川柳・短歌の教科書」（つちや書店）など多数。全日本川柳協会会員。日本文藝家協会会員。令和3年度文化庁長官表彰。

・伊勢田 篤史 氏（「経営者の妻のための情報サイト つぐのわ」監修）

一般社団法人 緊急事業承継監査協会 代表理事。弁護士・公認会計士。2014年弁護士登録。弁護士・公認会計士の枠にとらわれずに、相続や事業承継分野で活動中。亡くなった方から残された方への「想い」を継ぐことを目指し、「終活弁護士」として活躍している。近著に、「社長が突然死んだら？ 緊急事業承継ガイドブック」（税務経理協会）、「第２版 デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた＋隠しかた」（日本加除出版）。

・有限会社 古田商会 代表取締役 古田 千賀子 氏

（「女性社長のココトモひろば」 アドバイザー）

岐阜県岐阜市の長良川北部に位置する有限会社古田商会 代表取締役。1980年に夫が事務用品の販売会社「古田商会」を開業。当時より総務・経理全般の仕事を務める。2016年、夫の逝去により事業を承継。また2020年1月より、「女性社長のココトモひろば」アドバイザーとして、突然の事業承継に悩む女性経営者に寄り添う活動も続けている。

・2026年ゲスト審査員 お笑いコンビ「ママタルト」

大鶴肥満（おおつる・ひまん／1991年7月20日生まれ、東京都出身）と檜原洋平（ひわら・ようへい／1991年7月27日生まれ、大阪府出身）によるコンビ。大鶴氏の体格が生むインパクトと、檜原氏の言語センスが光る長尺ツッコミに定評がある。2016

年にコンビ結成、『M-1グランプリ2024・2025』では決勝に進出。

【応募規約】

- 応募する作品は自作で未発表の作品に限ります。また、生成AIの利用は不可とします。- 第三者の著作権およびその他の権利を侵害する作品は応募できません。- 応募作品の著作権（著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む）その他の知的財産権は、応募の時点でエヌエヌ生命に帰属し、応募者は、著作者人格権を行使しないものとします。- 応募者は、エヌエヌ生命が応募作品について、雅号（ペンネーム）とともに、エヌエヌ生命が運営する各種媒体（刊行物、ウェブサイト、コンテスト告知宣伝のためのSNS投稿など）で自由に使用することを、承諾するものとします。- 応募いただいた作品の変更・修正を行うことはできません。- 選考の過程や結果に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。- 受賞者には、2026年5月から6月頃に、応募時にご記入いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。その際、賞品発送先の入力に関するメールをお送りいたしますので、受け取れる設定をお願いいたします。初回の通知から1ヵ月以上経過しても連絡がとれない場合、賞品の授与は取り消されることがありますのでご注意ください。- 賞品の発送は国内のみとさせていただきます。- 賞品の換金および権利の譲渡はできません。- 受賞の連絡後であっても、第三者の著作権およびその他の権利を侵害するおそれのある作品については、受賞を無効とする場合があります。- 本コンテストは、応募者への事前の通知や承諾なく、中断、変更または終了することがあります。- 賞品はやむを得ない事情により内容を変更させていただく場合がございます。- 万一、作品について第三者と紛争が生じた場合、応募者ご自身の責任と費用負担によって解決するものとし、エヌエヌ生命は責任を負わないものとします。

【個人情報の取り扱いについて】

- 応募者から取得した個人情報は、本コンテストの受賞通知、賞品発送、本コンテストに関する問い合わせ対応に使用させていただきます。また、エヌエヌ生命のサービスに関する各種ご案内をお送りする場合がございます。- 個人情報保護方針は、エヌエヌ生命個人情報保護方針（プライバシー・ポリシー）に準じます。https://www.nnlife.co.jp/company/policies/privacy/(https://www.nnlife.co.jp/company/policies/privacy/)

■ 「経営者の妻のための情報サイト つぐのわ」 とは

エヌエヌ生命は、中小企業サポーターとして「家族を守り、支えるサービス」を提供しています。その活動のなかで、夫の急な逝去に伴って、妻が夫の事業を突然承継することになり、悩み苦しんでいる状況を知りました。そこで、現経営者の突然の経営離脱・相続発生時における事前準備を促すことで中小企業の円滑な事業承継を支援すべく、「つぐのわ」を運営しています。全国15,000名以上※の中小企業経営者の妻が登録しており、一般社団法人緊急事業承継監査協会の伊勢田 篤史氏（弁護士）監修のもと、現経営者の突然の経営離脱・相続発生時における事前準備を促すことで中小企業の円滑な事業承継を支援しています。（※2025年12月末現在）