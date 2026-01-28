【JAF滋賀】近江商人発祥の地・五個荘を巡る春のまち歩きイベント開催！

一般社団法人 日本自動車連盟五個荘 町並み

JAF滋賀支部（支部長 佐藤典道）は、3月14日（土）、東近江市五個荘地区で「五個荘ぶらりまち歩き～近江商人発祥の地へ～」を開催します。国の重要伝統的建造物群保存地区を観光ガイドとともに巡り、近江商人の本宅であった「近江商人屋敷」や華やかな雛人形展示を楽しめるイベントです。

藤井彦四郎邸歴史ある町並みや近江商人屋敷を散策

東近江市の五個荘地区は、「三方よし」の精神で知られる近江商人発祥の地であり、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

本イベントでは、「藤井彦四郎邸」「外村繁邸」「中江準五郎邸」の三つの屋敷や、風情ある町並みを観光ガイドとともに巡ります。

中江準五郎邸（東之湖様 作）イメージ商家に伝わるひな人形めぐり

各施設では商家に伝わる家宝雛をはじめ、江戸時代から現代に至るまでの華やかなお雛様をご覧いただけます。

開催概要

・日時：3月14日（土）13:00～16:00

・場所：滋賀県東近江市五個荘金堂町・宮荘町

・定員：30名（事前予約制）

・参加条件：クルマで参加できる方（自賠責保険・任意保険加入必須）

・参加費：

大人：JAF会員1,200円／一般1,500円

子ども（6歳以上16歳未満）：750円

6歳未満：100円

・申込締切：2月24日（火）

申込・詳細はこちら :https://jaf.link/jafday-gokasyo