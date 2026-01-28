「社労夢」のエムケイシステムがサポートとセキュリティの強化に伴い、大阪本社オフィスを増床します

株式会社エムケイシステム

社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアのシステム開発およびクラウドサービスを提供する株式会社エムケイシステム（本社：大阪市北区、代表取締役：三宅 登）は、社会保険労務士向け業務支援システム「社労夢」を中心としたユーザーサポートとセキュリティを強化するために大阪第二オフィスとして増床し、「社労夢 セキュリティ&ＡＩサポートオフィス」をオープンします。2026年2月を予定しています。



▼詳細ご紹介ページ

https://www.mks.jp/shalom/news/20260127a/

■オフィス増床の背景

株式会社エムケイシステムは2015年に大阪市中央区の梅田センタービル30階に本社を移転し、東京・福岡の各拠点とともに事業を展開しています。営業・マーケティングのほかに、本社では特に人事・総務、経理、開発、インフラ、サポートなどの中核機能を担いながら事業を推進してまいりました。

近年の事業拡大およびお客様数の増加に伴い、特にサポート体制およびセキュリティ面のさらなる強化が求められるようになったことから、このたび第二オフィスを開設し、本社オフィスの増床を決定いたしました。

■サポートの拡大と強化について

今回のオフィス増床により、サポート人員の増強を進めるとともに、サポート体制の強化をはかってまいります。また、第二オフィスには対面およびオンライン対応が可能な専用スペースを新設いたします。これにより、ユーザーの皆様のご要望や課題に応じた、よりきめ細やかなサポートや操作指導の提供が可能となります。

■セキュリティの強化について

セキュリティ部門の体制増強と、サポート部門との連携による、よりお客様に近い環境でのセキュリティ強化を図ってまいります。





当社は今後も、安心・安全なサービス提供とサポート品質の向上を通じて、お客様の業務をより一層支援してまいります。





《株式会社エムケイシステム》について

「人にやさしいシステムの提供で社会に貢献する」という経営理念のもと、1989年に設立した人事労務領域の総合サービスを提供する会社です。

「Shalom（社労夢）」製品を始め、社会保険労務⼠に選ばれ続けて20年以上の信頼と実績を積み上げて参りました。社会保険労務⼠事務所と企業のDX推進を応援すべく、「ネットde顧問」「eNEN」「DirectHR」「Cloud Pocket」「社労夢ポスト」などの多くの社労夢ファミリー製品を展開。当社のサービスによってお客様の業務を効率化し生産性を上げることはもちろん、企業全体そして個々の従業員が付加価値を生む支援をします。

会社名：株式会社エムケイシステム

所在地：（本社）大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル30F

代表者：三宅 登

設立：1989 年2月

資本金：219,110千円（2025年3月末時点）

コーポレートサイト： https://www.mks.jp/company/

社労⼠業務支援クラウドシステム「Shalom（社労夢）」サイト： https://www.mks.jp/shalom/

（本イベントに関するお問合せ）

マーケティング戦略部 Tel：03-6691-4000

（参加申し込みに関するお問い合わせ）

SR営業部東京オフィス Tel：03-6691-4000

SR営業部大阪オフィス Tel：06-7222-3389

SR営業部福岡オフィス Tel：092-716-9062