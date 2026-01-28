【KFC史上最重量＆最濃厚】冬の定番「チーズにおぼれる」シリーズにクリ～ミ～なモッツァレラチーズの新商品が登場！「チーズにおぼれるフィレバーガー」2月4日(水)から数量限定で発売

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市)は、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、「チーズにおぼれるフィレバーガー」2種と「チーズにおぼれるツイスター」を、2月4日(水)から数量限定で発売します。

「チーズにおぼれるフィレバーガー」イメージ

＜「チーズにおぼれるフィレバーガー」こだわりのポイント！＞

■KFC史上最重量・最濃厚の背徳グルメが今年も登場。

今年も、“チーズにおぼれる”シリーズが冬の定番として登場します。チーズラバーの皆さまからご好評いただいてきた、チーズソースをふんだんに使用した、KFC史上最重量・最濃厚※となる本シリーズ。今年は、従来の人気フレーバーに加え、フレッシュでミルキーな味わいが特長のモッツァレラチーズを使用した新商品が仲間入りします。

※重量は昨年販売時と同等です。

■シリーズ定番のチェダーチーズのバーガーに加えて、今年はモッツァレラチーズを使用したバーガーが新登場！

2つの個性で楽しめる「チーズにおぼれるフィレバーガー」。シリーズ登場初期から販売している「チーズにおぼれるフィレバーガー(チェダー入り)」は、今年から味わいが直感的に伝わる名称、「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)※」として登場します！ KFC自慢のやわらかくジューシーなチキンフィレと相性抜群のチェダーチーズソースを使用し、重量感と濃厚なコクを存分に味わえる“背徳グルメ”に仕上げました。とろ～りとあふれるチーズの存在感を、思う存分にご堪能いただけます。

さらに今年は、「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」が新登場。チーズラバーから支持の高いモッツァレラチーズを主役に、フレッシュでミルキーな口当たりとなめらかなクリーミー感を追求しました。モッツァレラと相性の良いバジルチーズソースを組み合わせることで、濃厚さはそのままに、バジルの香りが後味にふわっと広がる、軽やかで奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

※原材料および内容量等の仕様変更はございません。

■たっぷりチーズを片手で楽しめるツイスターを今年も発売！

今年も「チーズにおぼれるツイスター」が数量限定で登場します！ 「カーネルクリスピー」に合わせてチーズの量とバランスを調整し、“チーズにおぼれる”シリーズならではの満足感を、手軽に楽しめる一品に仕上げました。ツイスターならではの食べやすさと、たっぷりチーズの背徳感を同時にお楽しみいただけます。

KFC史上最重量・最濃厚の“チーズにおぼれる”シリーズは数量限定です。この冬だけの特別な味わいを、ぜひお試しください。

＜商品開発担当者からのコメント＞

チーズラバーの皆さまに、今年も新たな“チーズにおぼれる”体験をお届けしたいという想いから、開発を行いました。

「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」は、モッツァレラチーズならではのまろやかな口当たりと、香り豊かなバジルチーズソースが特長です。“おぼれるほどのチーズの量”を実現するうえで、チーズソースの硬さや粘度の調整は非常に重要なポイントでした。バンズから溢れすぎず、バーガーとして一体感をもって楽しめるよう、何度もテストを重ねながら最適なバランスを追求しています。また、バジルチーズソースはモッツァレラチーズとの相性を考え、新たに開発しました。モッツァレラチーズの味わいや香りを引き立てるよう、バジルの風味や味わいのバランスにもこだわりました。チーズソースを2種に分けることで、口に運んだ瞬間はモッツァレラチーズのクリーミーさが広がり、後からバジルの香りが立ち上がる、二段階で楽しめる味わいを目指しています。

“チーズにおぼれる”シリーズは、それぞれ異なる個性をお楽しみいただけます。ぜひご自身のお気に入りを見つけてみてください！

【商品概要】※価格は税込です。

■商品名：

「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)」…540円

「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)セット」…950円

〔チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)よくばりセット」…1,250円

〔チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」…540円

「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)セット」…950円

〔チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)よくばりセット」…1,250円

〔チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

左から「チーズにおぼれるフィレバーガー(濃い濃いチェダー)」「チーズにおぼれるフィレバーガー(クリ～ミ～モッツァレラ)」イメージ

「チーズにおぼれるツイスター」…430円

「チーズにおぼれるツイスターセット」…840円

〔チーズにおぼれるツイスター、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「チーズにおぼれるツイスターよくばりセット」…1,140円

〔チーズにおぼれるツイスター、オリジナルチキン、ポテト(S)、ドリンク(M)〕

「チーズにおぼれるツイスター」イメージ

■発売日：2026年2月4日(水)

※数量限定、なくなり次第販売終了。

■販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がございます。