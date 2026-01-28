【KFC史上最重量＆最濃厚】冬の定番「チーズにおぼれる」シリーズにクリ～ミ～なモッツァレラチーズの新商品が登場！「チーズにおぼれるフィレバーガー」2月4日(水)から数量限定で発売
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市)は、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を、2月4日(水)から数量限定で発売します。
「チーズにおぼれるフィレバーガー」イメージ
＜「チーズにおぼれるフィレバーガー」こだわりのポイント！＞
■KFC史上最重量・最濃厚の背徳グルメが今年も登場。
今年も、“チーズにおぼれる”シリーズが冬の定番として登場します。チーズラバーの皆さまからご好評いただいてきた、チーズソースをふんだんに使用した、KFC史上最重量・最濃厚※となる本シリーズ。今年は、従来の人気フレーバーに加え、フレッシュでミルキーな味わいが特長のモッツァレラチーズを使用した新商品が仲間入りします。
※重量は昨年販売時と同等です。
■シリーズ定番のチェダーチーズのバーガーに加えて、今年はモッツァレラチーズを使用したバーガーが新登場！
2つの個性で楽しめる「チーズにおぼれるフィレバーガー」。シリーズ登場初期から販売している「チーズにおぼれるフィレバーガー(チェダー入り)」は、今年から味わいが直感的に伝わる名称、「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)※」として登場します！ KFC自慢のやわらかくジューシーなチキンフィレと相性抜群のチェダーチーズソースを使用し、重量感と濃厚なコクを存分に味わえる“背徳グルメ”に仕上げました。とろ～りとあふれるチーズの存在感を、思う存分にご堪能いただけます。
さらに今年は、「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」が新登場。チーズラバーから支持の高いモッツァレラチーズを主役に、フレッシュでミルキーな口当たりとなめらかなクリーミー感を追求しました。モッツァレラと相性の良いバジルチーズソースを組み合わせることで、濃厚さはそのままに、バジルの香りが後味にふわっと広がる、軽やかで奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。
※原材料および内容量等の仕様変更はございません。
■たっぷりチーズを片手で楽しめるツイスターを今年も発売！
今年も「チーズにおぼれるツイスター」が数量限定で登場します！ 「カーネルクリスピー」に合わせてチーズの量とバランスを調整し、“チーズにおぼれる”シリーズならではの満足感を、手軽に楽しめる一品に仕上げました。ツイスターならではの食べやすさと、たっぷりチーズの背徳感を同時にお楽しみいただけます。
KFC史上最重量・最濃厚の“チーズにおぼれる”シリーズは数量限定です。この冬だけの特別な味わいを、ぜひお試しください。
＜商品開発担当者からのコメント＞
チーズラバーの皆さまに、今年も新たな“チーズにおぼれる”体験をお届けしたいという想いから、開発を行いました。
「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」は、モッツァレラチーズならではのまろやかな口当たりと、香り豊かなバジルチーズソースが特長です。“おぼれるほどのチーズの量”を実現するうえで、チーズソースの硬さや粘度の調整は非常に重要なポイントでした。バンズから溢れすぎず、バーガーとして一体感をもって楽しめるよう、何度もテストを重ねながら最適なバランスを追求しています。また、バジルチーズソースはモッツァレラチーズとの相性を考え、新たに開発しました。モッツァレラチーズの味わいや香りを引き立てるよう、バジルの風味や味わいのバランスにもこだわりました。チーズソースを2種に分けることで、口に運んだ瞬間はモッツァレラチーズのクリーミーさが広がり、後からバジルの香りが立ち上がる、二段階で楽しめる味わいを目指しています。
“チーズにおぼれる”シリーズは、それぞれ異なる個性をお楽しみいただけます。ぜひご自身のお気に入りを見つけてみてください！
【商品概要】※価格は税込です。
■商品名：
「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)」…540円
「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)セット」…950円
〔チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)、ポテト(S)、ドリンク(M)〕
「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)よくばりセット」…1,250円
〔チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕
「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」…540円
「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)セット」…950円
〔チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)、ポテト(S)、ドリンク(M)〕
「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)よくばりセット」…1,250円
〔チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕
左から「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)」「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」イメージ
「チーズにおぼれるツイスター」…430円
「チーズにおぼれるツイスターセット」…840円
〔チーズにおぼれるツイスター、ポテト(S)、ドリンク(M)〕
「チーズにおぼれるツイスターよくばりセット」…1,140円
〔チーズにおぼれるツイスター、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕
「チーズにおぼれるツイスター」イメージ
■発売日：2026年2月4日(水)
※数量限定、なくなり次第販売終了。
■販売店舗：全国のKFC店舗
※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。
※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。