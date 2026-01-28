柔軟剤『ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック』新発売

ライオン株式会社

ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、衣料用柔軟仕上げ剤『ソフラン プレミアム消臭』より、衣類の汗のニオイに特化した『ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック』を2026年3月11日(水)から全国にて新発売いたします。

(※1)すべてのニオイを抑えるわけではありません。

・『ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック』新発売

・繊維の奥まで消臭成分が吸着するディープブロック技術で、汗が染み込んだ衣類も24時間ニオわせない(※1)！

１．発売の狙い

生活者の衣類に関するニオイ悩みを調査したところ、「生乾きのニオイ」が63％、「汗臭」が61％と、近年の気温上昇を背景に解決したい悩みとして、生乾き臭だけではなく「汗のニオイ」についても上位に挙がることがわかりました(※2)。

「汗のニオイ」が気になる場面としては、上位から「洗濯物を洗う時」、「1日着た衣類を脱ぐ時」、「洗濯物が溜まっている時」が挙げられ、“衣類に汗が染み込んで時間が経ったニオイ”に対して悩んでいることがわかりました(※3)。

このような「汗のニオイ」悩みに対して、繊維の奥まで消臭成分が吸着するディープブロック技術で、汗が染み込んだ衣類も24時間ニオわせない※1柔軟剤『ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック』を新発売いたします。

(※2)n=7,885、WEB調査（2025年3月）、当社調べ

(※3)n=1,000、WEB調査（2024年12月）、当社調べ

２．発売日・地域 2026年3月11日（水） 全国

３．商品名・容量・価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39983/table/244_1_eb001973a04bd025eab014e8de9f8f2d.jpg?v=202601281221 ]

４．商品特長

（１）汗が染み込んだ衣類も、24時間ニオわせない（※1）

消臭成分が繊維の奥まで吸着するディープブロック技術を採用。

洗濯カゴに放置した洗濯物や、衣類を1日着ている間にぶり返してくる汗のニオイも気になりません。

（２）生乾き臭・衣類についた体臭も防ぐ

（３）「部屋干し抗菌効果」（※4）で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑える

（※4）すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。

（４）「速乾効果」（※5）で、部屋干し時にも早く乾く

（※5）柔軟剤未使用時との比較（部屋干し条件下）

（５）「静電気防止効果」で、花粉付着も防ぐ

（６）衣類のタバコのニオイ付着を防ぐ

（７）植物生まれの柔軟成分が、繊維の１本１本まで柔らかく仕上げる（赤ちゃんの衣類にも使える）

（８）天然アロマオイル配合

（９）清潔感のあるシトラスソープの香り

シュワシュワとスパークリング感のある

爽やかなシトラスをアクセントにした清潔感のあるソープの香り。

（１０）環境に配慮した本体容器

本体ボトルは、環境に配慮し、ボトルの約60%に再生プラスチックを使用しています。

