【大丸神戸店】注目ブランドが神戸地区に初登場！〈TAMBURINS〉2月4日(水) にオープン

株式会社 大丸松坂屋百貨店

型にはまらない美しさを探求するパフュームブランド〈TAMBURINS〉が、大丸神戸店に2月4日(水) 新たにオープンいたします。

他ブランドと一線を画す印象に深く残る香りが特徴で、代表の香り「CHAMO(カモ)」をはじめ、優雅な夕焼けの光の中にあるバラの香りを込めた「EVENING GLOW(イブニング グロウ)」子犬の夢で広がる無限の想像を表現した香り「SUNSHINE(サンシャイン)」まで〈TAMBURINS〉のシグネチャーの香りを、パフューム、ハンドクリームなどの様々なアイテムで、お楽しみいただけます。

ぜひ〈TAMBURINS〉の生み出す香りの体験をお楽しみください。

★レコメンドアイテム

「Perfume Chamo」 50mL：税込18,600円

濃厚なカモミール / 柔らかい木目 / ムスク

ハチミツのように濃厚で甘いカモミールとほろ苦いクラリセージのハーブの香りが絶妙に調和して中毒性のある香りを表現します。冷たさを感じるしっとりとした苔の感じを優雅で柔らかい木目のブロンドウッドと温かみのあるムスクで包み込みます。

「Egg Perfume Late Autumn」

14mL： 税込5,700円

ビターオレンジ / サトウキビの香り / ムスク

風に巻かれてゆっくり群舞を繰り広げるサトウキビ畑のかすかな草の香りが晩秋の穏やかな気分を高めます。広々とした大地を連想させるカルバナムとブチュはほろ苦いビターオレンジと出逢い、秋の日差しのような暖かさを与え、無限に広がった光輝く緑の風景の終わりに訪れる優しいムスクの香りが、私たちの頭の中に鮮やかな余韻として残ります。

「Shell Perfume Hand Evening Glow」

15mL：税込2,400円

夕焼けに染まった薔薇 / ラズベリー / ムスク

夕焼けがバラをラズベリーのように赤く染め、新鮮なディルと爽やかなレモンピールの輝く光が重なると、花びらを守る頑丈で優雅な棘のように、アーシーなパチュリとシプリオールが重みを加え、もうひとつの完璧なバラを見せてくれます。

★2月4日(水) → 3月4日(水)の期間、「Shell Perfume Hand 15mlサイズ」を、

オフラインチャンネルでは大丸神戸店でのみ特別展開いたします。

※なくなり次第終了。

※画像は「Evening Glow」の香りとなります。

★ニューオープンを記念した様々なプロモーション！

【PRESENT１.】

2月4日(水) → 11日(水・祝)の期間、〈TAMBURINS〉公式LINEアカウントをフォローしご来店のお客様に、「Perfume 2ml」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了。

「パフュームディスカバリートリオセット」

【PRESENT２.】

2月4日(水) → 15日(日)の期間、税込7,000円以上お買い上げのお客様に、

「PERFUME CHAMO」「EVENING GLOW」

「BOTTARI」各2mlで構成された

「パフュームディスカバリートリオセット」を

プレゼントいたします。

※なくなり次第終了。